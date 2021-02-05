KYK Borçları Siliniyor! Parça Parça Silinecek

Kredi alımlarında;

Başvuru tarihleri,

İnternet başvurusu onayı,

Noter tasdiki gibi adımların atılması gerekmektedir.

Kredi alımına uygun bulunanlar noter işlemlerinden sonra Ziraat Bankası üzerinden çekimlerini yapabilmektedir. Herhangi bir aksilik olmadığı süre boyunca lisans hayatı boyunca kredi alımları sürmektedir. Lisans hayatı tamamlandıktan sonra alınan krediler geri ödenmek zorundadır. Ancak iş bulamayanlar KYK borçların silinmesini istemektedir. Zaman zaman borçların parçalar halinde silineceğine yönelik duyumlar alınmaktadır.

KYK Borçları Silinecek Mi?

Borçluların yakından takip ettikleri KYK borçları silinecek mi konusunda farklı açıklamalar yapılmaktadır. Ancak henüz konu hakkında kesin bir şey söylemek için erkendir. Bu zamana kadar silinmeden ziyade alternatif yapılandırma sistemleri gelmiştir. Güncel borçlar için de aynı sistemin gelmesi beklentisi bulunmaktadır.

Yapılandırma ile birlikte mezun olmalarının üzerinden uzun zaman geçenler avantaj kazanmaktadır. Çünkü KYK borçlarının mezuniyet tarihinden sonraki iki sene içerisinde ödenmeye başlanması gerekmektedir. Zaten noterde atılan imzalar da bu şekilde ödeme planları içermektedir. Ancak ödeme zamanı gelmesine karşın pek çok birey ödemelerini gerçekleştirememektedir. Bu da beyaz eşya fiyatlarına göre ana borca eklenen faiz anlamına gelmektedir.

KYK Borçlarına Yapılandırma Mı Geliyor?

KYK borç yapılandırması değişen dönemlerde devlet tarafından sağlanan imkanlardan biridir. Milyonlarca vatandaş yapılandırma artısından istifade etmektedir. Ancak borçların tamamen silineceğine yönelik umudu olanlar da bulunmamaktadır. Böyle umutları olanlar yapılandırma talebinde bulunmamaktadır. Yapılandırma talebinde bulunmamak ise borçların faizle üremeye devam etmesine yol açmaktadır.

Devlet, yeniden KYK borçları için yapılandırma olanağı tanımlamıştır. Siz de bireysel başvurular üzerinden borçlarda yapılandırmaya gidebilirsiniz. Yapılandırmada;

Ödemelerin iki ayda bir yapılması,

18 aya kadar vade uzatma şansı tanımlanmaktadır.

Ödemelerin kolaylıklar üzerinden gerçekleştirilmesi sayesinde borçluların maddi sıkıntı yaşamalarının önüne geçilmiş olunmaktadır. Üstelik bu sistem iş bulma konusunda kişilerin daha azimli şekilde hareket etmelerini de sağlamaktadır.

KYK Borçlarını Yapılandıranlara Faiz İndirimi Mi Var?

KYK borçları olanların merak ettikleri konulardan biri de indirimdir. KYK borçları faiz indirimi yapılandırma artılarından biri midir değil midir tam olarak bilinmemektedir. Öncelikle yapılandırma her halükârda artı sağlamaktadır. Faiz indirimler de sağlanan artılardan biridir. Lakin bu avantajların kullanım miktarı kişiden kişiye göre değişim gösterebilmektedir. Borçların;

1 taksit,

2 taksit olarak ödenmesi halinde faiz indirimleri net olarak hissedilecektir.

Ödemeler geciktiğinde belli oranlardan faiz eklemeleri yapılmaktadır. Tüm borcunu bir kerede kapatmak isteyenler için sadece enflasyon oranının %10’u kadar faiz alınmaktadır. Bu nedene bağlı olarak borçlarını tek kerede kapamak isteyenlerin sayısı artmaktadır. Tabi isteklere göre taksit sayısı artırılarak ana taksit miktarlarının düşürülmesi de mümkündür.

KYK Borçları Nasıl Yapılandırılır?

KYK borcu yapılandırmak isteyenlerin şahsi işlem gerçekleştirmeleri istenmektedir. Borç yapılandırmalarını kişiler yerine başkaları gerçekleştirememektedir. Yapılandırmada;

Vergi daireleri,

Online işlemler kullanılabilmektedir.

e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilen yönlendirmeler çerçevesinde yapılandırma talepleri gönderilebilmektedir. Fakat sistemin kullanım oranları vergi dairelerine gidişle kıyaslandığında az kalmaktadır. Özellikle küçük şehirlerde vergi daireleri kalabalık olmadığı için vatandaşlar tarafından tercih edilmektedir.

Bireyler KYK borçları nasıl yapılandırılır sorularının yanıtlarını vergi dairelerinden bulabilmektedir. Kimlik belgesi ile yapılan başvurulardan sonra ana borç hesaplaması üzerinden yapılandırma olanakları konuşulmaktadır. Personel yardımları ile birlikte taksit ayarlamaları yapılmaktadır. Bu sayede indirimler de temin edilerek çok beklemeden KYK borçlarının yapılandırma işlemi tamamlanabilmektedir.