Kredinizin Faiz Oranı Piyasadan Etkilenmeyecek! Size Özel Oranla Limitsiz İhtiyaç Kredisi!

Piyasadaki faiz oranları her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Hatta bazı bankaların ihtiyaç krediler %2 bandına merdiven dayadı geçiyor da. Yüksek faizli krediler almış başını giderken vatandaşlarımız da kredi çekmekten korkar hale geldi. Fakat Türkiye Ekonomi Bankası’nın ihtiyaç kredisi ise korkmanıza hiç gerek yok!

Vatandaşlar hangi faiz oranında kredi çekerse hiç değişmeden vade sonuna kadar yararlanabilirler. Üstelik faiz oranınız size özel oluşmakta! Eğer kredi notunuz yüksek, borçlarınızı zamanınızda ödeyen biriyseniz size uygun piyasa koşullarına göre çok daha düşük faiz oranlarından yararlanabilirsiniz!

10 bin Türk lirası çeken de 100 bin Türk lirası çekende aynı faiz oranını ödüyor! Diye şikâyet ediyorsanız buna da gerek yok. TEB ihtiyaç kredisinden kredi faiziniz tamamıyla size göre belirleniyor!

KREDİ ÖZELLİKLERİ

Piyasadaki faiz oranları sizi etkilemez ve vade boyunca faiziniz sabit kalır

Faiz oranları yükselse de siziz aylık ödemeleriniz sabit kalır

3 ila 36 ay vade imkânı vardır

Uygun ödeme koşulları sunulur

Faiz oranınız size göre özel olarak belirlenir

İHTİYAÇ KREDİSİ NEDİR

İhtiyaç kredisi ile ister eğitim ister seyahat isterseniz sağlık harcamalarınız için nakit alabilirsiniz. Konut ve taşıt kredilerinde olduğu gibi sadece bir alan için nakit desteği değil tamamen sizin isteklerinize göre harcayabileceğiniz bir finansman desteğiniz olur.

Aynı zamanda bütçenize uygun ödeme planı ile kolaylıkla kredinizi geri ödeyebilirsiniz de!

İhtiyaç Kredisi Özellikler

3 ila 36 arası vadeler

3 ay erteleme fırsatı

Kişiye özel faiz oranları

Hızlı başvuru

BAŞVURU YOLLARI

Vatandaşlarımız TEB internet sayfasından ya da mobil uygulamasından hızlıca başvurabildikleri gibi en yakın TEB şubesine giderek de başvurularını yapabilirler.

Dileyen vatandaşlarımız TEB Telefon Şubesini de arayabilir ve kredilerini alabilirler. Telefon numarası: 0850 200 0666

GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı ya da ehliyet

Gelir belgesi

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021, 00:02