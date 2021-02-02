Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Hesabınızdan 185 TL Çekilmiş Olabilir

Pandemi nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımıza bir şokta kredi kartı aidatlarından geldi. Milyonlarca vatandaşımız bu ay kredi kartı ekstrelerinde 60 liradan 185 liraya kadar değişen kredi kartı aidatı ücretiyle karşı karşıya kaldı. Bankalar tarafından tahsil edilen kart ücretleriyle ilgili vatandaşlarımızdan tepkiler yükseliyor. Tüketici hakları kapsamında paranızı geri almanız mümkün. İşte kredi kartı aidatı iade başvurusu için gerekli tüm adımlar.

KREDİ KARTI AİDATI ÖDEMELERİ BAŞLADI

2021 Şubat ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca vatandaşımızdan kredi kartı aidatı tahsil edildi. Bankalar tarafından uygulanan aidat ücretleri ise şu şekilde:

Akbank Klasik: 150.00 TL

Akbank Axess Wings: 175.50 TL

Ziraat Bankası Klasik - Ücretsiz

Finansbank Fix Kart: Ücretsiz

HSBC Concept: Ücretsiz

İŞ Bankası Maximum - Ücretsiz

Halkbank Paraf Kart: 39.00 TL

İş Bankası Klasik: 87.00 TL

Vakıfbank Wolrdcard: 103.00 TL

HSBC Advantage Classic Kart: 139.50 TL

Garanti BBVA: 141.50 TL

Garanti BBVC Money: 141.50 TL

Finansbank Classic: 143.00 TL

Yapı Kredi Worldcard Gold- 158.50 TL

Yapı Kredi adios: 184.50 TL

Buna ek olarak, geçtiğimiz yıl sonunda açılan yeni hesaplardan bile kart aidatı ödemesi alındı. Banka hizmetlerinden sadece 2-3 ay yararlanan vatandaşlarımıza bile 140 liraya kadar aidat ücreti uygulandı. Bu ücretleri geri almak için başvuru yapmanız yeterlidir. İşte kart aidatını geri alabileceğiniz başvuru kanalları.

DİLEKÇEYLE BAŞVURU

Vatandaşlarımızın kredi kartı aidatı iade başvurusunda ilk olarak yapmaları gereken en yakın şubeye giderek dilekçeyle iade başvurusunda bulunmalarıdır. Yüksek olasılıkla banka tarafından reddedilecek iade başvurunuz, ileriki aşamalarda kullanacağınız bir belge haline gelecektir. Bu yüzden ilk olarak bankaya dilekçeyle başvuru yapmanız gerekmektedir. Kullandığınız bankanın size en yakın şubesine giderek iade dilekçenizi verebilirsiniz.

İade başvurunuz reddedilirse E-devlet üzerinden arama bölümüne "Kredi kartı aidatı iade başvurusu" yazarak başvuru formu doldurabilirsiniz. Buradaki forma banka tarafından size olumsuz dönüş yapıldığını gösteren belgeyi eklemeniz gerekmektedir. Başvuru durumunuzu ve sonucunu e-devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz.

YASAL HAKLARINIZI BİLİN

Hiç kullanmadığınız kredi kartları için kart aidatı ödemek zorunda değilsiniz. Yapılan açıklamaya göre son 1 yıl içerisinde kullanılmayan kredi kartları pasif olarak değerlendirilir ve bu kişilerden kredi kartı aidatı alınmaz. Talep edilmesi durumunda ödemeyebilir veya ödediyseniz iade başvurusunda bulunabilirsiniz. Bunlara ek olarak müşterinin talep etmesi durumunda bankalar müşterilerine kart aidatı olmayan kredi kartlarını göndermekle yükümlüdürler. Bankadan kart aidatı olmayan kredi kartı talep etmeniz durumunda bankaların reddetme lüksü bulunmamaktadır.

MAAŞ MÜŞTERİLERİNDEN BİLE ÇEKİLDİ

Yeni yılda en büyük şok ise maaş müşterilerine geldi. Bankaların maaş müşterilerinden bile kredi kartı kullanım aidatı çekildi. Maaş müşterisi olmanıza rağmen bankalar tarafından kart aidatı alındıysa müşteri hizmetleri kanalı aracılığıyla iade başvurusunda bulunabilirsiniz. Ek olarak birçok banka kart kapatma talepleri doğrultusunda müşterilerine 100 liraya varan, sanal para teklifinde bulunmaktadır.