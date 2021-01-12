Kredi Kartı Kullanan herkesten 140 TL Çekildi! Hesabınıza bakın geri alın!

Yeni yılda yılda bir kez kesilen kredi kartı aidatları yine sorun oldu! Kamu bankaları dahil bir çok banka Yıllık kart ücretleri maksadıyla 60 TL ile 140 TL arasında çekim yaptı. Ancak isyan buradan kaynaklanmıyor. Henüz Aralık ayında hesap açanlardan bile yıllık 140 TL çekim yapıldı! Bankaların haber vermeden yaptığı bu hamle sonrası vatandaşlar sessiz kalmadı! Bare Pandemi döneminde yapmayan diyen vatandaşlar 3 yolla bu paraları geri alabiliyor.

Bankalar Yıllık ne kadar aidat ücreti alıyor!

Akbank Klasik: 150.00 TL

Akbank Axess Wings: 175.50 TL

Ziraat Bankası Klasik - YOK

Finansbank Fix Kart: YOK

HSBC Concept: YOK

İŞ Bankası Maximum - YOK

Ziraat Bankası Klasik - 29.00 TL

Halkbank Paraf Kart: 39.00 TL

İş Bankası Klasik: 87.00 TL

Vakıfbank Wolrdcard: 103.00 TL

HSBC Advantage Classic Kart: 139.50 TL

Garanti BBVA: 141.50 TL

Garanti BBVC Money: 141.50 TL

Finansbank Classic: 143.00 TL

Yapı Kredi Worldcard Gold- 158.50 TL

Yapı Kredi adios: 184.50 TL

Bankalar bazı kartlardan yıllık ücret almazken bazı kartlardan alabiliyor. Finansbank FİX kart'tan ücret almazken Finansbank Classic 143 TL ücret alıyor. HSBC Concept ile kart ücreti almazken, HSBC Advantage Kart 139.50 TL ödeme alıyor. İşte sorun buradan kaynaklanıyor. Yıllık kart ücretleri şu anda hesaplardan çekildi. 140 TL yakın ücret tüm vatandaşlardan alındı. Hemde haber vermeden. Daha da üzücü tarafı Kasım ve Aralık ayında açılan yeni hesaplardan 140 TL ödeme alındı.

Tüm Bankalar iade ediyor!

Bankalar yıllarca vatandaşa zulüm çektirmeye devam ediyor! Türkiye'de Devlet bankaları dahil tüm bankalar 140 TL varan bu ücreti çekiyor. Telefonla ulaştığınızda ise şu işlemleri yapın geri iade yapalım diyorlar. Bunun bilincinde olan bankalar, yarısının bu işlemleri yapmaya zamanı olmadığı için bir dünya para kazanıyor. Salgın döneminde acaba yapmazlar mı derken 2021 yılında yıllık kart ücretleri çekildi. Ancak tüm vatandaşlara bu ücreti geri alabileceğini dile getirelim. Peki bu ücretler nasıl geri alınacak?

En Yakın Bankaya gidin!

Vatandaşlar yıllık aidat ücretini geri alma hakkına sahip! Bunun en kolay yolu bankaya giderek çok basit bir itiraz dilekçesiyle parayı geri alabilirsiniz. 2 dakika içerisinde dilekçeyi hazırlayarak ödemenizi geri alabilirsiniz.

Pandemi döneminde e-Devlet üzerinden "Kredi kartı aidatı e-devlet üzerinden geri alma" başvurusu yaparak hemen geri alabilirsiniz. Başvuru yapan vatandaşlara 24 saat içerisinde kart aidat ücretleri geri iade ediliyor.

Vermeyen bankayı tüketici hakem heyetinde kesin veriyor!

Bu iki işlemden sonra halen parasını alamayan vatandaşlar Tüketici hakem heyetine başvuru yaparak yıllık kart aidatını geri alabiliyor. Hatta geriye dönük tüm kredi kartı borcunuzu geri alabilirsiniz.

Bankaya giderek Kredi kartı aidatını geri alma, e-devlet üzerinden kredi kartı aidatını geri alma ve tüketici hakem heyetine başvurarak kre kartı aidatını geri alma konusunda bilgileri sizlere aktardık.

Maaş müşterilerinde çekildi!

2021 yılında Yıllık kart aidatları alınması herkesi kızdırdı. Ancak en büyük ayıbı maaş müşterilerine yapıldı! Maaş müşterisi olanların kredi kartı kullanması durumunda anlaşma gereği kredi kartı aidatı alınmaz. Ancak bu sene kötü durumda olan vatandaşa bir şokta maaş müşterilerinden geldi. Maaş müşterisi olduğunuz banka yıllık kart kullanım ücreti aldıysa telefon ile geri alma şartı var! Yıllık kart aidatları maaş müşterilerinden alınamaz ibaresi bulunuyor.

Biz değil yasalar diyor!

Türkiye'de 70 milyon kredi kartı kullanımın olduğu, yıllık kart ücretleriyle yeni yılda zengin olan bankalardan kart iade ücretlerinizi alını biz değil yasalar söylüyor. Yasalar Kredi kartında tüketiciden yana. Gün içerisinden hesaplarınızı kontrol ederek nakit paranız çekildiyse paranızı geri alın!