Kredi Notu Düşük Olanlara Ve Kredi Sicili Bozuk Olanlara Kredi Veren Bankalar

Kredi notu düşük ve kredi sicili bozuk olan vatandaşlara bazı bankalar tarafından kredi imkanı sunulmaktadır. İcralık ve avukatlık olan vatandaşlar da düşük faiz ve düşük tutarlı krediler çekebilecek.

Kredi çekmek isteyen pek çok vatandaş kredi notu düşük olduğu için ya da kredi sicili bozuk olduğu için çoğu bankadan onay alamamaktadır. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde paraya daha çok ihtiyacı olan vatandaşlar kredi sicili bozuk olmasına ve kredi puanı düşük olmasına rağmen kredi verecek bankaları arıyor. Sizler için bu kişilere kredi veren bankaları araştırdık.

Sicili bozuk ve kredi puanı düşük olan vatandaşlar kredi çekmek istediklerinde bankalar tarafından reddedilir. Kişilerin puanının düşmesinin ya da sicilinin bozulmasının temel nedenlerinden biri daha önceden çektiği krediyi düzenli olarak ya da hiç ödememesidir. Vatandaşlar borcu kapatarak vergilendirilecek ya da yeniden yapılandırarak bu durumdan kısmen kurtulabilir. Kredi sicilini düzeltmenin ya da kredi puanına arttırmanın en basit yollarından birisi de düşük tutarlı kredi veren bankalardan kredi çekmektir. Ancak ne yazık ki çoğu banka bu kişilere düşüt miktarda da olsa kredi vermez. İşte kredi sicili bozuk olanlara ve kredi notu düşük olanlara kredi veren bankalar...

Kamu bankaları tarafından yapılan son düzenleme ile birlikte kredi sicili bozuk olan ya da kredi notu düşük olan vatandaşlar kamu bankalarından ihtiyaç kredisi alabilecek. Kamu bankalarından olan Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank bu kişilere vereceği ihtiyaç kredisi detaylarını açıkladı.

Sicili bozuk ya da puanı düşük olup Ziraat Bankası'ndan kredi çekmek isteyen vatandaşların 10.000 liralık bir kredi için 36 ay vade seçmesi ve 6 ay ödemesiz dönem kullanması durumunda aylık taksit tutarı 376 liradır.

VAKIFBANK

Vakıfbank'tan 36 ay vade ile 6 ay ödemesiz dönem ile 7 bin 500 lira kredi çekmek isteyen sicili bozuk ya da puanı düşük vatandaşların aylık olarak ödenmesi gereken taksit tutarı 282 liradır.

HALKBANK

Kredi sicili bozuk olan ya da kredi puanı düşük olan vatandaşlar Halkbank'tan 5000 liralık kredi çekebilirler. Halkbank bu kişilere 6 ay ödemesiz dönem ve toplam 36 ay vade seçeneği sunmaktadır. Bu durumda bu vatandaşların ödemesi gereken taksit tutarı aylık 188 liradır.