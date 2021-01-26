Milyonlarca Kişiye Emeklilik Kapısını Açtı! Yeni Emeklilik Paketi Geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur prim borcu olanlar, yılsonuna kadar sağlık hizmetlerinden faydalanmayı sürdürecek. Yapılan açıklamalar ve yayınlamalar sayesinde kişiler genel olarak sağlık güvencelerini uzun bir süre boyunca devam ettirebilecek. Kadınlara verilmiş olan emeklilik fırsatı ile birlikte de birçok kişi bu durumdan fayda alabilmek adına gerekli yerlere müracaatlarını yerine getirdi.

Staj Sigortası İle İlgili Detay Bilgiler De Verildi!

Genel hatları ile incelendiğinde staj sigortası olan kadınların doğum borçlanması süresi içerisinde yer alan kısım prim gün sayısı olarak eklenecek. Doğum borçlanması ile birlikte kişiler doğum yaptıktan bir süre sonra borçlanmalarını ödeyebilmek adına çalışmaya devam etmekteydi. Yapılan çalışma ile birlikte kişilerin doğum iznine ayrıldığı günler de genel olarak prim gün sayısı üzerine eklenmeye devam edecek.

Emeklilik için büyük bir fırsat olmasıyla birlikte kişiler konu ile ilgili detaylı araştırmalar meydana getirdi. Konu ile ilgili en önemli husus ise sigorta giriş tarihi olarak dikkat çekti. 1992'de bir ay staj yapıp kısa vade sigorta primi ödenen bir kadın 1996'da çalışmaya başladıysa bu iki tarih arasında doğan çocuğu için 720 güne kadar borçlanma yapabiliyor. Primi yetersiz olan kadın sigortalı, bu sürenin tamamını borçlanarak emekliliği öne çekebiliyor.

Yapılan staj sigortası ile birlikte kadınlar doğum yaptıkları sürede de prim gün sayısı kazanmaya devam ediyor. Gerekli incelemelerin yapılmasının ardındanGenel Sağlık Sigortası kapsamında yılsonuna kadar ücretsiz bir şekilde hizmet almaya devam edebilecek olan kadınlar bu durumdan fayda görebilmek adına Sosyal Güvenlik Kurumu’na bizzat müracaat etti.

Sigorta başlangıç tarihi 1992'ye çekileceği için emeklilik yaşı da 58'den 54'e iniyor. Mevcut sistemde staj başlangıcı ve geçen süreler emeklilik hesabında dikkate alınmıyor. Sigorta başlangıç tarihinin 1992’ye çekilmesi ile birlikte kişiler ek yaş almış olarak gösteriliyor. Sigorta giriş tarihi ile birlikte birçok kişi bu fırsattan kısa bir süre içerisinde fayda görebiliyor.

Gerekli İncelemeler Yapılıyor!

Kadınların genel olarak başvuru yapması ve incelemelerin meydana getirilmesi ile birlikte şartlarda herhangi bir şekilde sıkıntı olmaması durumunda işlemler yürürlüğe sokuluyor. Yapılan incelemeler de kadınların ilk olarak yaşları ve sigorta giriş tarihlerine önem veriliyor. Staj sigortası giriş tarihinden sigorta giriş tarihine kadar arada yer alan sürede doğum yapmış olan kadınlar erken emeklilik fırsatından fayda görebiliyor.

Ülkemizde son dönemlerde sıklıkla konuşulmakta olan emeklilik konusu ile ilgili çalışmalar da aktif bir şekilde sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından emeklilik ile ilgili yapılan açıklamalar da merakla takip ediliyor. Birçok kişi emeklilikte yaşa takılsa da kadınların doğum durumlarından dolayı bu durumdan muaf olması dikkat çekiyor.

Staj sigortası olmayan kadınlar bu durumdan fayda göremiyor. Staj sigortası ile sigorta giriş tarihi arasında yapılan doğumlara ve doğum sayılarına bağlı olarak birçok kişi bu fırsattan fayda görebiliyor. Ortaya konulmuş olan çalışma ile birlikte kadınların emeklilik yaşı 58’den 54’ düşmüş olarak biliniyor. Konu ile ilgili detaylı açıklamaların da ilerleyen zamanlarda gelmesi bekleniyor.