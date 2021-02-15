Linkedln Nasıl Daha Etkili Kullanılır? 3 Adımda Etkili Linkedln Kullanımı

Bilien en büyük yanlış ise Linkedln’in sadece beyaz yakalı çalışanlar için olduğu ön yargısıdır. Bu bilgi tamamen yanlıştır. Linkedln kullandığınız zaman mavi – beyaz yaka ayrımı olmadan satış danışmanından şirket yöneticisine tasarımcıdan radyo sahibine kadar herkesimden kişi ile ağınızı geliştirebilirsiniz. Özetle Linkedln iş bulma platformlarının daha geniş, kapsamlı sosyal medyaya evrilmiş hali diyebiliriz.

Linkedln diğer en bilindik sosyal medya sitelerine göre farklı ve kullanımı zor gelebilir. Aslında diğer platformlara göre kullanılması daha kolaydır. Neden mi? Çünkü sayfanız ile karar verici merci sadece kendinizsiniz! Ayrıca unutmamak gerekir ki eğer aktif bir Linkedln kullanıcı iseniz sahip olduğunuz işinize ya da markanıza başarılı bir ivme kazandırabilirsiniz.



3 Adımda Linkedln Daha Aktif Kullanmak

1- Profil Kısmınızı Doldururken Hiçbiri Yeri Atlamayın

Profilinizi oluşturmaya başladığınızda sizden istenen bütün bilgileri eksiksiz olarak doldurun. Örneğin; kapak fotoğrafı, profil fotoğrafı, unvan kısmı, kendinizden kısaca bahsettiğiniz özet kısmını mutlaka tamamlayın. Bu bilgileri doldurmanızın en büyük sebebi Linkedln algoritması ile ilgili. Doldurduğunuz her başlık daha çok görünmenizi sağlayacak.

Bu nokta Linkedln sizi yönlendirecektir. Siz bilgilerinizi doldurdukça yıldızlar kazanacaksınız. All Star olana kadar bilgileri doldurmaya devam!

Linkedln profilinizi doldurduktan sonra yapmanız gerekenler bitmiyor. Dolu bir profil işin sadece başlangıç kısmı. Artık yapmanız gereken işiniz ile ilgili yaratıcı, ilgi çekici içerikler oluşturmak. Bu sayede hem daha çok kişiye ulaşarak bağlantılarınızı genişleteceksiniz hem de paylaşımlarınız sayesinde daha görünür bir profiliniz olacak.

Unutmamak gerekiyor ki yapacağınız paylaşımlar algoritma dostu olmalı. Bunun için yapabileceklerinizi ise sizin için sıraladık;

- Bir içerik oluşturmadan önce kontrol listenizi gözden geçirin. Bu listeye olması gereken maddeler ise oldukça basit. Siz olsanız paylaşacağınız içeriği okur muydunuz, yeterince bilgi var mı, kitleniz bu içerik ile ilgilenir mi gibi sorular ile paylaşacağınız içeriği ilk olarak kendinizde test edebilirsiniz. Ne kadar doğru ve etkili içerik o kadar güçlü etkileşim demek.

- Paylaşımlarınızın herkese ulaşması için etiket kullanmayı unutmayın. Kullanacağınız etiketler mutlaka paylaştığınız içerik ile ilgili olmalı. Ve sayısı beşten fazla olmamalı.

- Paylaşımlarınızda asla direkt link paylaşımı asla yapmayın. Linkedln algoritmasının en sevmediği şeylerden biri budur. Trafiği kendi sitesinden başka yerlere yönlendirmek istemiyor. Kullanmamanız gereken önemli adımlardan biri.

- Görsel paylaşmak yerine video paylaşımlarını tercih edin. Böylelikle 3 kat daha fazla etkileşim alıp içeriğinizin daha fazla paylaşılmasını sağlayabilirsiniz. Bu noktada unutmamanız gereken şey ise bir önceki maddemiz sadece link paylaşımı yapmamak.

- Kitlenizi analiz edin ve kendi paylaşım tablonuzu hazırlayın. Hazırladığınız içerikler daha fazla kişiye ulaşacak ve etkileşim sayınız hep yüksek kalacak. Bu zamanı bulmak ise oldukça kolay farklı zamanlarda paylaşım yapın ve bu zamanları test edin.

3- En Kıymetlisi Etkileşim

Yukarıda hazırladığımız maddeler oldukça önemliydi. Ancak bu adımı atlarsanız yaptığınız hazırlıkların hiçbir önemi kalmaz. Bağlantılarınızla etkileşime geçip paylaşımlarına yorum yapmanız, beğenmeniz hem sizin profilinizi güncel tutacak hem de diğer kişiler tarafından görünür olacaksınız. Gün içinde 5-10 dakika ayırarak bile bunu sağlayabilirsiniz.