Kredi Kartlarında Limit Dönemi Sona Eriyor! Limitsiz Kredi Kartı Dönemi Başlıyor!

Kredi kartlarında yeni bir dönem başlıyor. Yeni düzenleme ile kredi kartlarının artık limitsiz olacağı öğrenildi. Bankalar tarafından alınan ortak kararla bir takım şartları taşıyan vatandaşlar kredi kartında limit sıkıntısı yaşayamayacak. Çünkü kredi kartlarında limit sınırı olmayacak. Belirli bir limite kadar verilen nakit avans miktarı ise artırılacak. İşte kredi kartlarında limit kaldırılmasına dair detaylar..

Kredi kartlarında limit sınırı kaldırılacak!

Günümüz ekonomi şartlarında en büyük nakit akış desteği aracı şüphesiz kredi kartlarıdır. Bankalar tarafından belirli bir limit dahilinde verilen, POS cihazı aracılığı ya da online işlem özelliği ile 7/24 kullanabildiğimiz kredi kartları alışverişlerimizin en büyük parçasını oluşturmaktadır. Nakit para kullanmadan, taksit seçeneği ve 45 gün sonra geri ödenmesi ile kredi kartları en çok tercih edilen kredi türüdür diyebiliriz.

Bankalar özellikle zorlaşan şu an ki ekonomik koşullarda çeşitli düzenlemeler yaparak vatandaşlara destek olmaya çalışıyor. Bankalar tarafından alınan yeni kararla şartları taşıyan vatandaşların kredi kartlarının limitsiz olacağı öğrenildi. Peki bu şartlar nelerdir?

Bankalarla herhangi bir problemi olmayan , aylık geliri yeterli olan ve kredi puan türü yüksek bulunan vatandaşların kredi kartında limit kaldırılacak. Ayrıca nakit avans limiti de artırılacak. Böylelikle birçok vatandaş sıkıntı yaşamayarak istediklerini rahatça alabilecek. Bu durum ayrıca binlerce esnafa da yarar sağlayacak. Düzenleme ile hem vatandaşın hem esnafın yüzü gülecek.

Banka müşterilerini belirleyecek!

Banka limitsiz kredi kartı vereceği vatandaşları arayarak, bilgilendirme yapacak. Bu nedenle başvuru yapılmasına gerek görülmüyor. Limitsiz kredi kartı vereceği kişileri belirleyen banka kişilerin kabul etmesi durumunda kredi kartlarında limiti kaldırarak, limitsiz kullanıma açacak. Fakat istedikleri zaman limitli hale geri çevirebilecek. Kabul etmeyenler ise eski limitini kullanmaya devam edebilecek.





Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2021, 20:47