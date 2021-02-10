Kredi Kartları İle İlgili Flaş Açıklama! Bankada Hesabı Olanlar Dikkat!

Çin’de ortaya çıkarak ülkemizi de etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını birçok alanda olduğu gibi ekonomik alanda da bir takım çalkantılara sebep oldu. Salgın sürecinin başından itibaren toplum sağlığını korumak ve salgının seyrini kontrol altına almak adına devlet tarafından bir takım tedbirler uygulandı. Bu tedbirlerin başında ise sokağa çıkma kısıtlamaları ve kimi iş kollarına mensup iş yerlerinin faaliyetlerinin durdurulması geliyor. Mevcut iş yerlerinin faaliyetlerinin durdurulması ile birlikte ekonomik anlamda vatandaşlar dar bir döneme merhaba demişti.

Kredi ve Kredi Kartı Kullanımında Artış Yaşandı

Salgına yönelik bilim kurulu tarafından öne sürülen tavsiyeler sonucunda uygulanan tedbirler vatandaşlara bazı kısıtlamalar getirirken kimi iş yerlerinin de çalışma hayatını durdurmuştu. Mevcut iş kollarında faaliyet gösteren iş yerlerinin sahipleri ve çalışanları başta olmak üzere birçok vatandaş gelir kaybına uğramıştı. Vatandaşların alınan tedbirler sonucunda gelir kaybına uğradığını fark eden devlet konu ile alakalı çeşitli çalışmalar yürüttü. Yaşanan ekonomik problemlerden vatandaşların en az derecede etkilenmesi için salgın sürecinin başından itibaren sosyal devlet ilkesi gereği çeşitli yardım kampanyaları ve devlet destekli ihtiyaç kredisi vatandaşların kullanımına sunuldu.

Pandemi döneminin başından itibaren devlet tarafından sunulan yardımların yanı sıra vatandaşlar da mevcut ekonomik koşullarda ayakta kalabilmek adına bireysel önlemler almayı ihmal etmedi. Bankaların sunduğu uygun kredi seçeneklerinin yanı sıra birçok vatandaş nakit ihtiyacı hissetmemek adına alışverişlerinde kredi kartlarına yöneldi. Alınan tedbirler ile birlikte nakit para trafiğinin aksaması vatandaşları kredi kartı kullanımına yönelten başlıca sebepler arasında gösterilebilir. Süreç gereği birçok vatandaş kredi kartı ile ihtiyaçlarını gidermeye başlayınca son yıllara nazaran ülkemizde kredi ve kredi kartı kullanımı artış gösterdi.

Salgın sürecinin olumsuz bir getiriş olarak ortaya çıkan ekonomik daralma birçok vatandaş tarafından yakından hissedildi. Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği gelir kaybına uğrayan vatandaşlar çareyi bankaların sunduğuseçeneklerinde aradı. Gelir kaybı yaşayan vatandaşların değişen mevsim koşulları ile birlikte giderleri de artınca bankalar tarafından sunulan kredi imkânları,yoğun talep gördü. Son yapılan açıklamalara göre bankalarda bu yıl açılan mevduat hesapları ve kullanılan kredi oranları geçen yıllara oranla ciddi bir artışa geçti.

Açıklanan son verilere göre Türkiye genelinde toplam bireysel kredi kartı harcamaları pandeminin de etkisi ile %33 arttı. Bunun yanı sıra salgın sürecinde zor durumda kalarak ihtiyaçlarını karşılamak adına vatandaşların banka kredilerine başvurmaları kredi oranlarında da kalemlere göre ihtiyaç kredisi %49, taşıt kredilerinde %69, konut kredilerinde ise %38 artış gösterdi.

Bankalar Uyardı

Salgın sürecinde yoğun olmak üzere birçok vatandaş çeşitli bankalarda hesap açtı. Hesaplar ile ilgili ise bankalardan uyarı geldi. Kullanmadığınız banka hesaplarında paranız kalmış olabilir. Çoğu kişi tarafından önemsenmeyen bu miktarlar yılda ciddi rakamlara ulaşabiliyor. Vatandaşların ise bu noktada kullanmadıkları hesaplarında kalan paralar ile alakalı ilgili kurumlara başvuru yapmaları gerekiyor. Aksi halde hesapta kalan bu paralar Tasarruf Mevduat Fonu’na devrediliyor.