Merkez Bankası Dolar’da Yıl Sonu Beklentisini Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Beklenti Anketi’nin sonucu açıkladı. Ankete göre yıl sonu tüfe beklentisi önceki dönemde yüzde 11,15 iken bu dönemde 11,23 oldu. 12 ay sonrası için TÜFE beklentisi önceki anket döneminde yüzde 10,53 olurken, bu dönemde yüzde 10,36 oldu.

Dolar kurunda yıl sonu beklentisi 7,79

Büyüme tahmini yükseldi

MB’nin beklenti anketinde yanıtı en çok merak edilen sonuçlardan biri de yıl sonu Dolar/TL kuru oldu. Bir önceki anket döneminde 8,09 olan yıl sonu dolar/TL beklentisi bu anket döneminde 7,79 oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 8,16’dan 7,94’e düştü.

MB anketinde diğer bir önemli başlık ise büyüme beklentisiydi. GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi, önceki anket döneminde yüzde 3,9 olmuştu. Bu anket döneminde ise yüzde 4,1 oldu. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise hem geçen dönemde hem de bu anket döneminde yüzde 4,3 oldu.