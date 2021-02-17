Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! O Paralar İade Alınabiliyor

Kredi kartlarıyla ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiren açıklama geldi!

Kredi Kartı ile Yapılan Ödemeler

Nihat Altay, araç muayeneleriyle alakalı olarak yalnızca nakit ödeme yapılmaması ve kredi kartıyla ödeme şeklinin de getirilmesi konusunda çalışmalar yaptığını açıklamıştır. Kredi kartıyla yapılacak bütün işlemlerin nakit işlemlere oranla daha avantajlı olduğunu açıklayan Altaylı, vatandaşlarına detayı bilgiyi çok geçmeden duyurmuştur.

Kredi Kartlarından Komisyon Alınmıyor

Nihat Altay’ın açıklamalarına göre, araç muayenelerini yaptırdıktan sonra ödemelerini kredi kartı ile gerçekleştiren vatandaşların 10 TL miktarında komisyon ücretinin alınması, zaten komisyon ücretlerinin yükselişe geçmesinden dolayı tepkilerin çekilmesine sebep olduğu yönündedir. 2021 yılının başlangıcından itibarentoplamda; 372 TL 88 kuruş olarak kamuoyuna da bildirilmiştir. Bunun yanında kamyonların ve otobüslerin toplam muayene ücretlerinin ise; 503 TL 86 kuruş olduğunu açıklamış ve eksoz muayenesinden ötürü ücretlerin artış gösterdiğini de belirtmiştir.

Kredi kartlarından komisyon alınmıyor haberleri ile ilgili de bazı açıklamalar yapan Nihat Altay sözlerini şöyle sürdürdü;

Banka Kartları ve Kredi Kartları kanununda yer alan 5464 sayılı kanunun 17. Maddesine göre; iş yerlerinin kartla yaptığı ya da yapacağı bütün ödemeleri kabul etmesi gerektiği yönünde olmuştur. Yeni getirilmiş olan zorunluluğun ise, yapılacak indirimlerde de geçerli kılınacağının bilgisi verilmiştir. Aynı zamanda herhangi bir iş yerinin kredi kartı ile gerçekleştirilen ödemelerden sonra, herhangi bir ücret talep etmemesi gerektiği de söylenmiştir. Bu kurallarla uygun davranmayan kuruluşların var olan sözleşmelerinin ise; en kısa süre zarfı içerisinde tamamiyle iptal edileceği ve 1 yıl kadar bir süre içerisinde de yeni bir sözleşme yapılamayacağı bilgileri tüm kamuoyu ile detaylı bir şekilde paylaşılmıştır. Durumla ilgili olan kişiler ise; yeni ortaya çıkarılan bu kanunlardan memnun olduklarını her fırsatta dile getirmeye de devam etmektedir.

Gerekli Yerlere Müracaat Ederseniz Ödediğiniz Komisyonları Geri Alabilirsiniz

Nihat Altaylı’nın son açıklamaları ise; gerekli yerlere müracaat ederseniz ödediğiniz komisyonları geri alabilirsiniz yönünde olmuştur. Yani kredi komisyonu alan bütün kurumlar ya da herhangi bir iş yeri, hangi banka ile çalışmalarını sürdürüyorsa ve hangi bankanın pos cihazından faydalanarak işlemlerini gerçekleştiriyorsa, BDDK (Banka Denetleme Düzenleme Kurulu) yetkililerine şikâyet edilmelidir. Şikayetinizi gerçekleştirdikten kısa bir süre sonra ise; sizden kesilen komisyon ücretlerini yeniden almanız mümkündür. Bu durumdan faydalanmak isteyen kişilerin ise; istediği süre zarfı içerisinde başvurularını gerçekleştirmeleri ve verdiği paraları hesabına yeniden tanımlamaları mümkün olacaktır.

Sizden Tahsil Edilen Bütün Ücretleri Almanız Çok Önemlidir

Nihat Altaylı yaptığı açıklamalarda, vatandaşların çok yüksek meblağlar ödemese bile ücretlerini geri alması gerektiğini söylemiştir. Nihat Altaylı’nın sizden tahsil edilen bütün ücretleri almanız çok önemlidir şeklinde yaptığı açıklamaların temel sebebi ise; 1 TL oranında bir komisyon ücreti alınsa bile, bu ücretin zaman içerisinde büyüme gösterdiği ve bütün vatandaşlardan alınmasından kaynaklanmaktadır. Birçok vatandaş ufak meblağlar için uğraşmaya gerek duymasa da Nihat Altaylı, 1 TL dahi ücret alınsa bile sektörde yer alan fırsatçı kişilere prim verilmemesi gerektiğini her açıklamasında vurgulamaya devam etmektedir. Üstelik sizden haksız yere alınan kazançlar için; şirketlere ya da kurumlara belli bir ceza uygulanacaktır.