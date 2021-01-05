Milyonlarca Kişiye 1.500 TL Ödeme! Devlet Yardım Paketini SMS ile Hemen Alabilirsiniz

Ülkemizde devlet tarafından verilen pek çok farklı yardım bulunmaktadır. Üstelik yardımların sayısı salgın nedeni ile artsa da salgından önce de ciddi yardımlar yapıldığı bilinmektedir. Bu kapsamda ihtiyaç sahipleri mümkün olduğu kadar yalnız bırakılmamaya çalışılmaktadır. Devlet yardım paketleri de değerlendirmeler çerçevesinde geliştirilerek sunulmaya devam etmektedir.

Vatandaşların devlet tarafından verilen yardımları temin edebilmeleri için belli şartları sağlıyor olmaları lazımdır.

Düzenli maaşları olmayanlar,

Gayrimenkul sahibi olmayanlar,

Açlık sınırında olanlar,

Eğitim masraflarını karşılayamayanlar yardım alan temel gruplardır.

Salgın döneminin başlaması ile birlikte ise yardımların kapasitesi ve şekillerinde değişime gidilmiştir.

1.500 TL Devlet Yardımı Geldi!

Devlet resmî kurumlarından gelen açıklamaları 1.500 TL yardım kampanyasından milyonlarca insanın istifade edeceği yönündedir. Diğer yardım kampanyalarında olduğu gibi bunda da yerine getirilmesi ya da sağlanması istenen şartlar bulunmaktadır. Daha özel bir paket olduğu için şartların tümüne uyum şartı da bulunmaktadır. Ayrıca başvuru olmaksızın yardımdan istifade edilme durumu söz konusu değildir.

Ödemelerin aylık olarak yapılacağı yardım için kişilerin adres bilgileri de alınmaktadır. Hesap bilgileri de yetkili birimlerde olduğu için kişiler istedikleri şekilde ödeme alabilmektedir. Son zamanlarda vatandaşlar hesaplarına yatan ödemeleri tercih etmektedir. Yine de ödemelerin PTT gibi kurumlardan bizzat temin edilmesi de mümkündür.

1.500 TL Devlet Yardımını Kimler Alabilecek?

olanlar farklı başlıklarda incelenebilmektedir. Öncelikle yakın geçmişe kadar engelli yakınlarının engellilere bakma oranları oldukça düşüktü. Devlet hem aile bağlarının güçlenmesi hem de maddi sorun yaşanmaması adında belli desteklerde bulunmuştur. Bu da engelli yakınlarına bakan işi sayısının maksimumlara gelmesini sağlamıştır. Açıklanan yardım paketi de bu kapsamdaki vatandaşlar için yapılmaktadır.

Bireylerin bu yardımdan istifade edebilmeleri için engelli bir yakınlarına bakıyor olmaları lazımdır. Engelliler yardımdan bizzat da yarar sağlayabilmektedir. Fakat yardım genel manada bakım yapan kişiler tarafından alınmaktadır. Böylelikle engelli olan vatandaşlar bir nevi devletten maaş temin etmiş olmaktadır.

1.500 TL Devlet Yardımında Şartlar

Engelli vatandaşların tamamı engelli maaşı alamamaktadır. Engelli maaşı ya da evde bakım maaşı alınabilmesi için engel oranı çok önemlidir. Bu bağlamda atılması gerekli olan ilk adım doktor muayenesidir. Çünkü şartlar;

Doktor raporu bulundurmak,

Engel derecesinin %40’ın üzerinde olması şeklinde devam etmektedir.

Aylık hakkı kazanılabilmesi adına sağlık kurumlarından tam teşekküllü bir muayeneden geçilmelidir. Muayene sonrasında ilgili hakkın kazanılması halinde belgelerin gönderimi yapılmak zorundadır. Aylık alma hakkı kazananlar belgelerini Merkez Sağlık Kurulu’na göndermelidir. Sürecin tamamlanması ya da resmi onayların gelmesinden sonra aylık düzenli bir şekilde yatmaya başlamaktadır. Ayrıca yatırımı yapılan aylıklarda senelik artış da sağlanmaktadır.

SMS Üzerinden Öğrenmek Mümkün!

Vatandaşlar evde bakım aylığı soğrulama işlemleri için herhangi bir kuruma müracaat etmek zorunda değildir. İnternet üzerinden hareket edilmesi mümkün olduğu gibi kısa mesaj üzerinden de hareket edilebilmektedir. Kısa mesajlarla yapılabilecek olan işlemler;

Başvuru sorgulama,

Aylık sorgulama olarak sıralanmaktadır.

Sorgulama işlemlerinin gerçekleşmesi için mesaj bölümü açılmalıdır. Sonrasında ise BAKIYE yazılarak hazırlanan mesaj 4747’ye gönderilmelidir. Gönderimler neticesinde geri dönüş alınması adına uzun süreler geçmesine de gereksinim bulunmamaktadır. Zira incelemeler otomatik olarak yapıldığından yanıtlar neredeyse hemen alınmaktadır.

Evde bakım aylığı çekmek isteyen vatandaşların Ziraat Katılım Bankası’na başvurmaları gerekecektir. SMS sistemi de zaten bu neden yüzünden oluşturulmuştur. Böylelikle vatandaşlar paralarının yatıp yapmadığını evlerinden çıkmadan öğrenebilmektedir. Bu da gereksiz yere evden çıkılmasına gerek kalmamasını sağlamıştır.