Memur Maaşlarında Asgari Ücret Sürprizi! Memurların maaşları artacak

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak görev alan vatandaşların 2021 yılı maaşlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. 2021 memur maaşı zammı ne kadar? Sorusu yılın son günüyle birlikte en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Memur maaşı zammının açıklanması beklenirken, açıklanan 2021 asgari ücret miktarı ile birlikte memur maaşları içinde önemli bir bilgi öğrenilmiş oldu. Özel sektörde çalışanlar için belirlenen “Asgari Geçim İndirimi” asgari ücret üzerinden belirleniyor. AGİ nedeniyle de asgari ücret, memur maaşları üzerinde doğrudan etki oluşturuyor.

Memur maaşlarına ek ödeme!

Memur maaşları, yüzde 20 ödeme istekleri sonrası hükümetle orta yol bulunacak. Enflasyon rakamı ne açıklanırsa açıklansın, ek yüzde 2 ödeme Asgari Ücret ayarı için verileceği öğrenildi. Memur maaşları enflasyon zammıyla yüzde 4 olarak gelmesi bekleniyor. Buna ek Yüzde 2 bir ek ödeme memur maaşlarına yansıyacak. AGİ ücretleri memur maaşları belirlenmesinde oldukça önemli olacak.

Devlet memurlarının 2021 yılında alacakları maaşın ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Devlet ve memur temsilcileri arasında gerçekleştirilen görüşmeler sürdürülüyor. Ayrıca Merkez Bankası tarafından 4 ocak tarihinde yapılacakoranı açıklaması ile birlikte memur maaşları belli olacak. Bu süreçte memur maaşlarının belirlenmesinde “Asgari Geçim İndirimi” detayı da etkili olacak.açıklanırken, AGİ oranı da belli oldu.oranı memur maaşının belirlenmesi noktasında da etkili oluyor.

AGİ, 01 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 arası için belirlenmiş olan asgari ücretin mükellefin durumuna göre belirlenmiş olan oranın ücretliler açısından belirlenen 15% ile çarpılarak, tespit edilmektedir. Devlet memuru olarak görev yapan kişilerde ücretli çalışan olmasından mütevellit AGİ’den faydalanıyor. Memurlarında AGİ’den faydalanması nedeni ile aynı tarihler için belirlenmiş olan 3 bin 577.5 TL tutarında olan asgari ücret, devlet memurları açısından da önemli bir nokta oluşturuyor.

2021 AGİ Oranları Ne Kadar Olarak Açıklandı?

Son yapılan görüşmeler ile birlikte 2021 AGİ oranları da tüm detaylarıyla birlikte açıklandı. Buna göre 2021 yılı boyunca uygulanacak AGİ oranları;

Bekar memur için 268.31 TL,

Evli eşi çalışmayan ve çocuğu olmayanlar için 321.975 TL,

Evli eşi çalışmayan tek çocuklu olanlar için 362.22 TL,

Evli eşi çalışmayan ve iki çocuklu olanlar için 402.46 TL,

Evli eşi çalışmayan ve üç çocuklu olanlar için 429.3 TL,

Evli eşi çalışmayan ve dört çocuklu olanlar için 456.13 TL,

Olarak açıklandı.