Nakit İhtiyacı Olanlar Dikkat! Bankalar Düşük Faizli Kredi Veriyor

Korona virüs salgınının eski aylara göre etkisinin daha da azalmış olması ile birlikte birçok kişi nakit ihtiyacını karşılamak adına çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Pandemi süreci içerisinde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve problemlerden dolayı birçok kişi zor durumda kalmıştı. İşletmelerin kapatılması, işçilerin çıkarılması veya ücretsiz izine ayrılmak zorunda bırakılmaları genel olarak günlük ihtiyaçların karşılanması noktasında da sorunları beraberinde getirdi.

Nakit ihtiyacı olan kişiler ise bu durumdan kısa bir süre içerisinde kurtulabilmek adına ve günü kurtarmak adına çeşitli bankalara başvuru yaparak kredi çekmek istedi. Yüksek faiz oranları ile dikkat çeken krediler hakkında bankalar tarafından çalışmalar meydana getirildi. Faiz oranlarında yaşanan düşme ile birlikte birçok kişi sevince boğuldu. Düşük faizli krediler verilmeye başladı.

Kamu Bankaları Faiz Oranları

Kredi çekmek isteyen bireylerin ağırlıklı olarak kamu bankalarından fayda almak istediği görüldü. Kamu bankalarının faiz oranları diğer bankalara göre daha uygun olması ile birlikte birçok kişi tarafından tercih edildi. Yapılan çalışmalar doğrultusunda da birçok kişi bankalara başvurularda bulundu.

Halkbank: % 1, 65

Ziraat Bankası: % 1, 65

Kamu bankalarının faiz oranları dikkat çekici noktalar arasında yer aldı. Sıfır ve ikinci el konut almak isteyen kişiler için oldukça düşük faiz oranları ile krediler tahsis edilmişti. Genel olarak ihtiyaç kredisi konusunda da faiz indirimine gidildi. Konut kredisi için bankaların sunduğu faiz oranları ise şu şekilde dikkat çekti:

Belirlenmiş olan düşük faizler ile birlikte milyonlarca kişi kısa bir süre içerisinde rahat bir nefes almış oldu. Kredilerin geri ödemeleri konusunda da müşteriler için çeşitli fırsatlar sunuldu. Genel olarak 6 ay ertelemeli ödemeler ile birlikte kişilere herhangi bir baskı uygulanmadı. Korona virüs salgını içerisinde yaşanan sorunlardan bir süreliğine kurtulmak bu noktada avantajlı durumları teşkil etti.

Katılım Bankaları Faiz Oranları

Katılım bankaları faiz oranları ise kamu bankalarına göre biraz daha fazla olarak dikkat çekti. Yapılan inceleme ve araştırmaya göre bankaların faiz oranları belirlendi. Birçok kişi genel olarak kamu bankalarını tercihe ederken katılım bankalarından kredi çekmek isteyen kişilerin de fazla oluşu dikkatlerden kaçmadı. Katılım bankaları faiz oranları ise şu şekilde belirlendi:

ING Bank: % 1, 34

Akbank: % 1, 39

İş Bankası: % 1, 40

Verilmiş olan kredi faiz oranlarının katılım bankalarına göre daha da üşüşe geçmiş olmasının nedeni ise yapılan yatırımlar ve atılımlar olarak dikkat çekti. Genel hatları ile incelendiği takdirde katılım bankalarının faiz oranları daha yüksektir. Fakat devletin korona virüs salgını kapsamında yapmış olduğu çalışmalardan dolayı faiz oranlarında artış göstermiş olması da son derece olağan bir durum olarak göze çarpmaktadır.

Kredi fırsatlarından faydalanmak isteyen bireyler genel olarak birçok banka hakkında çeşitli araştırmalar yürütmektedir. Yapılan araştırma ve incelemelere göre ise milyonlarca kişinin 2020 ve 2021 yılı içerisinde kredi talebi ile bankalara gitmiş olduğu gözlemlenmektedir. Salgın süresinin yavaş yavaş atlatılması ile birlikte bankalara kredilerin geri ödemeleri sağlanmaya başlanmıştır.