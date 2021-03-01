Mart Ayında Vatandaşlara Fatura Desteği, Sicil Affı, Kira yardımı ve Faizsiz Kredi Desteği Sağlanacak

Ülkemzizde Mart ayı oldukça hareketli geçecek! Mart ayında tüm vatandaşlara Sicil Affı ve Faizsiz Kredi desteği sağlanırken, Fatura Yardımı, Elektrik Faturası yardımı, Su faturası yardımı gibi bir çok destek sağlanacak. Ancak bunların en önemlisi Kira yardımı olacak! Mart ayında vatandaşlara kira destekleri sürecek. Verilen 4 söz tamamen tutulması beklenirken vatandaşlar verilen sözlerin tutulmasını istiyor!

Vatandaşlara 4 müjde birden!

Covid-19 ülke ekonomilerini büyük oranda etkilemiştir. Yaşanan durum yüzünden vatandaş da esnaf da maddi olarak neredeyse dibe çökmüştür ülkemizde pandemi yardımları kapsamında vatandaşlar maddi olarak desteklenmeye çalışılmaktadır. Bu sayede salgın yüzünden;

Kiralarını ödeyemeyenler,

Fatura ödemelerinde sorun yaşayanlar,

Geçimleri dara düşenler nefes alabilmektedir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilgili yardımlarla alakalı güncellemelerin duyurusunu yapmaktadır. 2021 yılında salgının devam etmesi güncellemeleri şart haline getirmiştir. Yeni açıklanan avantajlar sayesinde mart ayı için oldukça umutlu konuşmalar yapılmaktadır.

Mart Ayı Çok Bereketli Olacak!

Piyasalarda nakit bakımından eksiklikler yaşanması durgunlukları beraberinde getirmiştir. Pek çok vatandaş ihtiyaç kredileri ile yaşadıkları sorunları gidermişlerdir. Ancak bankaların kara listelerinde olanlar için bu durum bahsedilen şekilde ilerlememiştir. Müjdeli haber olan sicil affı bu kesimde olanların rahatlamasını sağlayacaktır. Mart ayında netleşmesi beklenen diğer gelişmeler arasında;

Kira desteklerinin yenilenmesi,

Faizsiz kredi sunumlarının gelmesi,

Fatura destek paketlerinin açıklanması şeklinde maddeler bulunmaktadır.

Vatandaşlara Yeni Destekler Sağlanacak

Sayılan destekleri gıda paketlerinin sunumları ile devam edecektir. Bu sayede salgından olumsuz olarak etkilenen vatandaşların tamamının refah seviyeleri yükseltilmiş olacaktır. İçeriklerin netleşmesinden hemen sonra başvurunun ne şekilde yapılacağı da başvuru şartları da açıklanacaktır. Böylece ihtiyaç sahiplerinin tümü yardımları hesaplarına ve hanelerinde görebileceklerdir.

Pandemi, normal şartlarda geçimlerini sağlayabilecek olanların bile maddi açıdan çıkmaza girmesine neden olmuştur. İşverenlerin iş haklarını feshettiği çalışanlar bu kapsamda sayılabilmektedir. Aynı kapsama sokağa çıkma yasaklarından etkilenen esnaf da eklenmektedir. Kafe ve restoranlar sadece paket servis yaptığı için bu alanlar da salgından olumsuz olarak etkilenmektedir.

Kulislerde konu hakkında ciddi adımların atılacağı konuşulmaktadır. Mart ayında gelmesi beklenen destekleri normalleşme adımları da izlemektedir. Özellikle belli merkezlerde vaka sayıları oldukça düşüktür. Bakanlıklar özellikle vaka oranı bakımından çok düşük olan merkezlerde normalleşmenin çok kısa süre içerisinde başlayacağını açıklamıştır. Bu sayede desteklere olan ihtiyaç miktarı azalacak ve ekonomik canlılık yeniden sağlanacaktır.

Fatura Desteği Detayları

İhtiyaç sahipleri için devlet fatura desteği oldukça önemlidir. Ne yazık ki pek çok vatandaş özellikle elektrik faturalarını ödeme konusunda sorun yaşamaktadır. Konu hakkındaki ilk adımlardan biri İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından atılmıştır. Devlet birimlerinden gelen açıklamalar ise daha kesin çözümler içermektedir. Böylece ihtiyaç sahipleri;

Elektrik faturasında,

Su faturasında,

Doğalgaz faturasında destek temin edebileceklerdir.

Vatandaşların fatura desteği alabilmek için mart ayında başlaması gereken başvuru adımlarını atmaları beklenmektedir. Bu zamana kadarki yardımların tamamı için bireysel başvuru istenmiştir. Aynı şekilde bu seferki başvuruların da böyle olacağı zannedilmektedir. Başvurulardan sonra memurlar tarafından incelenen bireyler hak kazanmaları halinde fatura desteği almış olmaktadır. Destekler maddi olarak verildiği gibi fatura indirimi şeklinde de verilebilmektedir.

Sicil Affı Yasasında Son Gelişmeler

Pek çok vatandaş tarafından beklenen Sicil Affı Yasası gelişmelerin de mart ayı içerisinde kesinlik kazanması beklentisi bulunmaktadır. Salgın kapsamında borçlarını ödeyemeyenler alternatif sitelerden bankaların kara listesinden çıkmanın yollarını aramaktadır. Bu neden yüzünden yeni dolandırıcılık alanlarının oluştuğu da bilinmektedir.

Bankaların kara listesinden çıkmanın resmi yolları ise sınırlıdır. Bunun için genel bir sicil affının gelmesinin beklenmesi bir yöntemdir. Bankalar, ödenemeyen kredi ve kredi kartı borçları için yapılandırma olanakları da tanımlamaktadır. Yapılandırma olanaklarından istifade edenler de kara listede yer alan isimlerini sildirme şansı yakalamaktadır. Bunun için de borcun bulunduğu banka ile bireysel olarak görüşme yaparak yeni bir ödeme planı hazırlatmak gerekmektedir.