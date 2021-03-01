Kredi ve Kredi Kartı Borcu Olan Vatandaşlara Güzel Haber Geldi! Tarih Verildi

Bankaların kara listesinde olan vatandaşlara güzel haber geliyor! Milyonlarca Vatandaş kara listeden çıkabilecek! Peki Kara listeden çıkış nasıl sağlanacak! Kredilerini ödeyemeyen ve kredi kartı borçlarını ödeyemeyen kişilere müjdeli haber geldi!

Dev adım atılıyor!

Banka kara listeleri binlerce vatandaşın ismi ile doludur. İnsanların kara listeye girmelerinin farklı nedenleri bulunmaktadır.

Kredilerin ödenememesi,

Kredi kartı borçlarının ödenememesi kara listeye girmenin başlıca nedenlerindendir.

Kredi ve kredi kartı borçları ile alakalı olarak genellikle aynı sistem takip edilmektedir. Pek çok vatandaş ilk kredi borcunu geciktirdiklerinde farklı bankalara yönelmektedir. Alternatif bankalardan çekilen krediler üzerinden diğer bankalara olan borçlar ödenmeye çalışılmaktadır. Durum kısa süre içerisinde içinden çıkılamaz hale gelmektedir. Bu da bireylerin genel ödeme sorunlarından ötürü kara listelere girmelerine neden olmaktadır.

Bankaların Kara Listesinden Nasıl Çıkılır?

Vatandaşlar bankaların kara listesinden nasıl çıkılır araştırmasını yapmaktadır. Çünkü listeler kısa aralıklarla güncellenmemektedir. Bundan ötürü kötü bir sicile sahip olanlar ilerleyen dönemlerde de bankalarda istedikleri işlemleri yapamamaktadır. Son zamanlarda konunun yeniden gündem olması sicil affının da gündeme gelmesine neden olmuştur. Çünkü sicil affı gelmeden bankaların kara listesinden çıkabilmek pek mümkün değildir.

Olası sicil affının gelmesi ile birlikte kişilerin geçmişte yaşadıkları durumlar hiç yok gibi kabul edilecektir. Bu sayede bankaların kara listesinde yer alan vatandaşlar da diğerleri gibi;

Kredi kartı temin edebilmek,

Kredi çekebilmek avantajlarından istifade edebileceklerdir.

Resmi makamlardan yakın zamanda konu ile alakalı olarak kesin açıklamalar yapılması beklenmektedir.

Sicil Affı Gelecek Mi?

Kara listeden çıkılması konusunda’nun güncellenmesi beklenmektedir. Ne yazık ki uzun süreden bu yana salgın sorunu yaşanmaktadır. Salgın sadece sağlık alanında ciddi problemlere neden olmamıştır. Vatandaş maddi olarak da büyük sıkıntılar çekmektedir. Hem kamu bankaları hem de özel bankalar bu bağlamda avantajlı ihtiyaç kredileri sunmaktadır. Fakat bankaların kara listelerinde yer alanlar kredilerden istifade edememektedir.

Nakit akışının azaldığı şu günlerde bahsedilen sorun yüzünden sicil affı konusu sıklıkla gündem olmaktadır. Konunun ilgili makamlara uzun zaman önce taşındığını belirtmekte de fayda bulunmaktadır. Kulislerde ise yakın zaman içerisinde konu hakkında olumlu ya da olumsuz olarak açıklama geleceği konuşulmaktadır.

Sicil Affı Ne Zaman Kesinleşecek?

Merak edenler için kredi sicil affı kanunu henüz çıkmış değildir. Ancak meclis, konu hakkında hareketli olarak tartışmalarını devam ettirmektedir. Affın gelmesi ile birlikte vatandaşlar ilgili bankaların kara listelerinden çıkarılacaklardır. Bu sayede yeniden kredi olanakları kullanılabilir hale gelecektir. Peki af ne zaman kesinleşecek?

Ülkemizde kanunların uygulamaya alınması açısından belli adımların izlenmesi gerekmektedir. Adımlar yasalarca belirlenmiş olan hükümlerden oluşmaktadır. Bu bağlamda öncelikle meclisin duruma onay vermesi gerekmektedir. Onay verilen yasa tasarıları bu kez de cumhurbaşkanı onayına sunulmaktadır. Cumhurbaşkanı tarafından da onaylanan yasalar Resmî Gazete üzerinden yayımlanmaktadır. Sicil affı konusu da Resmî Gazete üzerinden yayınlandığında kesinlik kazacaktır.

Peki tarih ne zaman?

Kredi ve Kredi Kartı borçluların merak ettiği tarih 16 mart olarak belirlendi! 2 hafta içinde borçların ertelenmesi, yapılandırma ve borç transfer işlemleri sağlanacak!

Sicil Affının Yararları Nedir?

Bankaların kara listesinden çıkmak maddi sorunları büyük ölçüde çözümleyecektir. Bazı vatandaşlar artık daha geniş olanaklara sahip olmalarına karşın sicilleri bozuk olduğundan ötürü istedikleri gibi hareket edememektedir. Sicil affı temiz bir sayfa olarak açıklandığından kişiler kredilerde de kredi kartlarında da ilk zamanlarda oldukları hallerine kavuşacaklardır.

Salgın yüzünden borçlarını ödeyemeyenler hemen kara listeye alınmamaktadır. Bankalar konu hakkında farklı olanakları kullanıma açmıştır. Siz de ilerleyen zaman dilimlerinde mağdur olmamak için banka borçlarının ödenmesi bakımından;

Borçların ertelenmesi,

Yapılandırma,

Borç transferi gibi işlemleri kullanabilirsiniz.

Özellikle borç transferi sayesinde oldukça yüksek meblağlar ödenebilir hale gelmektedir. Böylece vatandaşlar bankaların kara listesine hiç girmeden alternatif ödeme olanaklarından yararlanabilmektedir. Transfer kredileri farkı bankalar tarafından verilmektedir.