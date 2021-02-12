Kurumsal Alımlar Artıyor: Bitcoin'den 48 Bin 740 Dolar İle Tarihi Zirve

Kripto para piyasası uzun bir süredir hareketli ve birçok yeni yatırımcı, başta Bitcoin olmak üzere diğer kripto paralara yatırım yapıyor. Bitcoin son bir gün içinde 44 bin dolar ile 48 bin dolar arasında hareketler yapıyordu. İşlem hacmi en yüksek kripto para birimi olan Bitcoin’in haftalık prim oranı yüzde 26 oldu. Toplam piyasa hacmi ise 878 milyar dolara yükseldi.

Kurumsal alımların etkisi ile yeni zirve

Bitcoin’in işlem hacmi 7 Ocak’ta ilk kez 1 trilyon doları geçti ve gitgide artan kurumsal alımların etkisiyle Bitcoin’in işlem hacmi 1,42 trilyon dolara yükseldi. Bitcoin, toplamda 8 bin 436 kripto para biriminin işlem gördüğü 33 bin 732 piyasada piyasa hacminin yüzde 61’ini oluşturuyor. Bitcoin’deki işlem hacminin artması, kripto para piyasalarındaki genel hacmi de artırdı.

Mastercard’dan kripto para adımı

"Firma, yıl içinde hizmet verdiği işletmelere ödemelerinde kullanmaları için kripto para sistemi entegrasyonu yapmayı planlıyor. Resmi web sayfasında yer alan açıklamaya göre, yılın ilerleyen aylarında belirlenen kripto para birimlerinin Mastercard’ta destekleneceği bildirildi. Twitter Bitcoin’i gündemine alıyor. Twitter’ın mali işlerden sorumlu yöneticisi Ned Segal, rezervlerine Bitcoin’i katabileceklerini söyledi. Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey’in yine CEO’luğunu yaptığı büyük ödeme şirketi Square, geçtiğimiz yıl bilançosuna Bitcoin eklemişti. IOTA kendi merkezi olmayan oracle'ını yayınladı. Bu, IOTA dApp'lerin doğrulanabilir zincir dışı verileri hızlı bir şekilde almasını sağlayacaktır. IOTA oracles, mevcut pazar lideri Chainlink gibi diğer blockchain oracle platformlarıyla rekabet ediyor."

Bittrt araştırma müdürü Helin Çelik’e göre kripto paralardaki yükselişin arkasında kurumsal alımlar var: