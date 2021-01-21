Kredi Notu Algoritması Değişti! E-Devlette Resmi olarak Kredi Çekemeyenlerin yüzü gülecek

Bankadan kredi çekmek isteyen kişiler için öncelikle bir sicil kontrolü gerçekleştirilir. Yapılan kontroller içerisinde kredi sicil puanı belli bir oranın üzerinde olan kişilere kredi verilirken kredi notu ne kadar düşükse verilecek olan kredinin miktarı da aynı oranda düşüş yaşamaktadır. Kredi notu hesaplaması yapılmasının ardından kişilerin sahip olduğu notlara göre kredi verilmektedir. Kredilerin miktarı kredi notu ile doğru orantılı olarak değişmektedir. Kredi notu algoritmasının değişmesi ile birlikte bankaların yapmış olduğu hesaplamalarda da değişiklik meydana geldi.

Kredi Notu Nasıl Hesaplanır?

Findeks genel olarak kredi notu hesaplanması için kullanılan bir tabir olarak dikkat çekmektedir. Findeks tarafından oluşturulmakta olan rapor doğrultusunda da kişinin kredi notu ortaya çıkmaktadır. Kredi notu ile birlikte kişiler çok daha rahat kredi çekebilmekte veya kredi imkânından fayda alamamaktadır. Findeks bireysel kredi veya esnaf kredisini oluştururken 5 faktörü göz önünde bulundurmaktadır. Detaylı bir şekilde incelendiğinde ise 5 faktör şu şekilde gözlemlenebilmektedir:

Bugüne kadar bireysel kredilerin veya kredi kartlarının ödemeleri tam zamanında sağlandı ise 1900 puan üzerinden % 30 puan alınmaktadır. Ödemeler tam zamanında ve düzenli şekilde yapıldığında kişi bu faktörden 570 puan alabilmektedir. Kişinin mevcut borç durumuna göre en fazla % 25 puan elde edilebilmektedir. Kişi hanesine bu durumdan en fazla 475 puan yansıtılmaktadır. Kişinin mevcut olarak bir kredisi var ise ve ödemeleri düzenli bir şekilde sağlanıyorsa kişi bu durumdan % 20’lik bir puan elde etmektedir. En fazla alınabilecek olan puan ise 380 olarak göze çarpmaktadır. Sürekli ve düzenli olarak kredi kullanan bir kişi ödemelerini herhangi bir sebep ile aksatmamış ise bu durumdan en fazla % 15 oranında puan elde edebilmektedir. Kolay bir hesapla kişinin buradan elde edebileceği puan en fazla 285 olarak belirlenmektedir. Daha öncesinde kişinin çevresinden herhangi bir kredi çekmişse ve kefil olarak sizi göstermiş ise kefil gösterenin borçlarını düzenli bir şekilde ödemesi de kişinin hanesine artı puan olarak yazılmaktadır. % 10 oranında artı puan verildiğinde ise bu faktörden elde edilecek puan 190 olarak gözlemlenebilmektedir.

Findeks tarafından belirlenmiş olan bu faktörler ışığında kişinin herhangi bir sıkıntısı bulunmuyorsa toplamdaelde edebilmektedir. Elde edilen yüksek puan ile birlikte kişi dilediği yükseklikteki miktarda kredi çekebilmektedir. Banka şartlarına ve kurallarına uygun olarak en yüksek kredi imkânı müşteriye anında sunulmaktadır.

Findeks resmi sitesi üzerinden hesaplama kolaylıkla yapılabilmektedir. Yapılacak olan hesaplamalar doğrultusunda ise kişi ne kadar kredi çekebileceğini rahatlıkla gözlemleyebilmektedir. Bankaya başvurulduğunda ise çekilecek olan krediye ek olarak belirli faizler uygulanmaktadır. Uygulanan faizler ile birlikte kişilerin bankaya geri ödeyecek olduğu miktarda da değişimler meydana gelmektedir.

Kredi notu algoritması içerisinde yaşanmış olan değişimler ile birlikte kişiler eski şartlara göre çok daha kolay bir şekilde kredilerden fayda görebilmektedir. Nakit ihtiyacı olan kişiler genel olarak kredi fırsatlarını değerlendirerek kendilerine en uygun bankayı tercih etmektedir.

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021, 14:55