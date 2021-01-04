Kredi Sicili Bozuk Olanlara Anında İhtiyaç Kredisi Müjdesi! Üstelik 3 Ay Ödemesiz Dönemli!

Pandemi dönemi başladığından beri oluşturduğu kredi kampanyaları ile kendilerinden sıkça söz ettiren kamu bankaları, bu kampanyalara bir yenisini daha ekledi. Toplumun her kesimine hitap etmek amacıyla oluşturulan kampanyalar da krediler de çeşitli kampanyalar sunuldu. Vakıfbank ve Halkbank’ın sicili bozuk olan vatandaşlara kredi vereceğini açıklamasıyla birlikte vatandaşların yüzü nihayet güldü.

Herkes tarafından bilindiği üzere, kredi sicili bozuk olan müşterilerin, kredi veya kredi kartı alması çok mümkün değildir. En çok tercih edilen kamu bankalarından olan Halkbank ve Vakıfbank, oluşturdukları kredi kampanyası kapsamında, kredi sicili bozuk olanlara da kredi kartı vermeye başlayacağının müjdesini verdi. Gerekli koşulları sağlayan vatandaşlar, kredi puanı düşük olsa bile Vakıfbank ve Halkbank’ın oluşturduğu kredi kartı kampanyasından yararlanabilecek.

Kredi sicili bozuk olan vatandaşların kart kullanabilmesi için aranan ilk koşul, maaşlarını kart için başvuru yapacakları bankadan almalarıdır. Halkbank veya Vakıfbank’tan düşük kredi sicili ile kredi almak isteyen vatandaşlar, maaşlarını bu iki bankadan birinden almıyorsa ne yazık ki kredi alamazlar.

Halkbank Paraf Kredi Kartı Başvurusu

Sicili bozuk olup Paraf Kredi Kartı almak isteyen vatandaşların, maaşlarını Halkbank’tan alması gerekmektedir. Bu kişilere ilk olarak düşük limitlerle kredi kartları verecek olan Halkbank, düzenli ödeme yapıldıkça limiti artırabilecek. Kredi notu düşük olan vatandaşlar kredi kartı kampanyasından yararlanmak için banka şubelerine bizzat giderek ya da intenet bankacılığı veya Halkbank ATM’leri üzerinden başvurularını yapabilirler.

Vakıfbank World Kredi Kartı Başvurusu

Maaşlarını Vakıfbank’tan alan müşteriler, kredi sicili bozuk olsa bile kredi kartı alabiliyorlar ve World kartın alışverişlerde sunduğu avantajlardan faydalanabiliyorlar. Sicili bozuk olan vatandaşlara kredi veren banka, ilk aşamada 2000 liraya kadar limitli kredi kartı sağlamaktadır. Müşteriler düzenli ödeme yaptıkça bu limit arttırılabilmektedir. Kredi sicili bozuk olup kredi almak isteyen vatandaşlar, kredi kartı başvurularını Vakıfbank şubelerinden ya da internet üzerinden gerçekleştirebilir.

KREDİ SİCİLİ BOZUK OLANLARA KREDİ VEREN BANKALAR

Aktifbank, Fibabanka, Burgan Bank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Garanti BBVA sicili bozuk vatandaşlara 20 bin liraya kadar 60 aya varan vadelerle kredi çekebilecekleri müjdesini verdi.

Kamu bankalarının yanı sıra; Şekerbank, Burgan Bank, Denizbank, Odeabank, ICBC Bank, HSBC Bank ve ING Bank gibi özel bankalar da maaşını kendi bünyelerine taşıyan ve kredi sicili bozuk olan vatandaşlara 60 ay vade ve 3 ay erteleme seçeneği ile kredi imkanı sağlamaktadır.