Milyonlara Vatandaşa Zam Müjdesi! Beklenen Zam haberi geldi!

Maaş zammı konusunda uzun zamandan bu yana adım atması beklenmektedir. 2021 senesi içerisinde zam miktarları geçtiğimi senelere göre daha önemlidir. Bu durumun nedeni küresel anlamda kendini gösteren salgındır. Salgın, ekonomik etkileri yüzünden gerek çalışanların gerekse emeklilerin;

Günlük giderlerini karşılamalarını,

Faturalarını ödemelerini,

Kiralarını ödemelerini zora sokmaktadır.

Vatandaşlar bu nedene bağlı olarak yetkili birimlerden gelecek ek ödeme haberlerini merakla beklemektedir. Ek ödemeler çalışanlar için başka emekliler için başka şekilde tanımlanmaktadır. Buna karşın temin edilebilecek olan genel zam farksız olarak hesaplara yansıtılmaktadır.

Beklenen Zam Müjdesi Geldi

2021 senesine giriş yapılması ile birlikte çalışan maaş zammı oransal değerleri açıklanmıştır. Açıklanan değerlerin belirlenmesinde özellikle enflasyon net rakamlarından istifade edilmiştir. Bu sayede artan ekonomi değerlerine karşın vatandaşların alım güçlerinin azalmaması hedeflenmiştir. Ancak zamlar bu sene de tam manası ile yeterli olmamıştır. Bunun üzerine vatandaş;

Ek ödemeler,

İkramiyeler,

Promosyonlar,

Ek zamlar konusunda araştırma yapmaya başlamışlardır.

Genel olarak uygulanacak olan zam sistemi toplu iş sözleşmeleri kapsamında gelecektir. Toplu olan iş sözleşmelerinde genellikle taşeron işçilerin maaşları belirlenmektedir. Buna karşın kapsam taşeron işçilerle sınırlı değildir. Açıklanacak olan tüm kesimler iş sözleşmelerinden sonra temin edilecek olan yeni zam oranını hesaplarında görebilecektir.

Toplu Sözleşmeler Yolda

İşçiler,

Kamu çalışanları,

Taşeron işçiler,

Kamu işçileri,

Emekli Sandığı emeklileri olarak devam etmektedir.

çalışanların sadece mali hakları üzerinde düzenlemeler gerçekleştirmemektedir. İş sözleşmeleri mesai saatlerinden diğer sosyal olanaklara kadar değişen kapsamda üzerinde etkilidir. Bu sayede sözleşmelerle birlikte çalışanların daha rahat şekilde hareket etmeleri sağlanmış olmaktadır. Sözleşmelerin etkileyeceği kesimler ise;

Sendikalardan gelen açıklamalar toplu iş sözleşmelerinin hazırlıklarının devam ettiği yönündedir. Hatta taşeron işçileri içeren bazı sözleşmeler imzalanmıştır. Bilmeyenler için taşeron işçilerin anlaşmaları belediyelerle imzalanmaktadır. Her belediye ile farklı bir anlaşma imzalandığı için süreç uzayabilmektedir. Buna karşın sendikalar süreci işçilerin lehine döndürebilmek adına yoğun şekilde mesai harcamaktadır.

Toplu İş Sözleşmeleri Ne Zaman İmzalanacak?

Vatandaşların toplu iş sözleşmeleri ne zaman sorularına farklı yanıtlar alınması mümkündür. Öncelikle her alanda sözleşme farklı şekillerde incelenmektedir. Bu durum net bir tarih verilmesinin önüne set çekmektedir. Ancak sözleşmelerin imzalanmasından hemen sonra resmî açıklamalar gelmektedir. Bu sayede çalışanlar bekletilmemiş olmaktadır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TÜRK-İŞ arasında ön görüşmeler halen devam etmektedir. Buna karşın sözleşmelerin imzalanması yaz aylarını bulacağa benzemektedir. Kulislerde sözleşme zamanı olarak haziran ayının sonu temmuz ayının başı gösterilmektedir. Bazı haber kaynakları bu tarihlerin resmi görüşmelere başlama tarihi olduğunu vermektedir. Durum bu şekilde olursa imzalar otomatik olarak daha geç atılmış olacaktır.

Toplu İş Sözleşmeleri Ne Getirecek?

Merak edilen toplu iş sözleşmesi ya da sözleşmeleri çalışanların ve emeklilerin hak kapsamlarını genişletmektedir. Her sene sendikalar ve ilgili birimler arasında imzalar atılmaktadır. Bu sene sözleme kapsamına girecek olan vatandaş sayısının daha yüksek olması beklenmektedir. Üstelik salgın yüzünden sözleşme hükümlerinin çalışanlar bakımından ek haklar getireceği zannedilmektedir. Şimdiye kadar açıklanmış olan sözleşme konu başlıkları;

Metal iş kolundaki işçilerin hakları,

2 milyonu bulan emekli memurların zam oranları,

700 bini bulan kamu işçisinin zam oranları,

Memurların hem sosyal hem de mali hakları şeklindedir.

Konular iki senelik olacak şekilde konuşulmaktadır. İşçilerin hak durumlarının memurlardan daha önce görüşüleceği de elde edilen bilgiler arasındadır. İmzalar atıldığında resmî açıklamalar da gelecektir.