Merkez Bankası Politika Faizi Piyasaları Nasıl Etkileyecek? Uzman Yorumları

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bugün yaptığı toplantı sonrasında 2021’in ikinci ayının yeni faiz kararını açıklayacaktı. Sabah saatlerinde sona eren toplantı sonrasında her zamanki gibi saat 14.00’da Merkez Bankası’nın para politikası açıklandı. Naci Ağbal tarafından paylaşılan detaylar ve uzman yorumları ise haberimizde…

YENİ BAŞKAN AĞBAL’IN FAİZ KARNESİ

Yaşanan dolar krizi şokları ve yükselen enflasyon ile birlikte ekonomi yönetiminin üst basamaklarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla köklü değişiklikler meydana gelmişti. İlk değişiklik ise eski Merkez Bankası başkanı Murat Uysal’ın görevden alınmasıyla olmuştu.

Murat Uysal’ın başkanlık ettiği zamanda ise yüksek faizler ülkemizde hızlı bir şekilde düşürülmüş, salgın dönemi başlayınca da halka destek olmak adına tarihin en düşük kredileri verilmişti. Salgınla birlikte hız kazanan Merkez Bankası’nın geniş para politikası ile birlikte de enflasyon ve dolar kuru hızla tetiklenmişti. Piyasalardaki reform isteklerinin artması sonucunda ise göreve eski ekonomi bakanlarından olan ve piyasalar tarafından yakından tanınan Naci Ağbal gelmişti. Naci Ağbal’ın Merkez Bankasının yeni Başkanı olması da piyasalar tarafından olumlu karşılanmış dolar kuru aylar sonra düzenli bir düşüşe geçmişti. Zira dolar kuru Türk lirasını karşısında 8,50 bandına kadar çıkmıştı.

Naci Ağbal ise atandığı ilk günden bu yana istikrarlı politikalar ve şeffaflığın altını çizen konuşmalar yapmış, sunumlardan ve kendisini kameralardan göstermekten çekinmemiş sürekli göz önünde durarak bilgilendirici şeffaf bir yol izlemeye çalışmıştı.

Fakat ekonomimizdeki asıl dönüm noktası eski Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifası ile meydana gelmişti. Bu istifa haberi ve daha sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan görevden alma ile dolar kurundaki düşüş hız kazanmıştı. Yen Hazine ve Maliye Bakanı da Lütfi Elvan olmuştu yine piyasalar tarafından tanınan bir ismin gelmesi olumlu karşılanmıştı.

NACİ AĞBAL DÖNEMİ

7 Kasım 2020 gününde eski başkanın görevden alınmasıyla, görevine başlayan Ağbal ise ilk toplantısında yüksek bir faiz artışına giderek Merkez Bankası’nın para sıkılaştırma politikasının devam edeceğini güçlü şekilde göstermişti.

Aralık ayı PPK toplantısında da 2 puanlık faiz artışı yani 200 baz puan gelmiş ve politika faizleri %17 bandına kadar çekilmişti.

Ocak ayı toplantısı beklenildiği gibi pas geçilmiş ve herhangi bir faiz kararı gelmemişti. Gözler ise şubat ayındaki karardaydı.

MERKEZ BANKASI ŞUBAT 2021 FAİZ KARARI NE OLDU?

Dolar kurunun 8,57 ile rekor kırdığı tarihten bu yana atılan adımlarla birlikte dolar kurunda düşüş sağlanmış hatta 7 bandının altına gerilemeler görülmüştü.

Piyasalar ise Merkez Bankası’nın faiz kararı için ikiye ayrılmıştı. Ya faiz kararının sabit tutulması ya da arttırılması bekleniyordu. Hem iç piyasalar da hem dış piyasalar tarafından yakın takip edilen bu kararda beklenen faiz artışı ise 125 baz puandan fazla değildi.

Dış piyasalar tarafından gelen analizlerde ise Merkez Bankası’nın faiz artırımına gitmesinin en avantajlı seçenek olduğu görülüyor ve baskın görüş olarak çıkıyordu.

Fakat iç piyasalarda ise faizlerin sabit kalacağı beklentisi de yoğundu. Beklenildiği gibi de Merkez Bankası’nın şubat ayı Para Politikalar Kurulu toplantısı (PPK) sonrasında şubat politika faizleri sabit kaldı. Faiz artırımı ya da faiz indirimi yaşanmadı.

Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Dolar Kuru ve Altın Son Durum

Merak edilen bir diğer soru da Merkez Bankası faiz kararının piyasaları nasıl etkilediği oldu. Hem küçük- büyük yatırımcı hem de vatandaşlar tarafından merak edilen bu sorunun cevabını da uzmanlardan aldık.

DOLAR KURU

Merkez Bankası kararı öncesinde gözler dolar kurundaydı. Bir günce önce dolar kuru güne 7 TL bandının üstünde açılış yapmıştı ve faiz kararına göre pozisyon almak için bekliyordu. Faiz kararının iç piyasalarda beklenildiği gibi sabit tutulması üzerine dolar kuru 6,93 bandına tekrardan geriledi.

EURO

Piyasalara negatif etkinin yanı sıra pozitif şekilde karşılanan faiz kararı sonrasında da Euro 8,38 alış fiyatına yükseldi. Dolar kurunun yanı sıra Euro’da ufak bir yükseliş görüldü.

İNGİLİZ STERLİNİ

İngiliz sterlini de ufak bir yükselişe 9,67 bandından alınıyor ve 9,69 bandından da satış görüyor.

GRAM ALTIN YÜKSELDİ

Merkez Bankasından gelen karar sonrasında ise gram altında yükseliş görüldü. Gram altın 398 Türk lirasına yükseldi.

Öte yandan çeyrek altında ise düşüş meydana geldi ve alış fiyatı 650 Türk lirası satış fiyatı da 670 TL oldu.

Merkez Bankası iç piyasalardaki beklentileri karşıladığı için altın fiyatlarında bir değişiklik uzmanlar tarafından beklenmiyor. Altın fiyatlarını ise uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmeler ve aşıya dair haberler şekillendirmeye devam edecek gibi görünüyor.

Dolar kuru, döviz kurunda gelişmeler ve altın fiyatları da yine iç piyasalardaki dinamikler ile uluslararası yaşanan olaylara göre değişmeye devam edecek. Fakat şu an için dolar kurunda ilerleyiş aşağı yönlü. Bu aşağı yönlü gidişatın ise Merkez Bankası’nın faiz kararları ile orantılı bir şekilde devam etmesi bekleniyor. Altın fiyatlarında ise uzmanlar kısa dönemden ziyade uzun dönemli yatırım için kullanılması gerektiğine dair yorumlarını yapmaya devam ediyor.