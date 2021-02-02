KYK Borçlularına Müjde! Borçlardan Kurtarılmalılardır Diyerek Müjde Geldi

Devlet kurumlarına başvurularını iletenler;

Öğrenim kredisi,

Devlet bursu temin edebilme şansına sahiptir.

Sisteme işlenen başvurular kişilerin maddi durumlarına göre incelenmektedir. Ailede okuyan öğrenci sayısı da işin içine katılan etmenlerden biridir. Bu neden yüzünden burs herkese çıkmamaktadır. Ancak öğrenim kredisi neredeyse almak isteyen herkese verilmektedir. Bu kredi, eğitim hayatının tamamlanmasından sonra devlete ödenmektedir. KYK borcu olarak da bilinen krediler hakkında geçtiğimiz günlerde resmi yenilikler yapılmıştır.

KYK Borcu Olanlar İçin Müjdeli Haber Geldi

KYK borcu olanlar ödeme konusunda sıkıntı çekmektedir. Bu durum borcun ana taksitlerinin yüksek olmasından kaynaklanmamaktadır. Çünkü taksitler kredi alırken olduğu şekli ile ödenmektedir. Ancak mezun olan öğrencilerin büyük bir kısmı hızlı şekilde iş bulamamaktadır. İş bulanlar da genellikle geçim sıkıntısı yaşamaktadır. Bunlardan kaynaklanan nedenler yüzünden;

Borçların ertelenmesi

Borçların silinmesi gibi talepler ilgili kuruma iletilmektedir.

Borcunu hemen ödeyemeyecek olanlar bir dilekçe vererek bu durumu erteleyebilmektedir. Böylelikle ana borca gecikme yüzünden faiz uygulaması yapılmasının önüne geçilmiş olunacaktır. Ancak gündemde borçların silinmesi bulunmamaktadır. çünkü bu zamana kadar milyonlarca vatandaş var olan borcunu ödemiştir. Fakat borçların yapılandırılmasına yönelik müjdeli haber geçtiğimiz günlerde gelmiştir.

İsteyenler Borçlarını Yapılandırabilecek

Bilmeyenler için KYK borcu ödemelerine mezun tarihinden hemen sonra başlanmamaktadır. Devlet, aslında kişilerin iş bulmaları ve bulunan işe adapte olabilmeleri için 2 seneye kadar süre tanımaktadır. Sadece doğrudan devlet kurumlarında işe başlayanların ödemeleri başlatılmaktadır. Bu da maaşlardan otomatik olarak gerçekleştirilen kesintiler üzerinden sağlanmaktadır.

Yapılandırma Sistemi Avantaj Sağlayacak

Borç ödemeleri 2 sene sonrasında başlamadığı zaman bir ihbarname gönderilmektedir. Hatta pek çok birey ödeme gerçekleştirmedikleri için aldıkları paranın çok daha üzerinde faiz işletmektedir. Faizle birlikte borç miktarının artması ödemeleri daha çok zora sokmaktadır. Devlet, bahsedilen sorunları yaşayan vatandaşlar için yapılandırma şansı sunmuştur. KYK borcu olanlar yapılandırma ile birlikte borçlarını daha avantajlı şekilde ödeyebilmektedir.

KYK borç yapılandırmasında pek çok farklı avantaj bulunmaktadır. Öncelikle belli indirimler olduğu akıllardan çıkmamalıdır. İndirim, borcunu çok geciktirmiş olanlar için bulunmaz bir fırsattır. Yapılandırma sisteminde;

İki ayda bir taksit ödeme,

36 aya kadar uzatma mümkündür.

Taksitler iki ayda bir ödendiği için vade 18 ay olarak da görülebilmektedir. Borcu olanların indirim sistemlerinden istifade edebilmeleri için tüm parayı birden ödemeleri de mümkündür. Bu gibi ödemelerde ana borca eklenecek olan enflasyon farkı üzerinden indirim yapılmaktadır. Enflasyon farkının sadece %10’luk tutarının alındığı bilinmektedir. iki taksitte borç ödemek isteyenlere de ek indirimler yapılmaktadır.

KYK Borçları Nasıl Yapılandırılacak?

KYK borcunu yapılandırmak isteyenlerin bireysel olarak hareket etmeleri gerekmektedir. Yapılandırma, ancak başvuru üzerine gerçekleştirilecektir. Ayrıda bunun için belli tarih aralıkları bulunmaktadır. Zaman aralıklarını kaçıranlar için yapılandırma şansı da ortadan kalkmış olacaktır. Borç yapılandırma için;

İnternet üzerinden

Doğrudan vergi dairelerinden başvuru yapılabilmektedir.

Vergi dairelerinden yapılacak olan başvuru genellikle daha çok tercih edilmektedir. Kimlik belgeleri ile gidilen vergi dairesinde öncelikle ana borç tutarı hesaplanmaktadır. Sonrasında ise taksit miktarına göre ödenecek olan miktar hesaplanmaktadır. Personel bilgilendirmeleri ile ödeme planı hazırlanmaktadır. Borçlarını yapılandırmak isteyenler dairede gerekli olan onayları aldıktan sonra işlemlerini tamamlayabilmektedir.

Yapılandırılan borçlar online sistemler üzerinden kesinti olmaksızın rahatlıkla ödenebilmektedir.