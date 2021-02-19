Merkez Bankası Sonrası Konut Kredileri Düştü Mü? Son Dakika Konut Kredileri

Merkez Bankası’nın faiz kararından sonra konut kredileri ne oldu? Konut krediler düşüt mü son dakika kamu bankaları, İş Bankası, Garanti konut kredisi faiz oranları güncel.

Konut kredisine başvuracak vatandaşlarımız kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Merkez Banka sıkılaştırma politikasına geçtiğinden bu yana bankaların sundukları faiz oranları da sık sık değişiyor. Vatandaşlar ise kendilerine uygun fırsat ve kampanyaları yakalamak adına, konut kredisi faiz oranlarındaki son değişiklikleri sık sık kontrol ediyor.

Bankalar da müşteri çekmek adına düzenli olarak yeni fırsatlar düzenlemeye başladı. Fakat bankaların faiz oranları özellikle de Merkez Bankası tarafından açıklanan politika faizine göre değişiyor. Merkez Bankası da bugünkü PPK toplantısı sonrasında şubat ayı faiz oranını açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal tarafından açıklandığı üzere 2021 şubat döneminde banka politika faizlerini sabit tuttu. Peki bundan konut kredileri nasıl etkilendi. İşte bankaların son dakika güncel konut kredisi faiz oranları;

Kredi faiz oranları özellikle de konut kredileri vatandaşlarımız tarafından sık sık araştırılıyor. Vatandaşlar konut kredisi çekmeden önce en doğru kararı verdiğinden emin olmak istiyor. İşte güncel son dakika konut kredisi faiz oranları;

KAMU BANKALARI

Sizler için bankaları iki kategoriye ayırdık. Kamu bankaları ve özel bankalar. Kamu bankaların da sunulan konut kredilerinin oranları ise şu şekilde;

Ziraat Bankası vatandaşlarımıza konut kredisi için %1,47 faiz oranı sunarken Halkbank daha düşük bir oran sunuyor. Halkbank vatandaşlarımıza %1,44 faiz oranından konut kredisi vermekte. Vakıfbank ise kamu bankaları arasında en yüksek faiz oranını sunan banka. Vakıfbank tarafından sunulan konut kredisi oranı ise %1,50.

Özel bankalar ise neredeyse her banka kendi politikasına göre farklı faiz oranı sunuyor.

Özel bankalardan biri olan Akbank vatandaşlarımıza konut kredisi için %1,35 faiz oranı sunarak en düşük ve avantajlı paketlerden birini veriyor.

Öte yandan İş bankası da vatandaşlarımıza %1,40 faiz oranı sunarak kamu bankalarından daha uygun bir faiz oranı fırsat vermekte.

Yapı Kredi ise konut kredisi için %1,39 faiz oranı sunarak piyasadaki en avantajlı bankalardan biri konumunda.

QNB Finansbank ise diğer özel bankalara göre biraz daha yüksek faiz oranı sunuyor. Bankanın sunduğu konut kredisi faiz oranı %1,65.

Garanti Bankası da yine düşük konut kredisi sunan bir diğer banka. Bankanın faiz oranı %1,39.

Son olarak Denizbank ise vatandaşlarımıza %1,58 faiz oranından konut kredisi sunmakta.