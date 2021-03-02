Kredi Notu Sıfır Olanlara Kredi Veren 5 Banka! Hızlı Onay Garantili

Teknoloji ve salgınla birlikte artık bankalardan tek bir tıkla bile kredi alabilir hale geldik. Hatta birçok banka SMS yöntemiyle bile kredi veriyor! Belge kefil istemeyen bankaların ise dikkat ettiği tek bir şey var o da kredi notu.

Kredi notunuz ne kadar düşükse bankalardan kredi almanız da o kadar zor alıyor. Hatta Ziraat Bankası, Halk Bankası gibi kamu bankaları bile ilk önce vatandaşların kredi notuna bakıyor! Peki kredi notu düşük olan vatandaşlarımız ne yapacak? Kredi notunuz düşükse, kredi notunuz 0 ise hatta kredi notunuz yoksa bile bu listedeki bankalardan kredi alabilirsiniz!

Salgın dönemiyle vatandaşlarımızın ihtiyaçları arttı. Fakat ihtiyaçlar artarken gelirler artmadı… Hal böyle olunca vatandaşlar acil ihtiyaçları için krediye yönelir oldu. Hayatında ilk kez birçok vatandaş salgın döneminde kredi kullandı ya da kullanmak istedi. Bankalarda kredi verirken ilk önce vatandaşların kredi notuna bakıyor.

KREDİ NOTU 0 OLANLAR KREDİ ALABİLİR Mİ?

Birçok banka salgın dönemiyle birlikte vatandaşlara artık daha kolay kredi verir oldu. Ek teminat ya da kefil istemeyi bırakan bankalar yeri geldi gelir belgesi bile istemedi.

Bazı bankalar ise bu işi bir adım ileri götürdü ve kredi notu yüksek olan vatandaşlara daha düşük faiz oranlarıyla kredi verir oldular. Hal böyle olunca da gelirleri yüksek olsa da kredi notları düşük olduğu için vatandaşlar ya kredi alamadı ya da yüksek faizlerle almak zorunda kaldı.

Tüm bunlara rağmense birkaç banka salgın döneminde vatandaşlara destek çıkacağını duyurdu. Kredi notu 0 olanlar bile bu bankalardan kolayca kredi alabilecek!

HANGİ BANKALAR KREDİ NOTU 0 OLANLARA KREDİ VERİR?

Birçok özel hatta kamu bankası maalesef ki kredi notu sıfır olanlara ya kredi vermiyor ya da oldukça düşük limitler sunuyor. Hal böyle olunca da vatandaşların ihtiyaçları karşılanmıyor. Peki kredi notu sıfır olanlara kredi veren bankalar kimler?

Garanti, Akbank gibi büyük bankalardan hali hazırda kredi alan binlerce müşterileri var. Bu nedenle köklü bankalar genellikle kredi notu düşük olanlara ya hiç kredi vermiyor ya da oldukça düşük faizlerle veriyor. Bu yüzden de vatandaşlarımız kredi alırken daha küçük bankalara yönelmeliler.

Burgan Bank

ICBC Bank

Citibank

Arap Türk Bankası

Fibabanka

Alternatif Bank

Küçük ama yine de güvenilir olan bu bankalar vatandaşlarımızın düşük kredi notuna rağmen müşteri çekmek adına yüksek meblağlar da bile kredi sunuyor. İşte o bankaların listesi;

Bu bankaların bazıları ülkemizde yeni kurulmuş bazıları da uzun zamandır ülkemizde olan ama çok da büyük bir müşteri kitlesine sahip olmayan bankalar. Özellikle bu listede yer alan Alternatif Bank, Fibabanka ve Burgan Bank son zamanlarda müşteri çekmek adına birbirinden farklı kampanyalar düzenliyorlar. Mevduat faiz oranlarından kredi kampanyalarına kadar yarışan bu bankalar, müşteri çekmek adına her yolu deniyorlar. Bu yollardan biri de kredi notu 0 olanlara bile kredi vermek!

Vatandaşlarımız içinse bu arada yapılacak en iyi seçenek bankaların bu yarışından faydalanarak en uygun şekilde kredi almak!

ICBC BANK

Bu bankalar arasında uzun zamandır ülkemizde hizmet veren bir banka da ICBC bank. 1984 yılında Çin’de kurulmuş ICBC bank uzun zamandır ülkemizde hizmet vermekte ve 44 şubesi bulunuyor. Banka vatandaşlara şubelere gitmeden internet üzerinden, mobil bankacılıktan bile tek tıkla kredi sunuyor! bankanın kredi notu 0 olanlara verdiği en yüksek meblağ ise 50 bin lira. Banka vatandaşlarımıza piyasa değerinde ortalama bir faiz oranı da sunuyor. Bankanın ihtiyaç kredisi için verdiği faiz oranı %1,56.

Yani 36 ay vade ve 50 bin lira seçeneğinde vatandaşlarımızın aylık ödemesi bin 921 lira olmakta.

Vatandaşlarımız için daha yüksek meblağda kredi veren bankalar da tabi var. Burada önemli olan vatandaşlarımızın karamsarlığa kapılmamaları ve dikkatli tercih yapmaları.

KREDİ NOTU DÜŞÜK OLAN EMEKLİLER KREDİ ALABİLİR Mİ?

Ülkemizde binlerce hatta milyonlarca emekli vatandaşımız var. Emeklilerimiz de salgın döneminde oldukça hırpalandı. Birçok emekli vatandaşımız hayatlarında ilk defa bu dönemde krediye ihtiyaç duydu belki de. Bazı emeklilerimiz kredi notları düşük bazılarının ise 0. Emeklilerimiz merak ediyor kredi notu düşük ya da 0 olanlar kredi alabilir mi? Evet kredi notu çok düşük olan emeklilerimiz de kredi alabilirler hem de çok kolay bir şekilde!

Emekli vatandaşlarımız kolaylıkla maaşlarını aldıkları bankalardan kredi çekebilirler. Eğer banka ile aranızda bir sorun olduysa ya da daha önceki kredileriniz de problem yaşadıysanız da korkmayın!

Birçok banka vatandaşlarımızın kredi notları düşükte olsa bile emekli maaşlarını taşımaları durumunda hem promosyon hem de kredi sunmakta! Yani öncelikle emekli vatandaşlarımız hali hazırda maaş aldıkları bankalardan kredi çekebilirler. Bu seçenek onlar için uygun değilse maaşlarını istedikleri bankaya taşıdıktan sonra kedi başvurularını yapabilirler!

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021, 22:17