Milyonlarca Kişi Bilmiyor! SGK 2775 TL Maddi Yardım Veriyor

Türkiye’de yaşayan birçok vatandaş, SGK yardımları hakkında bilgi sahibi değil. Bir sürü insan gerekli koşulları karşılaması durumunda SGK tarafından bazı yardımlar alabiliyor. Ancak bu yardımların belirli bir şartı olduğunu ve buna göre başvuru yapmanız gerektiğini bilmenizde fayda vardır. SGK tarafından yapılan yardımlar ise şu şekildedir;

İş Görmezlik Yardımları

İş görmezlik raporu bulunan kişiler, devlet tarafından yapılan ödeneklerden kolaylıkla yararlanabilmektedir. Ancak bu yardımlara başvuruda bulunabilmeniz için; 3 ay boyunca priminizin yatırılmış olması gerekmektedir. Ödeneğin içeriğine ise; meslek hastalığından mustarip olanlar, çalıştığı alanda kaza geçirmiş kişiler, kalıcı olmayan hastalık geçirenler, hamile kalan kadınlar dahil edilmektedir. SGK kurumu bu durumlardan bir tanesine yakalanan kişilere, çalışmadıkları her gün için, para ödemesi yapmaktadır.

Raporunuzun süresi ne kadarsa, ödemeniz de o kadar olacaktır. Yapılan bu yardımlara ise; İstirahat yani iş görmezlik ücretleri adı verilmektedir. Ödemenin miktarı ise; geçilen 3 ay içerisindeki aylık brüt kazancı miktarına göre verilmektedir. Eğer tedaviniz ayakta gerçekleştiriliyorsa, alacağınız en az ödenek, 65,40 TL’dir. Eğer tedaviniz yatakta gerçekleştiriliyorsa, alacağınız miktar, 49,05 TL’dir. Aynı zamanda bu ödeneklerden Bağ-Kur da çalışan vatandaşların yararlanması mümkün olacaktır. Yapılan ödeneklerin aylık miktarları ise şu şekilde belirtilmiştir;

Tedaviniz yatakta gerçekleşiyorsa; aylık alacağınız ücret, 1,373 TL’dir

Tedavi süreciniz ayakta geçiyorsa ise; aylık alacağınız ücret, 1,831 TL’dir.

Yetimlere Tanınan Çeyiz Destekleri

Doğum İzni Ödenekleri

Devlet, yetim kalan hemen hemen bütün kız çocuklarına maaş bağlamaktadır. Yetim kalan kız çocuklarına mağduriyetlerinden ötürüverilmektedir. Ancak bu ücretlerden yararlanabilmeniz için; evlenme durumunuzun olması gerekmektedir. Aynı zamanda vefat eden babanızın ya da annenizin Bağ-kur ya da SSK’lı bir çalışan olması gerekmektedir. Ancak evlenme durumunuz söz konusu olduğunda, devlet tarafından verilen yetim maaşları ödenmeyecektir. Evleneceğiniz zaman kesilecek olan yetim maaşınız, evliliğin gerçekleştiği zaman 24 maaş olarak size verilecektir. Maaşın 2 yıllık tutarının nakit halinde ödenmesi ise; SGK kurumu tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu başvuruları yapmak için ise; evliliğinizin gerçekleştiği zamanın 5 yıl sonrasına kadar uzatılmıştır.

Yeni doğum yapmış olan anneler, doğumdan sonra ve doğumdan önce olmak üzere tam 112 gün izin kullanma hakkına sahiptirler. Aynı zamanda 112 gün boyunca çalışmadıkları ücretler de SGK tarafından iade edilmektedir. Doğum izni ücreti ise; 7,325 TL tutarındadır. Aynı zamanda ilk çocuğunuzu doğurduysanız, ekstra 300 TL daha alabileceğinizi de unutmayınız.

Emzirme Ücretleri

Emzirme ücretleri, SGK tarafından karşılanmaktadır. Vatandaşların süt parası olarak da adlandırdığı bu hizmetten yararlanmak istiyorsanız; eşinizin veya kendinizin Bağ-kur ya da SSK çalışanı olması gerekmektedir. Aynı zamanda, tam 120 gün ödemenizin yapılması da konulan şartlar arasındadır. Ödemelerin tutarı ise; 1 Ocaktan sonra tam 201 TL oldu. Ancak ödemelerin sadece bir kere yapıldığını bilmenizde de fayda vardır.

Engelli ya da Hasta Bakanlara Ödeme

SGK tarafından engelli ya da hasta bakanlara da belli bir miktar ödeme yapılmaktadır. Eğer hasta ya da fazla yaşlı olduğu için; bakımınıza ihtiyacı olarak bir kişiyle aynı evde yaşıyorsanız; devletten para almanız mümkündür.

Memur maaşlarının da fazlalaşmasından sonra, engelli ve hastalara yapılan ödeme oranı da artmıştır. Şimdilerde bu ödeneğin miktarı; 1,544 TL’ye kadar yükselmiştir. Eğer, siz engelli ya da hasta ve bakıma muhtaç olan yaşlı bir kişiyle aynı evde barınıyorsanız; Aile Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri kurumlarına müracaat etmeniz gerekecektir.