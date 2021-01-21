Merkez Bankası Açıkladı Tüm Bankaların Taşıt, Konut, İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Yenilendi!

Acil nakit ihtiyacı olanlar için bankalar 2021 yılında kredi kampanyalarını güncellediler. İhtiyaç, konut ve taşıt kredileri olmak üzere tüm kredi türleri için 3 ay erteleme imkanı sunuluyor. Bankaların güncel faiz oranları ise neredeyse her hafta yenileniyor. Bugün Merkez Bankası tarafından açıklanan yeni faiz kararıyla birlikte, liste yeniden güncellendi. En düşük faiz oranı sunan banka sıralamasında isimler değişti. Bu yazımızda ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi olmak üzere tüm bankaların yeni faiz oranlarını sizler için ele alacağız.

TÜM BANKALARIN GÜNCEL FAİZ ORANLARI

Yeni yılın gelmesiyle birlikte tüm bankaların güncel faiz oranları değişti. Bazı bankalar yeni düzenlediği kampanyalarla faiz oranlarını düşürürken, bazı bankalar faizleri sabit tuttu. Merkez Bankası tarafından açıklacak faiz kararı herkes tarafından merakla bekleniyordu. MB bugün yaptığı açıklamada faizleri sabit tutacaklarını belirtti. Karar sonrasında geçerli olacak ihtiyaç, konut ve taşıt kredilerinin güncel faiz oranları şu şekilde:

İHTİYAÇ KREDİLERİ

Bankaların 2021 Ocak ayında uyguladıkları güncel faiz oranları:

Denizbank maksimum 55.000 TL ihtiyaç kredisi kullanımları için %2,12 faiz oranı sunuyor.

Enpara müşterileri ise 60.000 liraya kadar %1.65 faiz oranıyla kredi kullanabilirler.

Garanti BBVA yeni kampanyasıyla vatandaşlarımıza 100.000 liraya kadar ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor. Faiz oranları ise %1.49 ile %1.84 arasında değişiklik gösteriyor. Kredi tutarı yüksekdikçe faiz oranları düşüyor.

ING Bank müşterileri için %1.49 faiz oranıyla 50 bin lira kullanım hakkı sunulmaktadır.

İş Bankası faiz oranlarını düşüren bankalar arasında yer alıyor. 100.000 TL üst limit için %1.50 faiz oranları uygulanmaktadır.

QNB Finansbank 35 bin TL ihtiyaç kredisi için %1.33 faiz oranıyla en düşük faiz oranı sunan bankalar arasında yer almaktadır.

TEB yeni kampanyasıyla 75 bin TL olan üst limiti 100.000 liraya yükseltti. Faiz oranı ise %1.45

YapıKredi 100 bin lira limitli ihtiyaç kredisinde %1.79 dan başlayarak %2.34 e kadar çıkan oranlar uygulamaktadır.

Akbank yeni kampanyasıyla 100 bin lira ihtiyaç kredisi için %1.54 faiz oranı sunuyor

Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak vatandaşlarımıza 50.000 TL üst limit ve %1.75 faiz oranı uyguluyor.

Kuveyt Türk kar payı uygulamasıyla 50 bin lira kredi kullanımında %1.66 oran sunuyor.

Vakıfbank tüm bankalar arasında en yüksek limiti sunan banka. 125.000 lira kredi kullanımı için %1.59 faiz oranı imkanı veriliyor.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi için 100 bin lira üst limitle %1.68 faiz oranı uygulamaktadır.

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarının ev fiyatlarıyla yarıştığı bu günlerde, hayalindeki araca sahip olmak isteyen vatandaşlarımız banka kredilerine yöneliyorlar. Kredi kullanmadan araba almak neredeyse imkansız hale geldi. Sıfır araç fiyatlarının 300 bin - 400 bin TL bandına yükselmesiyle birlikte, taşıt kredisi kullanacak vatandaşlarımız en uygun faiz oranlarını araştırıyorlar. Bankaların güncel kampanyalarında faiz oranlarına ek olarak vade sayısı da değişkenlik gösteriyor. Vade sayıları maksimum 36 ay, 48 ay ve 60 ay olmak üzere farklılık göstermektedir. 2021 Ocak ayı itibariyle bankalar tarafından uygulanan taşıt kredisi faiz oranları şu şekilde:

Garanti BBVA 60 ay vade imkanıyla %1.55 faiz oranı sunmaktadır.

ING Bank taşıt kredileri için 60 ay vadeli %1.54 faiz oranları uyguluyor.

İş Bankası kredi tutarına göreve %1.55 değişken oranları bulunmaktadır.

TEB taşıt kredileri için en çok 36 ay vade imkanı verirken %1.49 faiz oranı sunuyor.

Akbank 60 ay vadeli kullanımlar için %1.51 faiz vermektedir.

Alternatif Bank 48 ay vadeli %1.63

Denizbank 36 ay vadeli %1.79

Fibabank 48 vadeli %1.60

Halkbank 48 ay vade seçeneğiyle %1.62 faiz oranları sunuyor.

HSBC 36 ay vadeli taşıt kredisi için %1,90 faiz oranı

QNB Finansbank maksimum 48 ay vadeli %1.61 faiz oranlı kredisini duyurdu.

Vakıfbank 60 ay vade seçeneğiyle %1.79 faiz oranı uyguluyor.

YapıKredi 48 ay vadeyle %1.60

Ziraat Bankası 36 ay vadeyle %1.64 faiz oranları sunmaktadır.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Yeni yılın gelmesiyle birlikte birçok banka konut kredisi faiz oranlarında güncellemeye gitti. En uygun kredi fırsatı sunan bankaların listesi değişirken, yeni ev alacak vatandaşlarımız güncel kampanyaları merak ediyorlar. Sizde 3 ay erteleme seçeneğinden yararlanarak evinizi şimdi alabilir, ödemeye Nisan ayında başlayabilirsiniz. Bankalar tarafından 2021 Ocak ayında sunulan konut kredisi faiz oranları günce oranlarıyla birlikte şu şekilde:

Vakıfbank 120 ay vade seçeneğiyle %1.40 ile en düşük faiz oranını sunan bankalardan bir tanesi.

İş Bankası aynı şekilde 120 ay vadeli %1.40 faiz oranı uygulamaktadır.

Ziraat Bankası 10 yıl vadeli olmak üzere %1.52 oranı sunmaktadır.

Halkbank 120 ay vadeli kullanımlarda %1.42 oranlar uyguluyor.

Garanti BBVA 20 yıl vadeli kullanımlar için %1.42 faiz

Akbank 10 yıl vadeli konut kredisi kullanımında %1.39 ile en düşük faizi sunan bankadır.

QNB Finansbank 120 ay vadeli %1.50 faiz oranı sunuyor.

TEB maksimum 10 yıl vadeli %1.40 oranı sunuyor.

Ziraat Bankası ise 120 ay vadeli %.1.52 faiz oranı uygulamaktadır.