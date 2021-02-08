Kredi Notu Artık Sorun Değil! Başvuran Herkes Kredi Alabilecek

Pandemi dolayısıyla birçok vatandaş ekonomik sıkıntılar çekmekte, ekonomik sıkıntı çeken vatandaşların bir kısmı kredi notundan dolayı kredi kullanamıyor. DenizBank, kendi işini kuran ve ekonomik sıkıntılar çeken vatandaşların kredi notuna bakmadan, kredi isteyen kişilere imkan sunacak. Kredi avantajı ile banka tarafından bu kişilere bazı ayrıcalıklarda tanınacak. Bankalar vatandaşların sicil notuna bakmadan vatandaşlara kredi imkanı sunuyor. En son yapılan değişikliklere göre ise kredi sicil notu tarihi karışabilir.

Denizbank tarafından yapılan uygulama çoğu vatandaşı sevindirdi, kendi işini kuran vatandaşların faydalanabilmesi alınan Denizbank kredi kampanyası başlattı. Bu kredi kampanyası en önemli özelliği ise vatandaşın kredi sicil notları herhangi bir önem taşımayacak.

180 aya kadar varan vade imkanları ile kredi kullanılacak olan vatandaşlardan istenen en önemli koşul ise Denizbank müşterisi olmalıdır. Kredi kullanacak kişinin Denizbank müşterisi olması durumunda 15 yıllık vadelerle kredi fırsatı tanınacak. Ticarette oldukça sık kullanılan POS cihazı uygulamasıda kredi kullanacak olan vatandaşa fırsat seçenekler arasında sunulacak. Denizbank kredisi kullanmak isteyen çiftçiler başta olmak üzere bütün vatandaşlar bu kredi avantajından faydalanabilecek.

%1.04 faiz oranı ile faizlendirilecek olan kredi için vatandaşlar şimdiden oldukça ilgi gösteriyor. Kendi işini kuran vatandaşlar için uygulanacak olan kredi kampanyası farklı iş kollarında çalışan vatandaşların da faydalanması söz konusu olacak. Kredi kampanyasında öncelik ise kendi işini kuran çiftçilerin olacak. Devlet vatandaşlar adına bazı bankalar ile birlik olup kredi kampanyaları oluşturmakta, Denizbank'ta bu bankalardan vatandaşları iş kurmaya teşvik eden devletin yanında oldu. Kredi kampanyasına başvurmak isteyen kişiler ilk olarak Çiftçi olduklarını ve kendi işine kurduklarını belgelerle ispat etmesi gerekmektedir. Tarım Bakanlığı'ndan alınan destek ile kolay bir şekilde işleri çözümlenebilirken , banka kredi kullanacak kişiye ait kimlik bilgileri ve gelir belgeleri istenecektir.