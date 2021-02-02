Kredi Notu Sıfır Olana 30-40-50 Bin TL Kredi Müjdesi

Üstelik bu kredinin miktarı 50 bin liraya kadar çıkarken vade seçeneği de 36 aya kadar çıkmaktadır. Kredi başvurusunda bulunmak için ise artık şubeye gitmenize gerek kalmadan mobil üzerinden kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Özellikle kamu bankaları tarafından desteklenen bu kredi paketlerine internet ya da mobil şubelerden başvuru yapabilirsiniz. Bununla birlikte birçok konuda da desteklerini açıklayan bankalar vatandaşlara düşük faizli kredi imkânı da sunmaktadır.

Ziraat bankası üzerinden başvuru yapacak olan emeklilere ise özel ayrıcalıklar tanınıyor. Bu ayrıcalıkların başında ise anında kredi imkanı sunulmaktadır. Bilindiği üzere bankalar kredi verirken ilk şart olarak kredi notunun yüksek olmasına bakmaktadır. Düşük kredi notu ile kredi çekmek isteyen vatandaşlar ise kredi notunu önemsemeyen bankalar ile anlaşma sağlamaktadır. Kredi başvuruları olumlu sonuçlanan kişiler anında kredilerini çekerek dilerseler 36 aya kadar vadeli kredi seçeneğini kullanabilirler.

Hızlı Kredi Veren Bankalar

Kredi notunuz bankalar ile olan ilişkilerinizi belirleyen ve ödeme geçmişinize borç bakiyenize göre yapılan analizler sonucunda belirlenen bir puanlama sitemidir. Kredi notunu en çok etkileyen faktörler arasında geciken ödemeler bulunmaktadır. Bunun yanında gelir gider durumunuz banka hesabı giriş çıkışlarınız da kredi notlarınızı olumlu ya da olumsuz etkilemektedir.

Hızlı kredi bankalardan mesaj atarak talep edebileceğiniz kredi yöntemidir. Kimlik numaranız ile mobil üzerinden başvuru yapabilir ve sonucuna göre işlemlerinize devam edebilirsiniz. Hızlı kredilerden yararlanabilmek için kredi notunuz düşük ise kredi notunu sorun etmeyen bankalar ile çalışmanız gerekmektedir. Bu bankalara bakacak olursak genellikle Türkiye içerisinde yeni olan ve az sayıda şubesi olan bankalardır. Bu bankalar isimlerini duyurabilmek için kredi verirken şartları esnetebilmektedirler. Bu banklar haricinde kamu bankalarından da kredi notunuz düşük ise kredi çekebilme imkânı bulabilirsiniz. Bu başvurular esnasında kredi notunuz etki etmeyecektir.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Başvuru yapabilmek için ilk olarak başvuru yapacağınız kredi paketini belirlemelisiniz. Bunun ardından hangi bankaya başvuruda bulunacaksanız o bankanın ister şubelerinden isterseniz de internet şubelerinden başvuruda bulunabilirsiniz. Düşük kredi puanına kredi veren bankalar arasında devlet bankaları da bulunmaktadır. Devlet bankaları ise salgın şartlarından dolayı vatandaşlara bu imkânı sunmaktadır. Ziraat bankası, Halkbank ve Vakıf bank gibi bankalar da vatandaşlara 50 bin TL kredi imkânı vermektedir.

Bunun içinde aynı şekilde mobil şube ya da bireysel şubeler üzerinden başvurularınızı gerçekleştirebilir ve size uygun kredi paketlerini değerlendirebilirsiniz. Size sunulan kredi paketlerinin vade seçeneklerini dilediğiniz gibi özelleştirebilir ve 36 aya kadar da uzatabilirsiniz. Karantina şartları dolayısıyla vatandaşlara kredi verirken gerekli olan şartları esneten kamu bankaları ve diğer bankalar uygun faiz oranları ve vade seçenekleri ile müşterilerine hizmet vermektedir. Sizde dilediğiniz bankadan kredi notunuz düşük olsa bile kredi çekebilirsiniz.