Mart ayında müjdeler art arda geliyor! Herkese Sicil Affı, Faizsiz Kredi, Kira ve Fatura Yardımı!

Mart ayında müjdeler peş peşe geliyor! 2021 yılına girmemizle herşeyin farklı olacağı düşüncesiyle geçen 2 ay sonrası pandemi şiddetini artırmaya başlamış, herşey daha kötüye gitmeye başlamıştı. Esnaf ve halk daha zorlu günlerin geleceğini yeni virüslerin çıkmasıyla hissetmişti. Ancak bir tarafta aşı ve korunma yöntemleri artırılsa da 2022 kadar sürmesi devam edecek Pandemi şartlarında ihtiyaç olarak görünen Sicil Affı, Faizsiz Kredi ve Fatura yardımları katlanarak artacağı öğrenildi! İşte mart ayında herkese sicil affı, faizsiz kredi ve kira fatura yardımı detayları!

Mart ayında müjdeler art arda geliyor! Herkese Sicil Affı, Faizsiz Kredi, Kira ve Fatura Yardımı!

Yeni ayda müjdeler peş peşe başladı! Herkese Sicil Affı, Faizsiz Kredi, Kira ve fatura yardımı sağlanacak! Artan vakalar sonrası Devlet açılma değil kapanma hedefliyor. Özellikle mutant virüs sonrası daha zorlu günlerin gelmesi nedeniyle Mart ayında Herkese sicil affı, Faizsiz Kredi, Kira ve fatura yardımı geliyor! Tüm vatandaşlara müjdeli haberin detayları belli oldu! İşte yeni ayda gelen müjdeler!

Yen ayda müjdeler peş peşe geldi! Tüm vatandaşlara ve esnaflara 5 destek birden geliyor! Kredi çekmekte zorlanan vatandaşlar için Sicil Affı, nefes alabilmek için Faizsiz Kredi, faturalarını ödeyemeyenlere fatura yardımı ve kiralarını ödemeyenlere kira yardımları geliyor! 5 yardım birden aynı anda kullanmak için vatandaşlar gün sayıyor.

Esnaf ve Vatandaş yardımı yetmeyince!

Esnaflara ve vatandaşlara verilen 500 TL ve 1000 TL yardımlar kimseyi tatmin etmiyor. Muhalefet kesimlerinden vatandaş ve esnafın yanında oldukça hükümet oy kaybediyor. Bunun yanında hem sosyal medya hem kanallarda muhalefetin vatandaşa destek olun sözleri sonrası hükümet atağa geçiyor. 500 Liralık kira desteği, 1000 TL'lik yardımlar ne esnafa ne vatandaşa iyi gelmedi. Bu sebeple hükümet yepyeni destekleri beraberinde getiriyor!

Herkese verilecek!

Basit usul vergiye tabi olanlara yardım yapılmaması sonrası vatandaşların istekleri gerçek oldu. Tüm Esnaf için Bağ-kur ödemeleri dert olmaktan çıkıyor. Esnaflara yapılan yardımlar Vergiye tabi olan olmayan diye değil tüm vatandaşlara yardımlar geliyor.

Sicil Affı geliyor!

Tüm vatandaşlara ve esnaflara, zor durumda olan kepenk indirmek zorunda kalan, kredi çekemeyenlere sicil affı geliyor. Kara listede olanlara, kirasını ödeyemeyen vatandaşlara belirli şartlarla Sicil affı geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği "Esnafın prim borcunu ödeyemediler, sicil affı getiremediler" dedirtmeyin diyerek Sicil Affı ilk adımını geçtiğimiz haftada atmıştı. Haftaya Sicil Affı Erdoğan tarafından duyurulacak.

Fatura yardımı geliyor!

Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan konusu olan Elektrik Faturası, Doğalgaz faturası ve Su faturası ödeyemeyenler için fatura borçları tamamen devlet tarafından karşılanacak. Bir çok belediyenin askıda faturası yasaklanacak. Oradan ödeme şeklinin aynısı Devlet tarafından karşılanacak. Yine durumu iyi olanlardan para alınacak ancak bu sefer Devlet yapmış gibi görünecek. Belediyelerden fatura ödeme de bitiyor.

Kira yardımı geliyor!

Zor durumda olan ve geçinmekte zorlananlara 1000 TL Kira yardımı geliyor. Esnafa verilen kira yardımı devam ederken vatandaşlar içinde kira yardımı geliyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yapacağı 1000 TL Kira yardımı E-Devlet üzerinden verilecek!

Faizsiz Kredi müjdesi!

Devlet, yine Faizsiz krediyi getiriyor. Halkbank üzerinden Faizsiz kredi verilecek. 6 Ay ödemesiz olarak verilecek Faiz krediden bir çok vatandaş faydalandırılacak. Sicil Affı çıkmasının ardından verilecek Faizsiz kredi herkes tarafından faydalanabilecek! İlk Defa Faizsiz Kredi ve Sicil Affı beraber gelmesiyle kullanmayan kalmayacak ve 6 ay ödeme yapılmayacak!

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021, 10:07
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YORUMLAR
Elanur toppuz
Elanur toppuz - 2 hafta Önce

Benim su faturam. Ödenmesi lazım ama para yok diye yatramdım destek başvurdum ama reddetti çoğu yere gittim. Ama vermiyur ancak evi olana arabası altında olana veriyur benim bir oğlum var babasız büyütyum destek yardım almıyorum ve üstelik 3.5 yıl oldu biteli ama boşanamdım avukat barodan verilmeyince ücretliye verecek durumda olmadı için açamadım dava şimdi kalkmış yardım dan bahsedyursunz. Bize kim yardım edecek acaba 490 su faturası kaç aydır ödeyemiyum. Birikti bana yardım edecek biri bile yok

İrfan şahin
İrfan şahin @Elanur toppuz - 1 hafta Önce

Bu devlet ayrılan çiftlere para veriyor saçma yapıcı olacağına yıkıcı oluyor hiç bir yardım görmediğim gibi isden çıkarıldım tazminat hiç bir ödeme yapılmadı buna nisbetden eşinden ayrıldık Türkiye'de adalet olmadığı gibi kimse ile tartışmak da istemediğinden herşeyi gören bilen rabbine arz ettim mahşerde hesap gününde bunlar hep sorulacak kimseye hakkım mı helal etmiyorum terazi Adalet ahiretde kurulacak burda herkez bir kılıf uydurur mahşerde hesap gününde kimse uydduramicak İBB başlati fatura. Yardım işi fakat o yapmasın o ksybetsin diye İBB bırakmadı bundan önce neredeydi kimsenin maskotu olmadım olmamda bize Allah CC Hz Muhammed sav efendimiz Yeter onlar namazı boş kılıyor lar

Sabırcan Tok
Sabırcan Tok @Elanur toppuz - 1 hafta Önce

Bende restaurant çalışanıyım ödemekte zorlandığım Kredi kartı borcum ve kredim var şu an çalışmadığım için toplam 5 fatura iki kredi kartı taksidi var birde ev kirası borcum var toplam ödemem gereken bu ay için 8 bin lira aldığım kısa çalışma ödeneği 3 bin lira kira zaten bin lira evde iki çocuk var nasıl yapmam gerekiyor bilemiyorum bize 20 bin lira verseler 60ay vadeli faizsiz nolur ki en azından bu dönemi atlatıp tekrar işimize dönünce rahatça ödesem korkuyorum doğalgazı kesecekler toplam ödemem gereken doğalgaz faturası bugün gelenle beraber 1300 lira birde gaz kesme ihbarnamesi bırakmışlar görüyorsunuz borcu var biraz para biraksanizya ödeyelim ne yapmalıyım bilemiyorum ama Allah sonumuzu hayretsin

ismail GÜVENÇ
ismail GÜVENÇ @Elanur toppuz - 2 hafta Önce

Oncelikle Allah yardimcimiz olsun hepimizin inşAllah. Herkesin olduğu gibi benimde 3 aylık kiram ve faturalarım var ödeyemedim çok zordayım evli ve iki çocuğum var.yardimci olmak isteyenler. 0553 927 90 01 whatsapdam mesaj atarmisiniz. Icralik durumumda var avukatlar da aryaip duruyorlar o yüzden şimdiden Allah razı olsun.

Tamer icog
Tamer icog @Elanur toppuz - 2 hafta Önce

05344040031,gerçekten ihtiyaç sahibiyseniz

Gzm
Gzm @Elanur toppuz - 2 hafta Önce

Hep yalan hersey devlet yapacaz diyo ama kurumlarına gidince yok öyle bir şey diyorlar iki çocuk büyütüyorum babasız kadın başıma bişeyler yapmaya çalışıyorum ama yetinemiyorum sayın aile bakanamız yoksulluk sorun olmaktan çıktı diyor nerde çıktı biz kadınların neler çektiğinden haberleri yok birde bu şekilde erkeklerin tacizine maruz kalıyoruz devlet sahip çıkmayınca onun bunun umuduna kalıyoruz kimi yardım edecek ayağına taciz ediyor kimi yardım edecem deyip kandırıyor biz iki çocukla ortada kaldık başka şehirde kaldık sydv yardım etmedi git ne yaparsan yap dedi bu değil devlet kurumu olmak verdikleri 400 lira ile 3 ay geçin diyor devlet yada çocuklara 1000 lira veriyorlar bununla 1 ay geçin diyor siz geçinebilirseniz bizde geçinelim kira doğalgaz su market 400 yada 1000 lira ile olmuyor acil çözüm gerekli yoksa ülkenin hali hal değil

Yeliz y.
Yeliz y. @Elanur toppuz - 2 hafta Önce

Biri 2 biri 4 yaşında iki kızım var 2 yaşındaki kızım kalp hastası ben kiramı veremediğim için ev sahibi evden çıkmamı istiyor kredi çekmek istedik olmadı dolabın bomboş hak mi revamı bi annenin çocuklarına bir tabak yemek yapıp yetirememiş olması o kadar kötü ki her gün kendimi öldürmeyi düşünüyorum Allah rızası için biri bizede yardım etsin

Delibal
Delibal @Elanur toppuz - 2 hafta Önce

Garibanlara ekmek Yok bu ülkede

Sevda teksakal
Sevda teksakal @Elanur toppuz - 2 hafta Önce

Aylardır ne kira nede fatura ödeyebiliyoruz. Bırakın onu yiycek ekmeğimiz bile yok yazık ya bize. Ölelim diyemi uğraşıyorsunuz, nefes dahi alamıyoruz. Görmüyormusunuz açıkça ölüyoruz ya. Yazık bizim gibilere. Ekmeği nasıl alıcam diye düşünüyoruz. Artık gırtlakta herşey inanınki. Duyun sesimizi artık öleceğiz ve kimse duymayacak :(

Smhmrl
Smhmrl @Elanur toppuz - 2 hafta Önce

Boşanırken bende barodan destek aldım size neden verilmedi mali durum araştırılıyor belge istiyorlar sonrasında avukat tayin ediyorlar durumunuz iyi değilse onaylanır...

Erdoqan balikci
Erdoqan balikci @Elanur toppuz - 2 hafta Önce

Faturanızı atın ben öderim babasız büyüdüm bende babasız evlat nedir bilirim

Rasim karabulut
Rasim karabulut @Elanur toppuz - 2 hafta Önce

Bana ulaşabilirmisiniz lütfen 555 156 04 46

Ümit pektanç
Ümit pektanç - 2 hafta Önce

Benim Akbank kıred borç cum var Onun ödemek için zorlandım ödemek için Destek istiyorum saygılarımla arz ederim

Halil ibrahim Sarikaya
Halil ibrahim Sarikaya @Ümit pektanç - 2 hafta Önce

Parasızlıktan intiharı düşünüyorum yetti artık komşunun verdiği bir tabak yemek var ekmek alacak param yok Allah namına bana yardım edebilirmi birileri 0542 346 18 12

Hamide Muslukal
Hamide Muslukal @Ümit pektanç - 2 hafta Önce

Benimde kredim var aylardır bende ödeyemedim faiz faiz ben ne halt edicem rabbim yardımcımıZ olsun

Gökhan ertuğrul
Gökhan ertuğrul @Ümit pektanç - 2 hafta Önce

Bende ole zorluklar cekiyom yeminle kafayi yiyecem artik bana bi yardim eli uzatin allh rizasi icin elektir faturam 11023829 aksaray meram mepaş bide su faturam var bakabilirsin borclarima 05531890464 numaram bu ariyabilirsinin 5 ay kirami veremedim yeminle

Reyhan
Reyhan @Ümit pektanç - 2 hafta Önce

Benimde kredi borcum var ödemekte bayağı zorlanıyorum

Kadir Kadir
Kadir Kadir @Ümit pektanç - 2 hafta Önce

Hesabınıza yatırıyorum ümit bey bir miktar destek ücreti

Şahset İçten
Şahset İçten - 2 hafta Önce

Daha öncede sicil affı çıktı diye koştum bankaya kredi kart ve kredi için bankacılar gülerek yok amca sen 5.sene sabret ancak o zaman verirler o da ömrün yeterse üzülerek boynu bükük ve birazda kızgın olarak Bankadan ayrıldım.

Meliha elçin
Meliha elçin @Şahset İçten - 2 hafta Önce

Burada biz cok caresiz iş bulamıyoruz evim kira evime ekmek alamıyorum sosyal yardımlaşma ya gittim git calış gençsin diyor kovuyorlar Allah rızası için iş versinlerde calış ak ozaman devlet önce calış anlarına gerekeni yapsın kimse caresiz kalmasa gitmez sosyal yardımlaşmaya

Bilge
Bilge - 2 hafta Önce

Artik boguldum emekli maasimizi alamiyoruz borc yuzunden zaten cok bir maas alıyoruz gibi ssk emeklisiyim elektirigimi suyumu faturamı odiyemiyorum bunun üzerine kredi alamiyorum bankaya olan borcumuzdan hadi gecinsin halk.adalet istiyoruz Suriyelilerin verilen hak bizlere yok bizim hakkımız verilsin çaresiziz Türkiye çözüm bulsun vatdandaslara çözüm bulsun intihar ediliyor neden borc yuzunden sayin büyüklerimiz el uzatsin

Ayten baran
Ayten baran @Bilge - 2 hafta Önce

Sosyal yardimlasmaya yazildim bidestek verilmedi evim kira bes aydir kirami veremiyorum aylik 250 tl oturuyorum birkti kiredi borcum var is bulamadim calisamiyorum karaciyer hastasiyim bir oglum var esim yok hic bir yerden gelirim yok lutfen bu devletimiz benide gorsun

Ahmet Dilaver
Ahmet Dilaver - 2 hafta Önce

Birazda engelliye yardım edin bune yaaa%43 engellıyım gelirim yok ev kira 800 TL iskura gıdıyom 2 senedir Bı işkur iş bulamadı bizde bıseyler yapın

H.i.unlu
H.i.unlu - 2 hafta Önce

Emekli vatandasa ne gibi yardim yapilacak emeklinin aldigi maasda erdi gecinemiyor emeklilerin hepsi bankaya norclu bu durumda goz onune alinmali

İjlal yurtsever
İjlal yurtsever @H.i.unlu - 2 hafta Önce

Çok zor durumdayim esnafım ama pandemiden dolayı işlerim tamamen durdu belediyelere yazdım ama hiç bir ödeme alamadim

Ay170508
Ay170508 - 2 hafta Önce

Kiram elektrikleri faturası ve ailemin temel gida ödüyorum zordurumdayim nezaman çıkacakmış

erdal polatel
erdal polatel - 2 hafta Önce

belirli şatlarda sicil affı ne demk.batmak üzereyim esnaf olarak şartı kaldı bu gidişin .artik bizlerede yardim eli uzatilsin

Filiz KAHRAMAN
Filiz KAHRAMAN @erdal polatel - 2 hafta Önce

Bende kiramı ve faturalarımı ödeyemiyor geçim sıkıntısı çekiyorum en kısa zamanda ilgilenmelerini BEKLİYORUM .

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