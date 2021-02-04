Nakdi Ücret Desteği Hesaplara Ne Zaman Yatacak? Tarih Belli Oldu

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Ocak ayına ilişkin verilecek olan maddi ücret desteği ile ilgili ödemeleri ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin tarih verdi. Yapmış olduğu açıklamada Bakan Selçuk 9 Şubat tarihinde hesaplara paranın yatırılacağına ilişkin bilgi verdi. IBAN bilgisi hatalı veya yanlış olanların ödemesi ise PTT kurumu aracılığı ile yapılacak.

Nakdi ücret desteği nedir? Diğer bir adı ile ücretsiz izin maaş desteği anlamına gelmektedir. Dünyanın içerisine girmiş olduğu koronavirüs pandemisi süresi boyunca madde olarak sıkıntıya düşen işverenlerin ücretsiz bir şekilde izne çıkardı çalışan kişilere bu ücret verilmektedir. Normalleşme süreci boyunca bu ödemelerin süresi de yetkili kişiler tarafından uzatılmıştır.

Nakdi ücret desteği, devlet tarafından yapılır. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşlara verilen nakdi ücret desteğine başvuru yapan kişilere her ayın 8’inden başlayarak ödemelere gerçekleştirilir.

Nakdi ücret kimlere verilir? Bu ücretten yararlanmak için kişilerin ücretsiz bir şekilde izne ayrılması veya iş akdinin feshedilmesi gerekmektedir. Ayrıca ek bir bilgi olarak kısa çalışma ödeneğinden faydalanan kişiler nakdi ücret desteğinden faydalanamaz.

Maddi ücret desteğini almak için başvuru koşulları nedir?

1) Ücretsiz izne ayrılanlar için,

17 Nisan 2020 tarihinden itibaren iş sözleşmesinin bulunduğu iş arayan tarafından 4857 sayılı kanunun geçici 10. maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılan kişiler,

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanmamak

Sosyal Güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden yaşlı aylığı almamak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54, 55 numaralı belge türlerinden SGK'ya bildirmiş olmak.

2) İş akdi feshedilen kişiler için,

15 Mart 2020 tarihinden sonra 4447 sayılı kanun 51. maddesi kapsamı içinde iş sözleşmesi fethedilen ve aynı kanunu diğer hükümlerince işsizlik ödeneğinden faydalanmamış olmak.

Sosyal Güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden yaşlı aylığı almamak.

Şartlarının sağlanması gerekmektedir.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021, 14:31