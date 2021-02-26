Mart Ayında Yapılacak Devlet Destek Ödemeleri En çok onlar faydalanıyor

Devlet tarafından kadınlarımıza özellikle de annelerimize birçok konuda destek sağlanıyor. Gerek gıda gerekse fatura hatta konut alımlarında bile kadınlara özel destekler sunuluyor. Bu desteklerden ise ihtiyaç sahibi olan birçok anne ya da kadınlar haberdar değil. İşte güncel 2021 anne- kadın- dul desteklerine ilişkin detaylar.

Sosyal devlet olmanın gereksinimlerinden biri de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaktan ve onlara destek olmaktan geçiyor. Devletimiz ise bu konuda özellikle kadınlarımıza yönelik birçok destek sunuyor. Sadece kadınlara yönelik yapılan bu destekler ise oldukça kapsamlı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yanı sıra farklı kurum ve kuruluşlardan verilen anne- çocuk desteklerinin yanı sıra anne olmayan kadınlara yönelik yardımlar da bulunmakta. İhtiyaç sahibi olan kadınlara sunulan bu yardımlar da ise belli koşullar aranmakta.

Her yardım desteğinin ise kendi ön koşulu var. Peki kadınlara verilen bu yardımlar nelerdir? 2021 anne – dul maaşları ve tüm güncel destekler haberimizde.

ANNELERE VERİLEN YARDIMLAR

Anneler bebekleri olduğunda hemen işe dönememekteler. İstihdama katılmalarını teşvik etmek ve yeni düzenlerine destek olmak içinse annelerimize birçok devlet desteği sunuluyor. Çocuk parası, süt parasının yanı sıra çalışan annelerimize aynı zaman da geçici iş göremezlik ödeneği ve yarım çalışma ödeneği de sağlanmakta.

Böylece annenin ve çocuğun ihtiyaçlarına destek olunuyor ve aile maddi – manevi rahatlatılmaya çalışılıyor.

İşte annelere verilen tüm devler yardımları;

ÇOCUK PARASI NEDİR? NASIL ALINIR

Annelerimize verilen bir yardım da çocuk parasıdır. Ya da daha yaygın adıyla doğum yardımı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen doğum yardımı ile yeni annelerimize maddi destek sağlanır.

Doğum yardımı aynı zaman evlat edinilen çocuklar için de geçerlidir. Doğum yardımları, doğumdan hemen sonra her çocuk için bir seferliğe mahsus şekilde ödenir. Ödemeler ise PTT aracılığıyla alınır.

Doğum yardımlarında anneye ilk bebek için 300 TL ikinci bebek için 400 TL ve daha sonraki bebekleri içinse 600 TL ödeme yapılır.

Yani ikiz doğumlarında aile toplam 700 TL üçüz doğumlarda ise 1300 TL maddi destek alır.

ANALIK HALİ İLE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDEMESİ

Az bilinen desteklerden biri de doğum öncesinde çalışan kadınlara yönelik. Çalışan anneler için yasal olarak tanınan bu süre içinde anneye iş göremezlik ödemesi verilir.

Halk arasında daha çok rapor parası olarak bilinen bu yardımı almak içinse annenin 32.haftadan sonra doğum iznine ayrılması gerekmektedir. Bu ödenekten yararlanmak içinse doğumdan bir yıl önce annenin sigortalı işe girmiş olması ön koşuldur.

YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR NASIL ALINIR?

Annelerimize verilen bir diğer destekse yarım çalışma ödeneğidir. Anneler doğum izinlerinden sonra çocuklarının bakımları için haftalık çalışmasının yarısı kadar ücretsiz alırlar.

Fakat yeni bebeği olmuş anneleri maddi açıdan zorlamamak içinse devle tarafından ücret izne çıktıkları günler geri ödenmektedir.

Yarım çalışma ödeneğinden annenin yararlanabilmesi için çocuğun 3 yaşından küçük olması, doğumdan en az 3 yıl önce SGK içinde 600 prim gününe sahip olmak gerekir.

Yarım çalışma ödeneği kapsamında ise anneler 1460 TL destek almaktadır. Anneye ilk bebeğinde ise 30 gün, ikinci bebeğinde 60 gün ve diğer bebeklerinde 90 gün verilir.

Fakat çocuğun bir engel ile doğması durumunda ise ödemeler 180 güne kadar çıkmaktadır.

ÇOKLU DOĞUM YARDIMI

Aile Bakanlığı tarafından sağlanan bir destek de çoklu doğum yardımıdır. Bu yardımla 0 ila 2 yaş arasından bebeklerin temel ihtiyaçlarını sağlanmak için 150 TL verilmektedir.

Bu yardımda ön koşul ise hande kişi başı düşen gelirin asgari ücretinin üçte birinden az olmasıdır. Annelerin bu yardımdan faydalanmak içinse Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bizzat başvurması gerekmektedir.

SÜT PARASI

Her doğumdan hemen sonra anne adına devlet tarafından direkt olarak başvuru gerekmeksizin 232 TL süt parası yatırılır. Paralar ise PTT aracılığıyla alınabilir.

EŞİ VEFAT EDEN KADINLARA SAĞLANAN DESTEKLER

Ülkemizde kadınların büyük bir bölümü ev hanımı ve daha öne sigortalı bir işte çalışmamışlar. Bu nedenle kendi aylıkları maalesef ki yok. Fakat kadınlara eşleri öldükten sonra da devlet tarafından destek sağlanıyor. İşte eşi vefat eden kadınlara yönelik devlet destekleri;

Ülkemizde her yıl boşanma oranları artarken bu durumdan belki en çok mağdur olan kısımdan biri de kadınlar. Bu dönemde maddi olarak desteğe ihtiyaç duyan kadınlara ise devlet sahip çıkmakta. İşte kadınlara yönelik 2021 devlet yardımları;

DUL MAAŞI

Kadınlar kendileri çalışıp emekli olmasa bile eşleri sayesinde maaş alabilirler. SGK kapsamın çalışmış belli bir prim ödemiş ve günü tamamlamış fakat daha sonra vefat etmiş erkeğin maaşı başta dul kalan eşi olmak üzere ve çocuklarına geçer. Bu sayede devlet dul kadınlara maddi yönden destek sağlamış olmakta.

EŞİ VEFAT EDENLERE YARDIM

Aile Bakanlığı tarafından sosyal güvencesi olmayan ve eşini kaybetmiş kadınlara da 325 TL maddi destek ödemesi yapılmaktadır. Bu yardım içinse başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılır.

BOŞANMIŞ KADINA AİLESİNDEN KALAN MAAŞIN VERİLMESİ

Sadece dul kadınlara değil aynı zamanda boşanmış kadınlara da devlet destek vermektedir. Boşanan kadınlar anne ya da babalarının SGK maaşlarını da alabilirler. Eğer anne ya da babaları hayattaysa maaşlarından alamazlar fakat bu sefer de sağlık sigortalarından yararlanabilirler.

TOKİ KONUT YARDIMI

Eşi vefat etmiş dul kadınlara verilen bir diğer destek de TOKİ’den geliyor. TOKİ başvurularında çocuklu ve dul kadınlara öncelik verilmekte ve başvurular da ön koşul aramamaktadır.

ELEKTİRİK, SU FATURA YARDIMLARI

Devlet tarafından verilen bir diğer destek de fatura yardımıdır. İhtiyaç sahibi olan kadınlar Belediyelere ya da Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına giderek faturalar içinde maddi destek alabilirler. Yine muhtar ya da valiliklerde bu kapsamda kadınlara öncelik sağlamaktadır.

GIDA YARDIMI

Gıda yardımları içinse kadınlar Vakıflar Genel Müdürlüğü ya da Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına başvurulmalıdır. İhtiyaç sahibi olmaları durumunda ise aileye her ay düzenli olarak gıda yardımı verilir.