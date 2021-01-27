MEB Açıkladı! Öğrenciler ve Velilere Eğitim Yardımı Verilecek

Gelen son haberlere göre Mili Eğitim tarafından öğrenci ve veliler başta olmak üzere yardım verilecek. İşte o yardım eğitiminin detayları…

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilk yardım eğitim seferberliği kapmasında 3 ay içinde 260 bin öğretmen ve okul çalışanlarına daha sonra da öğrenci ve velilere yardım eğitim vermeyi hedefliyor.

Görevimiz İlk Yardım sloganı ile başlatılan projeyi ise Bakan Selçuk tanıtım töreninde anlattı...

Çocukların iyi eğitim almaları için çabalamaya devam ettiklerini anlatan Bakan Selçuk, okuldaki her öğrenciye güvenli bir ortam sunmaya çalıştıklarını aktardı.

Bakan Selçuk okulda tehlikeli ve ani anlarda çocukların güvenliğini arttırmak için öğretmenlerin ve diğer okul görevlilerinin uygulayabileceği desteğin önemini vurguladı. Bu bağlamda da İlk Yardım Eğitimi Seferberliği projesini başlattıklarını anlattı.

Bu proje kapsamında veliler bir kaza ya da tehlikeli bir durumda sağlık görevlileri gelene kadar durumun daha kötüye gitmesini önlemek adına ilk müdahale eğitimi verilecek. Bu yetkinliğe sahip olması içinse başta öğretmenler olmak üzere diğer okul çalışanları, öğrenciler ve veliler destek alacak.

Bakan Selçuk, okul alanlarının yüzlerce insanın bir arda yaşadığı mekanlar olduğunu bu nedenle yararlanma ihtimallerinin olduğunu aktardı.

İlerideki 3 aylık süre zarfında da 260 bin öğretmen, okul çalışanlarının daha sonra da öğrenci ve velilere eğitim verilmesinin amaçladıklarını aktardı.

MEB BÜNYESİNİN EN KAPSAMLI EĞİTİMİ

Bakan Selçuk aynı zamanda bu eğitimin bugüne kadar yapılmış en kapsamlı ilk yardım eğitimi olduğunu da aktardı.

Bakan Selçuk’a göre 81 ilde yine eş zamanlı olarak eğitimler başlayacak. Yardım eğitimleri 8 saat teorik ve 8 saat uygulamalı derslerden meydana gelecek. Kursiyerler toplamda 16 saat ders görecek.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE UYULACAK

Bakan Selçuk eğitimlerden sonra da 4 saat teorik ve uygulamalı değerlendirme süreci olacağı da vurguladı. 8 saatlik teorik dersler online eğitim olarak verilecekken 8 sata uygulaması derslerin ise merkezlerde korona virüs tedbirlerine uyularak verileceğini aktardı.

Eğitimlerde ise kursiyerlere ilk yardım bilgilerinin yanı sıra hava yolu tıkanıklığı, sok ve yararlanma, zehirlenme ve burkulmalar gibi konularda da bilgi verileceği açıklandı.

PROGRAM SONUNDA BELGE VERİLECEK

Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre eğitimini başarı ile tamamlayanlar ise ilk yardımcı belgesi almaya hak kazanacak.

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021, 23:55