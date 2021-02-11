Maaşlar değişti! Hesaplara Farklı Tutarlar yatacak! işte yeni maaşlar!

Maaşlar değişti! 2021 yılında ilk düzenli maaşlar bu ay yatacak! 14 Gün kayıplar, ek ödemeler ve promosyon ödemeleriyle bir çok vatandaş farklı maaş almıştı! Asgari Ücretli, Memurlar, Emekliler ve Özel sektör çalışanları için bambaşka maaşlar hesaplara yatabilir!

Emekli ve Tüm çalışanlar promosyon ödemeleri yatıyor!

Bu ay en çok merak edilen Emekli ve Taşeron ve diğer tüm işçiler farklı maaşlar geliyor. Bunun sebebi Banka promosyon ücretleri! Sadece Emekliler değil, Taşeron ve diğer çalışanlar Banka Promosyon ücretleri hesabına geçiyor. 3500 TL civarında fazla maaş gelirse şaşırmayın!

Asgari Ücretliler ve Emekliler farklı maaşlar!

Hem Asgari Ücretliler hem Emekliler AGİ altında zamlı maaşlar alabiliyor! Asgari Geçim indirimi için Emekliler isminin tam belli olmayan 80 - 250 TL arasında farklı bir maaş hesabına geçebilir. Ancak bilinir adıyla söyleyecek olursak;

2021 yılının başlaması ile maaşlarda bulunan asgari ücret geçim indirimlerinde de değişiklik meydana geldi. 2021 yılı AGİ oranları açıklandı. Kişinin evli, bekâr ve çocuk sayısı durumlarına göre değişen AGİ miktarlarında artış görüldü. AGİ bildiğimiz üzere kişinin medeni durumuna ve bakmakla yükümlü olduğu çocuk sayısına göre değişiklik göstermektedir. AGİ oranlarında ise 2021 yılı itibari ile %21,56 seviyesinde artış görülmesi vatandaşı sevindirdi. 2 bin 825 lira olarak açıklanan asgari ücretin ardından vatandaşlar AGİ asgari ücretin içerisine dâhil mi sorusunu araştırdılar. Bu konuda gerekli açıklamalar yetkililer tarafından yapıldı.sorusunun yanıtını yetkililer açıkladı.

Asgari ücret ile geçimini sağlayan vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konuların başında AGİ zam oranı gelmektedir. Asgari ücret geçim indirimi olarak bilinen AGİ ücretleri, Asgari ücret tespit komisyonu tarafından açıklandı. Asgari ücret bürüt 3 bin 577 olurken, net olarak 8 bin 825 lira olarak açıklanmıştı. AGİ ise %21 oranında zam alarak 270,73 TL seviyesine çıktı. Geçtiğimiz sene bu ücret 220,31 TL olarak belirlenmişti. Fakat asgari ücretin artmasının ardından AGİ ücreti asgari ücret içerisine dahil mi sorusu akıllarda karışıklığa neden oldu.

2021 AGİ, Asgari Ücret İçerisinde mi?

En çok merak edilen konuların başında ise AGİ asgari ücretin içerisinde mi konusu oldu. Vatandaşlar bu konuda araştırmalarını sürdürürken AGİ için gerekli açıklamalarda yetkililer tarafından yapıldı. Medeni duruma göre belirtilen AGİ ücretleri bekâr kişiler için 268 TL olarak belirtildi. Bu durumda bekâr olan kişiler bu rakamı alabilecekler. Asgari ücret komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre ise AGİ, asgari ücretin içerisinde dâhil olarak açıklanıyor. Yani AGİ parası asgari ücret içerisinde verildiğinden dolayı herkese ayrıca yatma gibi bir durum söz konusu değil.

2021 AGİ Dâhil Asgari Ücret Ne Kadar?

Asgari ücret her sene farklı oranlarda zam almaya devam ediyor. Her sene başında tartışmalar devam ederken komisyon tarafından asgari ücret miktarı belirtiliyor. Asgari ücret belirtilirken içerisinde birçok etken bulunuyor. Ülkede ki enflasyon bunların en başında gelirken, asgari ücretle çalışan kişi sayısı gibi etkenlerde asgari ücretin belirlenmesinde büyük rol oynuyor. Asgari ücret brüt olarak açıklanmasının ardından içerisinden devlet tarafından kesilen vergiler çıkartılınca rakam bir hayli düşüyor. Bu ücret içerisine AGİ’ de dâhil olarak belirtiliyor.

Asgari ücret belirleme komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, brüt asgari ücret tutarı 3 bin 577,50 TL yapmaktadır. Bunun içerisinden vergiler düşüldüğü zaman net asgari ücret olarak vatandaşın cebine 2 bin 825,90 TL kalmaktadır. Buna göre asgari ücrete bu sene yapılan zam oranı %21,56 olarak belirtilmiştir.

2021 Yılı AGİ Fiyatları

Asgari ücret komisyonu tarafından belirtilen rakamlara göre 2021 yılı için geçerli olacak AGİ rakamları şu şekilde. Bekâr olan birey için 268,31 TL, evli fakat eşi çalışmayan kişi için 321,97 TL, evli ama eşi çalışmayan ve 1 çocuklu kişi için 362,22 TL, 2 çocuklu kişi için 402,47 TL 3 çocuklu kişi için ise 456,12 TL olarak belirtildi. Evli ve eşi çalışan kişiler içinse daha farklı fiyatlar söz konusu olmaktadır. Evli eşi çalışan kişi için 268,31 TL verilirken 1 çocuklular için 208,55 TL, 2 çocuklular için 348,80 TL, 3 çocuklular için 402,47 7 çocuklular için 429,30 TL verilirken son olarak 5 çocuklu kişiler içinse 456,12 TL verilmektedir.