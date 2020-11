Kredi Notunun Yüksek Olması Ne Gibi Avantajlar Sağlar?

Günümüzde kredi notu sadece bankalara yapılan kredi başvurularında değil de aynı zamanda ev veya araba kiralama durumunda, eşya satın almada veya cep telefonu satın alma işleminde bile dikkate alınan bir gösterge olmaktadır. Kredi notunu kontrol altına almak için işlemleri limitinden fazla yüklememek gerekmektedir. Bu durumu kontrol altında tutmak biraz karmaşık gelebilir. Fakat bunu başarmak adına kendinizi dizginlemeniz gerekmektedir. Bu yüzden gerekli işlemleri zamanında gerçekleştirmek, ödemeleri zamanında yapmak, borçlarınızın farkında olma ve borçlanma kapasitenizin dışına çıkmamanız ve bazı gerekli temel faktörlere dikkat etmeniz başarmanıza destek sağlayacaktır.

BANKALARIN SEVİLEN MÜŞTERİSİ OLABİLİRSİNİZ

Krediye sahip olduğunuzda borç ödemelerinize ve borçlanma limitlerine dikkat ermeniz gerekmektedir. Bankalardan aldığınız uygun faizli kredilerin ödemelerini aylık düzenli olarak tamamladığınızda bankanın memnuniyetini kazanmış olursunuz. Bu şekilde bankaların en gözde müşterisi olarak akıllarda kalmanız mümkün olacaktır. Bankalar genellikle önceden onaylanmış kredili ürünleri size sunmak için iletişimde bulunmak isteyebilirler. Bu şekilde iletişim halinde bulunmak ve uygun kredili ürünlerin sağladığı avantajlardan yaralanmak büyük fırsatlar doğurabilmektedir.

GELİR BELGESİZ KREDİYE SAHİP OLMAK

Hayatınızda her zaman her şey yolunda gitmeyebilir. Örneğin tatile gideceğiniz zaman arabanız arızalandıysa veya bir durum için acil paraya ihtiyacınız olabilir. Başka bir örnekle evdeki düzenli kullandığınız araç ve gereçlerden birisinin bozulması sizi olumsuz etkileyebilir. Böyle zamanlarda olumsuzluğun giderilmesi için paraya ihtiyaç duyulur. Böyle sıkıntılar için en iyi çözüm krediler olmaktadır. Kredi notunuz düşük olduğunda, gelir belgesiz krediye sahip olmanız mümkün olmayabilir. Bu yüzden kredi notunuzun yüksek olması her zaman size faydalı getiriler sağlayacaktır. Kredi notunuzun yüksek olması gelir belgesiz krediye sahip olmanızda herhangi bir engel yaratması mümkün değildir. Bu yüzden gelir belgesiz kredi almak isteyen bireylerin kredi notlarının yüksek olması yeterlidir.

KREDİ LİMİTLERİNİ KENDİ İSTEĞİNİZLE ARTTIRABİLİRSİNİZ

Kendi kişisel ihtiyaçlarınız için ve bozulan bir eşyanız için kredi çekme ihtiyacında bulunabilirsiniz. Bunun gibi gerekli zamanlarda kredi limitinizin yeterli olmadığını düşündüğünüz zaman banka müşteri hizmetleri ile görüşerek kredinizin var olan limitini daha da yükseltebilirsiniz. Tabi bunun için aynı zamanda kredi harcama limitini geçmen yapmanız daha iyi olacaktır. Kredi notunuzun yüksek olması da bu işlem için olumlu sonuç sağlayacaktır.

EV VEYA ARAÇ KİRALARKEN RAHAT OLABİLİRSİNİZ

Kredi notunun bankadan kredi almaya başvururken ne kadar önemli olduğunu her defasında belirtilir. Fakat bu durum yalnızca bankalardan kredi alırken değil ev veya araç kiralarken de önem taşıdığı belirtilir. Özellikle yurtdışında yaygın olarak bilinmektedir. Türkiye’deki ev ve araba sahipler, tarafından da tercih edilmektedir. Başka bir örnekle telefon veya beyaz eşya alımında da kredi notu temin edilmektedir. Yüksek kredi notuna sahip olan bir birey araç kiralarken de eşya satın alırken de herhangi bir sorunla karşı karşıya gelmez. Aksine sorunsuz bir şekilde işlemlerini halledebilmektedir.

UYGUN FAİZ ORANLARINDAN YARARLANABİLİRSİNİZ

Günümüzde de bilindiği üzere bankalar belirli dönemlerde uygun faizli kredi kampanyaları uygulamaktadır. Özellikle bu dönemlerden önce kredi çekerek kendinizi zarara sokmuş olacaksınız. Bu sebepten dolayı ihtiyacınız olan para miktarını belirleyerek bu dönemleri beklemeniz sizin uygun faizli kredi çekmenize fayda sağlayacaktır. Bu faiz oranlarından yararlanmak için de ilk olarak kredi notunuzun yüksek olması gerekmektedir.