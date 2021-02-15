Milyonlarca Borçlu Vatandaşı İlgilendiriyor! Kredi ve Kredi Kartı Borcuna Yapılandırma!

Pandemi süreciyle birlikte kredi ve kredi kartlarına oldukça yüklenmek zorunda kalan vatandaşları sevindiren haber gelmiş bulunmaktadır. Salgın kaynaklı ekonomik zorluk yaşayan milyonlarca vatandaşın imdadına yetişen bir haber bulunmaktadır. Kredi ve kredi kartı borcu ile ilgili sıkıntı yaşayan her vatandaşı ilgilendiren bu haber tüm bankalar tarafından uygulanmaktadır. Kredi ve kredi kartı borcu bulunan vatandaşlar için iki seçenek bulunmaktadır. Yapılandırma ve borç transferi olarak adlandırılan bu iki seçenekte dikkat edilmesi gereken unsurlar bulunmaktadır. Bunlar ile ilgili detaylara aşağıda başlıklar halinde yer verilmektedir.

Borçlu Vatandaş Banka ile İletişime Geçmelidir!

Kredi veya kredi kartına borcuna mağdur olan vatandaşların banka ile iletişime geçerek iki seçenek içinde bilgi almalarında fayda olmaktadır. Birinci seçenek olan yapılandırma ve diğer seçenek borç transferi uygulamalarının detayları önem arz etmektedir. Bu iki uygulama seçeneği uygun vade ve düşük taksitlerle ödeme imkânı sunmaktadır. Ödemeler aksamadan veya yasal takip süresi olan (90 gün) aşılmadan borçlu vatandaşların banka ile iletişim kurması oldukça önemli gözükmektedir.

Yapılandırma veya Borç Transferi!

Bu iki seçenek hem fırsat hem de imkân olarak adlandırılmaktadır. İlk seçenek olan yapılandırma uygulaması gerçekleştirmek istenilirse borç kapatılır ve yeni bir faiz oranı kullanılarak kalan borç tutarı size yeni bir kredi olarak verilmektedir. Bu uygulama seçeneği için borç ile borç kapatma deyimi yerinde olmaktadır. İkinci seçenek olan borç transferi uygulamasını gerçekleştirmek istenilirse ise farklı bir banka ile yeni bir kredi sistemi başlamaktadır. Borcun olduğu banka ile yapılandırma anlaşması uygun olmadığı veya sağlanamadığı takdirde tercih edilen borç transferi için herhangi bir banka ile çalışılmaktadır. Vatandaş yerine borç olan bankaya ödeme sağlar ve kendi bankasından vatandaşa yeni bir kredi açmış bulunmaktadır. Bu kredinin nakit olarak verilmeyeceği sadece diğer bankaya borcun kapatılması için bankalar arası aktarım olacağı dikkate alınması gereken bir kural olmaktadır.

İki Seçenekte Uygulanmazsa Kartlar Tamamen Kapatılır!

Bu iki seçenekten birisi uygulanmadığı takdirde 90 iş günü sonucu bankalar yasal takip başlatma hakkına sahip bulunmaktadır. Aynı zamanda kredi puanını etkileyen bu durum ilerleyen zamanlarda yeni bir kredi veya kredi kartı talebini olumsuz etkilemektedir. Bunun olmaması adına iki seçenek uygulamasından birisinin tercih edilmesi önerilmektedir. Vatandaşlar yüklü bir ödeme aldığı veya kazandığı durumlarda ise erken ödeme yapmayı tercih etmektedir. Bu vatandaş için doğru bir tercih olarak yansımamaktadır. Sebebi ise daha yüksek faiz oranları ile karşılaşma durumu olmaktadır. Bunun yerine yapılandırma seçeneği ile taksitlerini düzenli ödemesi ve geri kalan para ile bir yatırım hesabı açması önerilmektedir.

Kredi ve Kredi Kartı Borcu Olan Vatandaşlar Dikkat!

Borç süresince dikkat edilmesi gereken unsurlar bulunmaktadır. Öncelikle bu borcun hiç oluşmaması için dikkat edilmesi gerekenler aşağıda yer almaktadır.

Bu krediye veya kredi kartı limitine ihtiyacım var mı?

Bu limitin artmasına gerek var mı?

Kredi taksitlerini aksatmak mı daha önemli o ürünü almak mı?

Bu üç soru doğru cevaplandığı takdirde gereksiz limit arttırma olmayacak veya acil bir durum olmadığı takdirde kredi çekme gerçekleşmemektedir. Aynı zamanda kredi taksitleri için ayrılan para farklı alanlarda kullanılmayacağı için taksit ödemelerinde gecikme sağlanması engellenebilmektedir.

Borç oluştu ise dikkat edilmesi gerekenler aşağıda yer almaktadır.

Borç tutarını yapılandırmaya giderken ödenebilecek rakam belirtilmelidir. Tahmini rakamlar üzerinden söz verildiği takdirde borç daha kötü durumlara yol açmaktadır.

Ödeme tarihi söylenirken bankanın tercihinden çok ödeme günlerinizin uygun olduğu tarih olması önem taşımaktadır.

Yapılandırma veya borç transferi sonrasında bir kere daha tekrarlanabilecek taksit ödeme düzeninde gecikmeler yaşanması vatandaşı daha zorlu bir durum ile karşı karşıya bırakmaktadır.

