Maaş Sistemi Yeniden Değişti! Bugün Emekli Olsam Ne Kadar Para Alırım!

Çalışanların emekli olabilmeleri için;

Sigorta,

Prim gün sayısı,

Yaş sorunlarının olmaması gerekmektedir.

Üç ana şartı yerine getirenler için emeklilik dilekçesi olumlu olarak sonuçlanmaktadır. Ancak bu sistem her emekli olanın aynı maaşı alacağı anlamına gelmemektedir. Emeklilikte maaş hesaplama sisteminde kıstaslar değişim göstermektedir. Gerçekleştirilen ayarlamalar minimum emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi yönündedir. Fakat konu hakkında net açıklamalar yapılmamıştır.

Emeklilikte Maaş Hesaplaması

Çalışanların emekli olsam ne kadar maaş alırım sorusu için temel hesaplama sistemleri örnek olarak gösterilmektedir. Bu bağlamda herkes sistemi kendi bilgileri üzerinden kullanabilmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki maaş hesaplamalarında sigorta giriş tarihi gibi konular büyük önem arz etmektedir. Bu neden yüzünden ilk olarak gerekli kıstaslar net bir şekilde öğrenilmelidir.

Emeklilikte maaşların hesaplanmasında işçiler için özellikle 2000 öncesi ve sonrasına bakılmaktadır. İki ana süreç ödenecek olan prim gün sayısını büyük oranda değiştirmiştir. Bundan ötürü pek çok vatandaş emekli olabilme adına sorunlar yaşamaktadır. Ayrıca 2000 yılından sonra sigorta girişi olanların alacakları emekli maaşlarının daha yüksek olduğunun da altı çizilmektedir.

Emekli Maaş Hesaplamaları Neye Göre Yapılır?

Emekli maaş hesaplaması farklı konu başlıklarının aynı sistem üzerinde değerlendirilmesinden sonra tamamlanmaktadır. Hesaplamalarda dikkate alınacak olan ana başlıklar arasında;

Sigorta başlangıç tarihi,

Prim gün sayısının ne olduğu,

Ne kadar süre sigortalı çalışıldığı,

Emeklilik hakkının kazanıldığı ilk tarih bulunmaktadır.

Emekli Maaş Hesaplama Robotu

Bilmeyenler için emekli maaşlarında zaman içerisinde artış yaşanmaktadır. Emeklilik hakkı kazanmasına karşın çalışmaya devam edenler bulunmaktadır. Son madde bunlar için geçerlidir. Vatandaşlar belli bekleme süresinden sonra dilekçe verdiklerinde daha yüksek tutarlardan maaş alabilmektedir. Online sistemlerin gelişmesinden sonra emekli maaşlarının ortalama rakamları internet üzerinden de hesaplanabilir hale gelmiştir.

Açıklanan emekli maaş hesaplama robotunda rakamlar ortalama değerleri içermektedir. Bu neden yüzünden %100 oranında kesin veri elde edilemeyeceği unutulmamaktadır. Ancak çoğunlukla emeklilikten sonra alınan maaş miktarları robot hesaplamaları ile uyum sağlamaktadır. Emekli maaşının hesaplanması için kullanılan robotta sistem güncellemeleri her daim yapılmaktadır. Bu sayede uygulamaya yeni sokulan avantajlar robot üzerinden kullanılabilmektedir.

Vatandaşların emekli maaşlarını robot üzerinden belirleyebilmeleri için Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesine girmeleri gerekmektedir. Hesaplama robotu burada 7/24 kullanıma hazır olarak bekletilmektedir. Sonuçların çoğunlukla gerçeğe yakın çıkması da SGK birimlerinden olunması ile alakalıdır. Hesaplama yapılabilmesi için formda istenen bilgiler doğru şekilde girilmelidir. Son olarak ise alt kısımda yer alan sorgula butonuna basılmalıdır.

Emeklilik Yaşı Nasıl Hesaplanır?

Emekli olunca ne kadar maaş alınacağı kadar önemli bir nokta da emeklilik yaşı ile alakalıdır. Çünkü emeklilik yaşı yüzünden emeklilik dilekçesini veremeyenler de bulunmaktadır. Bu durum emeklilikte yaşa takılanlar olarak açıklanmaktadır. Emeklilik yaşında;

Kadın

Erkek ayrımı bulunmaktadır.

Kadınlar, erkeklere göre daha erken emekli olabilmektedir. Ancak emeklilik yaşı sabit değildir. Zaman içerisinde yeni yasalar üzerinden güncellenmesi mümkündür. Bu neden yüzünden yaş hesaplamalarında da maaşta olduğu gibi sigorta başlangıç yılı esas alınmaktadır. Örneğin 2008 yılından sonra sigorta yaptıranların emeklilik için 65 yaşını beklemeleri gerekecektir.

Emeklilikte yaşa takılanlardan biri olmamanın yolları da bulunmaktadır. Özellikle iş görmezlik raporu olanlar belli prim günlerini doldurmuşlarsa emekli olabilmektedir. Bu tür raporlar emeklilik için yaş şartı konusunu ekarte etmektedir.