Milyonlarca Vatandaşın Beklediği Haber Geldi! PTT'den Kefilsiz Şartsız 80 Bin TL

PTT’den vatandaşlara müjdeli haber geldi, devlet PTT ile işbirliği sağlayarak ihtiyacı olan vatandaşlara kefil olmadan ödeme yapacak.

Vatandaşlar pandemi süresi boyunca ekonomik yüklerin altına girdi ve çıkış yolu olarak bankaların sunmuş olduğu krediler olarak gördüler. Devlet de zaman zaman anlaşmalı olduğu kamu bankaları veya PTT aracılığı ile vatandaşlara destek kredisi imkanı sunmakta. Devlet PTT aracılığı ile vatandaşlara 80.000 TL kredi imkanı sunacak. PTT bu kredi kapsamında, iş bölümü yapacak ve ödemeleri Aktif Bank üzerinden verilirken başvurular ise PTT üzerinden yapılacak. Kredi kullanmak isteyen vatandaşlardan kefil ve teminat istemezken sadece gelir belgesi ile kredi başvurusu yapılabilecek.

Devlet pandemi süresi boyunca gerek kamu bankaları gerek PTT aracılığı ile çok sayıda kampanya yürüttü ve bir çok vatandaş bu kredi kampanyalardan faydalanma fırsatı buldu. Bu kampanyalara bir yenisi daha eklendi. Yeni kredi kampanyasında kefil aranmayacak, kredi notu önemsenmeyecek ve ağır şartlar bulunmayacak.

PTT ve devletin el ele vererek oluşturmuş olduğu kredi kampanyasına, binlerce vatandaş katılabilecek.

‘’Kredi Notuna ve Kefil Aranmıyor’’

Sicil notunuz kredi puanınız düşük olsa bile kefilsiz kredi kampanyasına faydalanabileceksiniz.

Pandemi dolayısıyla neredeyse her ailenin ve her bireyin ekonomik sıkıntıda olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ekonomik sıkıntılar ve borçlar bu kadar artmışken, kimse eşine dostuna akrabasına ve ailesine kefir olmak istemiyor veya kefil olmaktan çekiniyor. Devlette bu olayın farkına varınca kefilsiz kredi kampanyalar düzenlemeye başladı. Aynı zamanda pandeminin yarattığı ekonomik krizden dolayı vatandaşların kredi notları düştüğü bilinmekte, o yüzden yeni kayıt kampanyasında kredi notu ve kefil şartı olmayacak. Devlet kredi kampanyası desteğini acil bir şekilde ihtiyacı olan bireylere yönelik çıkarttığı için bu kredi kampanyasında ağır şartlar olmamakla beraber kredi kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşların PTT’ye müracaat etmesi gerekmektedir.