Milyonlarca Borçlu Vatandaşı İlgilendiriyor! Kredi ve Kredi Kartı Borcuna Yapılandırma

Zira bireyler salgının ekonomik etkilerini ortadan kaldırabilmek adına;

3 aydan 6 aya kadar ertelemeli,

Düşük faiz oranlı,

Ödeme planları esnek olan kredilere büyük ilgi göstermişlerdir.

Kredilerin ödeme zamanı geldiğinde ya da hali hazırda birikmiş kredi borçlarına ödeme talimatı yapıldığında ise durum bir anda değişim göstermiştir.

Milyonları İlgilendiren Borç Yapılandırması

Kredi borcu olanlar, var olan borçlarını ödemediklerinde ek faizlerle karşı karşıya kalmaktadır. Zira bankaya veyahut borç oranına göre değişim göstermekle birlikte borçlar günlük olarak faiz almaktadır. Bu da ana borçların olduğundan daha yüksek tutarlara ulaşması anlamına gelmektedir. Son zamanlarda;

Kredi borç ödemelerinde taksit erteleme taleplerinin,

Kredi borçlarını ödeyemeyenlerin sayısının artması yeni adımların atılmasına vesile olmuştur.

Bankalar yapılandırma sistemlerinde güncellemeye gitmiştir. Bu sayede uzun zamandan bu yana kredi borçlarını ödeyemeyenler ve yüksek faiz sıkıntısı çekenler rahat bir nefes almıştır. Zira borçların yapılandırılması ile birlikte adeta yeni bir ödeme sistemi hazırlanmış olmaktadır.

Kredi ve Kredi Kartı Borçları Silinebilecek

Tek hesapta toplama,

Vadelere bölme yapılandırmada sayılan alternatifler olarak sunulmaktadır.

Gerek kamu bankalarında gerekse özel bankalardasistemi devreye girmiştir. Yapılandırmada tek tip özellikler de bulunmamaktadır. Bu sayede her vatandaş maddi durumuna göre kendine uygun yapılandırma modelini tercih edebilmektedir.

Her iki sistemde de ana amaç vatandaşların birikmiş kredi borçlarını daha rahat bir şekilde ödeyebilmelerdir. Sistem sadece birikmiş kredi borcu olanlar için de değildir. Aynı şekilde kredi kartı borçlarını ödeyemeyenler de bankaların tanımlamış olduğu yapılandırma fırsatlarını değerlendirebilmektedir. Fırsatlar özellikle faiz miktarının tamamen silinmesinde veyahut ciddi indirimler yapılmasında etkilidir. Böylece borç daha kısa sürede kapatılabilmektedir.

Yapılandırma Nasıl Yapılacak?

Yapılandırma hem borçların tamamen kapanmasına hem de ödemelerde zaman kazanılmasına fayda sağlamaktadır. Ancak bankalara borcu olanlar için yapılandırma otomatik olarak başlatılan bir sistem değildir. Bunun için borç sahiplerinin talimat vermesi gerekmektedir. Bankalar tarafından verilmesi istenen talimatlar ise yapılandırma başvurusu adı altında gerçekleştirilmektedir.

Yapılandırmaya uygun olan borçlar,

İlgili banka şubelerinden,

Borç sahipleri tarafından yapılan başvurulardan sonra incelenmektedir.

Bankanın ilgili personelleri tarafından incelenen yapılandırma talepleri kısa süre içerisinde sonuçların alınmasını sağlamaktadır. Yapılandırmaya müsait olan borçlar için yeni ödeme planları hazırlanmaktadır. Borçlular bu sayede ister tüm borçlarını bir kerede kapatabilmektedir. İster de belli sayıda vadeler üzerinden borçlarını ödeyebilmektedir. Her iki durumda da var olan borç daha uygun rakamlara çekilmiş olmaktadır.

Yapılandırmada Ödeme Sistemi Nasıl Olacak?

Kredi ve kredi kartı borcu yapılandırmasında en çok merak edilen başlıklardan biri ödeme planlarıdır. Ödemelerde ana esas borçluların maddi durumları olarak alınmaktadır. Bu sayede vatandaşlar özellikle salgın kapsamında sıkıntı çekmeden borçlarından kurtulma şansı yakalamaktadır. Ana borçlarından kurtulmak isteyeler için;

12 ay

24 ay

36 ay gibi değişen vadeler hazırlanabilmektedir.

Vadeler gerek borcun miktarına gerekse kredi ve kredi kartı borcunun hangi bankadan alındığına göre değişim gösterebilmektedir. Çünkü yapılandırma bankalar nezdinde gerçekleştirilmektedir. Bu da her bankanın kendi politikasına göre hareket edebilmesi anlamına gelmektedir. Yapılandırma taleplerinde ödeme planlarının hazırlanmasında genellikle eşit taksit uygulaması hakimdir. Ancak vadeler artırılarak ödenecek taksit miktarları azaltılabilmektedir.