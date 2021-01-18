Milyonları ilgilendiriyor! Borcu Olanlar Dikkat! Faizsiz 120 Ay Taksit Müjdesi

Ülkemizde pek çok alanda borçlu olan insan bulunmaktadır. Özellikle salgın yüzünden normalde ödenebilen borçlar da ödenememiştir. Bu da otomatik olarak borçların faizli olarak birikmesine neden olmuştur. Borcu olanlar bankalardan;

İhtiyaç kredisi,

Bireysel kredi,

Acil ihtiyaç kredisi gibi taleplerle borçlarını kapatmaya çalışmaktadır.

Ancak ikinci seçeneklerin kullanılması halinde bu kez de banka borçları birikmeye başlamaktadır. Ekonomik istikrar adına atılan önemli adımlar sayesinde bu durumun yaşanmasına gerek kalmamıştır. Zira, gelen resmî açıklamalar verilecek olan alanlardaki borçların yapılandırılabileceğini göstermektedir. Yapılandırma, borçların küçük taksitler halinde rahat şekilde ödenmesine olanak tanımaktadır.

Milyonları İlgilendiren Haber

Borçların yapılandırılması haberleri müjde olarak duyurulmuştur. Milyonlarca insanın yeni açıklanan yapılandırma sisteminden istifade etmesi beklenmektedir. Bu sayede hem borçlar ödenmeye başlanacak hem de taksitli olduklarından maddi sıkıntıya neden olmayacaktır. Yeni açıklanan sistemin diğer yapılandırma sistemlerinden farklı yönlerinin olduğunun da altı çizilmektedir.

Borçlarını yapılandırmak isteyenler genellikle belli teminatlar göstermek zorunda kalmaktadır. Ya da borcun belirlenen kısmının nakit olarak ödenmesi gerekmektedir. Yeni sistem bu gibi istemleri vatandaşlara diretmemektedir. Devletle uzlaşma yolunu tercih eden vatandaşlar borçlarını doğrudan taksite bağlayabilmektedir. Üstelik taksit miktarları 120 aya kadar uzatılabilmektedir. Tabi vade belirlemelerinin gerçekleşmesinde borcun türü ve miktarı da önemlidir.

120 Aya Kadar Taksit İmkânı

Vatandaşlar borç yapılandırma sistemi ile birlikte;

120 ay vade,

Faizsiz işlemler,

Borcu yoktur yazısı alma gibi ek artıları da kullanabilmektedir.

Borcu yoktur yazısının alınması özellikle sicil konusunda büyük bir önem arz etmektedir. Sicili iyi olmayanlar kredi kartı alımından kredi talep etmeye kadar değişen alanlarda sıkıntı yaşayabilmektedir. Peki, yapılandırma sonrasında borcu yoktur yazısı nasıl alınır?

Borcun olmadığına yönelik olarak temin edilen resmî belgeler için taksitlerin tamamının bitmesine gerek yoktur. Kişiler ilk olarak resmi şekilde yapılandırma işlemlerini tamamlamalıdır. Sonrasında ise belirlenen ilk taksit ödenmelidir. Taksit geciktirilmeden ve eksiksiz şekilde ödendiğinde bu yazının temin edilmesi mümkündür. Vatandaşların yapılandırma öncesinde başlamış olan haciz takipleri de yapılandırma sayesinde kaldırılmış olacaktır.

Yapılandırma Hangi Alanlarda Geçerli Olacak?

Yapılandırma yapılabilen borçlar oldukça geniş kapsamda değerlendirilmektedir. Yapılandırma denince akla ilk olarak kredi borçları gelmektedir. Fakat bu sistem daha çok kamusal olan borçları alakadar etmektedir. Siz de devletin;

Öğrenim kredisi,

Trafik cezası,

Vergi cezası,

Prim gibi borçlarını yapılandırabilirsiniz.

Sayılan borçlar genellikle herkesin yükümlülüklerinden biridir. Zamanında ödenmemesi halinde ise belirlenmiş olan usuller üzerinden faizlendirilmektedir. Faiz ise borçların ödenemez hale gelmesine neden olmaktadır. Bu duruma düşen vatandaşlara devletten yardım eli uzanmıştır. Aylık ya da iki ayda bir ödenme olanağı sunulan taksitlerle borçların tamamen bitirilmesi mümkündür. Tabi bunun için borç sahipleri bireysel şekilde yapılandırma taleplerinde bulunmak zorundadır.

Yapılandırma Nasıl Gerçekleştirilecek

Teminat olmadan yapılandırma gerçekleştirmek isteyenler için yapılması gerekenler sıralı olarak açıklanmaktadır. Ancak bu işlemlerin tümünün borç sahibi tarafından şahsi olarak tamamlanması gerektiği unutulmamalıdır. Yapılandırma başvurusu bağlı olunan vergi dairesine bireysel şekilde gerçekleştirilmektedir. Bunun için kişilerin kimlik belgelerinin yanlarında olması yeterlidir. Borca göre ek belge istenmesi halinde kişilere zaten bilgi verilmektedir.

Vergi dairelerinde görevli olanlar genel borcun tutarını ve taksit imkânlarını net şekilde açıklamaktadır. Bu bağlamda ödeme planının şe şekilde yapılacağına ortak olarak karar verilmektedir. Genel bir planın oluşturulmasından sonra evraklar farklı birimlerin onayına sunulmaktadır. Onayların alınmasından sonra taksitlerin ödenmeye başlanması aşamasına geçilmektedir. İstisnai olmakla birlikte yapılandırma sonrasında ilk taksit ödemesini ertelemek de mümkündür.