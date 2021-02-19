Kredi sicil notu korkulu rüya olmaktan bugün çıktı! Artık herkese kredi dönemi

Tüm vatandaşlara müjdeli haber geldi! Vatandaşlar için kredi dönemi ilk adımı bugün atıldı! Hükümet araya girmesiyle 2021 müjdeleri peşin sıra geliyor! Gün içerisinde gelecek kredi sicili düşük olanlara verilecek herkese kredi dönemi detayları sizlerle!

2020 yılının mart ayında ortaya çıkan korona virüs, Türkiye’yi de bir hayli etkiledi. Milyonlarca vatandaş söz konusu virüsten ötürü mağduriyetini her fırsatta dile getirmeye devam etmektedir. Hal böyle olunca vatandaşların nakit paraya olan ihtiyacı da fazlasıyla artık göstermiştir. Bu durumun farkında olan milyonlarca banka ise; vatandaşlara faizsiz ya da düşük faizli kredi imkanları sağlayarak durumdan daha fazla etkilenmelerini engellemeye çalışmaktadır. Ancak kredi sicil notu bankalardan kredi çekebilmek için; önemli bir faktördür. Eğer kredi sicil notunuz yüksek değilse kredi çekmeniz mümkün olmuyor ya da bir hayli zorlaşmaya başlıyor.

Kredi sicil notu korkulu rüya olmaktan çıktı! Artık kredi alınabilecek haberlerinin gündeme gelmesi, vatandaşların kredi konusundaki umudunun yeniden yeşermesine olanak sağlamıştır. Bankalardan kredi çekilmek istenmesinin temel nedeni ise; korona virüs nedeniyle esnafların dükkanının kapatılması ve özel sektörde çalışan insanların işsiz kalmasıdır. Durum bu şekilde olunca, milyonlarca insan evinin geçimini sağlamakta fazlasıyla zorlanmaya başlamıştır. Özellikle de pandemi döneminde borç alan ya da kredi çeken insanlar normalleşme yaşandığı zaman borçlarını ödeyebileceğini düşünmüştür. Ancak 2021 yılında beklenen normalleşme hala gelmemiş ve pandemi dönemi kapsamında yapılan tedbirler de devam etmiştir. Bu nedenle milyonlarca insan mevcut borçlarını ödeyemediği gibi evlerinin geçimini ve dükkanlarının masraflarını da karşılayamadıklarını her fırsatta belirtmeye devam etmektedir.

Hükümet desteğiyle sicili bozuklara kredi desteği!

Ak Parti gün içerisinde mecliste yaptığı konuşmada, zor durumda olanlar kredi çekemiyor. Yani bu pandemi döneminde olan vatandaşlara oldu! Vatandaşlar için acil olarak bankalarla görüşerek sicili bozuk olanlara kredi verelim şu anda tek düşünmemiz gereken bu diyerek kredi verilmesi gerektiğini duyurdu! Peki işleyiş nasıl ilerliyor? Kredi sicil notu kredi de ne kadar önemli ve Devlet kredi notunu nasıl verecek?

Kredi Sicil Notu Yüksek Olmadan Kredi Çekebilir miyim?

Son yayımlanan haberlere göre kredi notunun önemi olmaması vatandaşlarda büyük bir sevinç uyandırdı. Bunun üzerine kredi çekmek isteyen birçok insan, kredi sicil notu yüksek olmadan kredi çekebilir miyim? Sorularını sormaya başlamıştır. Bankaların kredi verirken en önem verdiği hususlar kefille birlikte başvurulması ve mevcut kredi notunun da daha yüksek olmasıdır. Bu durum, kredi çekmek isteyen insanların önünü kesmeye devam etmektedir. Ancak Vakıfbank ve Halkbank’ın son yaptığı açıklamalara göre; artık kredi sicil notunun bir önemi kalmamıştır. Vatandaşlarının zor durumda olduğunu gözlemleyen Halkbank ve Vakıfbank kredi ödeneklerinde, kredi sicil notuna bakmayacağını ve başvuranlara nakit para imkânı sağlayacağını belirtmiştir. Siz de bu fırsatlardan yararlanabilir ve zorlu pandemi sürecinde ekonominizin biraz daha rahatlayabilmesi için de katkıda bulunabilirsiniz.

Kredi Sicil Notu Olmadan Nasıl Kredi Çekilir?

Halkbank ve Vakıfbank’ın kredi sicil notuna bakmayacağını öğrenen vatandaşların büyük bir çoğunluğu, bankanın hangi şartlara göre kredi verdiğini öğrenebilmek amacıyla, kredi sicil notu olmadan nasıl kredi çekilir? Sorusunu sormaya başlamıştır. Elbette bankaların kredi çekerken müşterilerden isteyeceği bazı şartlar da vardır. Koşulsuz şartsız kredi verilmesi hem bankanın güvenliği hem de sizin güvenliğiniz için, tehlikeli bir durumdur. Bu nedenle Halkbank ve Vakıfbank, kredi vermeden önce vatandaşlardan bazı evraklar istemektedir. Söz konusu bankaların sizden istemiş olduğu bütün evrakları eksiksiz ve doğru bir şekilde getirmeniz başvurunuz için oldukça önemli bir durumdur.

Kredi Sicil Notu Olmadan Çekilen Kredi Miktarı Nedir?

Mevcut borçlarını kapatmak ve ekonomisini rahatlatmak isteyen insanların büyük bir çoğunluğu, kredi sicil notu olmadan ne kadar kredi çekilir? Konusu ile alakalı birçok araştırma yapmaya devam etmektedir. Vakıfbank ve Halkbank ihtiyaç sahibi vatandaşlara 40.000 TL kredi veriyor. Ancak bu miktar, bankalardan en fazla çekebileceğiniz kredi tutarıdır. Aynı zamanda vade ayınızı da 26’ya çıkartan bankalar başvuru yapan herkesin kredi imkanlarından yararlanabileceğini de belirtmiştir. Kredi çektikten sonra da ödemelerinize uygulanacak olan faizin oranı ise; %1,41 olarak bildirilmiştir.

Kredi Sicil Affı için 1 Mart önemi!

Kredi sicil affı için Virüs etkisi ve gidişatı çok önemli olacak. Eğer Pandemi dönemi Korona artışları devam ederse Kredi Sicil affı kesin olarak çıkacak!