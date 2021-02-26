Kredi ve Kredi Kartı Borcu Olanlara 3 Bankadan Finansman Desteği

Yüksek faiz oranlarıyla kredi çekenler için 3 banka Mart ayına özel borç transfer kredisi kampanyasını duyurdu. TEB, Akbank ve İş Bankası borç transfer kredisi kampanyalarında faiz değişikliğine gitti. Böylece yüksek faizle kredi kullanan vatandaşlarımız tüm borçlarını bir arada toplayabilirler.

Covid-19 salgınının başlamasıyla birlikte dünya genelinde ekonomi alt üst oldu. Bu durumdan ülkemizde nasibini aldı. Pandemi tedbirleri, karantina süreçleri derken binlerce işyeri kapandı, binlerce kişi işsiz kaldı. Birçok kişi yaz aylarında uygulanan düşük faizli kredilerden yararlansa da, bu tarihlerden sonra kredi kullanan vatandaşlarımız yüksek faiz oranlarıyla kredi kullanmak zorunda kaldılar. Merkez Bankası tarafından alınan faiz kararı doğrultusunda ihtiyaç kredilerinde faiz oranları %2.5’a kadar yükseldi. Bankalar ise duyurdukları kampanyalarla zaman zaman vatandaşlarımıza avantajlı teklifler sunmaktadırlar. Yoğun talep gelmesi ve yeterli kişiye ulaşılması durumunda ise kampanyalar sona ermekte, faiz oranları yeniden yükseltilmektedir.

Yüksek faiz oranlarıyla kredi kullanan vatandaşlarımız için özel bankalardan üç tanesi Mart ayına özel faiz indirimine gitti. Birikmiş borçlarını tek bir banka altında toplamak isteyenler veya yüksek faiz oranıyla kredi kullanmış ancak daha cazip oranlarla kredisini yapılandırmak isteyenler için güzel bir haberimiz var. Türkiye Ekonomi Bankası(TEB), İş Bankası ve Akbank borç transfer kredilerinde yeni faiz oranlarını uygulamaya geçirdi. Geçmiş dönemde yüksek faizle kredi kullanan vatandaşlarımız bu bankaların kampanyalarından yararlanarak ödemelerini düşürebilirler.

TEB BORÇ KAPATMA KREDİSİ

Türkiye Ekonomi Bankası Şubat ayının son haftası itibariyle yaptığı güncellemeyle faiz oranlarında değişikliğe gitti. Borç transfer kredilerinde Şubat-Mart döneminde geçerli olacak faiz oranları %1.45 olarak açıklandı. Kredi kullanımları için sunulan en yüksek vade sayısı ise 36 ay olarak belirlenmiş durumdadır. En çok tercih edilen kredi tutarları için örnek hesaplama işlemlerini hep birlikte inceleyelim.

100.000 TL 36 ay vadeli TEB borç kapatma kredisi için aylık taksit tutarı 3.761,35 TL’dir. 3 yılın sonunda geri ödenecek toplam tutar ise 135.408,51 TL olarak belirlenmiştir.

50 Bin TL 36 ay vadeli kullanımda ise taksit tutarınız 1.880.67 lira iken geri ödenecek tutar 67.704,29 TL şeklinde hesaplanmıştır.

10.000 TL %1.45 faiz oranıyla kullanımda taksit tutarınız 376,13 lira iken geri ödenecek rama 13.540 TL şeklindedir.

Bankalara olan borçlarını tek başlık altında toplamak isteyenler için bir diğer güncelleme yapan banka İş Bankası oldu. Şubat ayının son haftası ve Mart ayı itibariyle geçerli olacak faiz oranlarına göre İş Bankası %1.50 faiz oranı imkanı sunmaktadır. Sizlerde bu faiz oranından daha yüksek bir faizle kredi kullandıysanız başvuru yaparak ödemelerinizi düşürebilirsiniz. İş Bankası üzerinden borç transfer kredisi kullanacak vatandaşlarımız için hesaplama işlemleri şu şekilde olacaktır.

100 Bin Lira %1.50 faiz oranıyla 36 ay vadeli kullanım için taksit tutarınız 3.798,38 TL iken 136.741,68 TL geri ödeme tutarı bulunmaktadır.

50 Bin Liralık başvurunuzun onaylanması durumunda aylık taksit ödemesi 1.899,19 lira olarak belirlenmiştir. Geri ödenecek toplam miktar ise 68.370,84 TL şeklindedir.

10 Bin Liralık borç transfer kredisi başvurusu için taksit tutarı 379,84 TL iken 13.674,24 TL geri ödenecek miktar olarak belirlenmiştir.

AKBANK BORÇ KAPATMA KREDİSİ

Listemizin üçüncü sırasında yer alan Akbank, diğer bankalara oranla daha yüksek faiz oranları sunmaktadır. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre borç transfer kredilerinde uygulanacak faiz oranı %1.84 olarak belirlenmiştir. Üstelik üst limit 20.000 TL, vade sayısı ise 12 ay olarak açıklanmıştır. Borçlarını taksitlendirmek isteyenler için Akbank düşük vade, düşük limit imkanı vermektedir. Banka tarafından sunulan imkanlar doğrultusunda örnek hesaplama işlerini hep birlikte inceleyelim.

Akbank üzerinden kredi kartı ve kredi borcu kapatma kredisi başvurusu yapacaklar için 20 bin TL anapara üzerinden 12 aylık kullanım için taksit tutarı 1.922,46 TL şeklinde hesaplanmıştır. Bankaya 1 yılın sonunda ödenecek toplam para tutarı ise 23.069,48 TL olarak açıklanmıştır.

Şubat ayının sonunda faiz güncellemesine giden 3 bankanın güncel faiz oranları ve hesaplama işlemleri bu şekildedir. Sizlerde daha yüksek faiz oranlarıyla geçmiş dönemde kredi kullandıysanız, borç kapatma kredisi avantajlarından yararlanarak ödemelerinizi düşürebilirsiniz.