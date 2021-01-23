Kredi Kartı Kullanan Herkesi İlgilendiriyor Bir Büyük Müjde Daha!

Covid-19 dönemi ile beraber online alışverişler oldukça çoğaldı. Bu alışverişlerin çoğalması ile beraber sıkıntılarda beraberinde geldi birçok vatandaş bu durumdan yakındı. Artık yargıtay bu soruna bir çözüm bulundu ve topu tamamen bankalara attı diyebiliriz. Vatandaşın mağdur edilmemesi için bankaların her önlemde yanında duracağını belirtti.

Ülkemizde bulunan binlerce kart kullanan vatandaşı ilgilendiren kredi kartı kullanımına ilişkin Yargıtay kararı açıklandı. Verilen kararın Emsal karar olma özelliği taşıdığı belirtildi. Verilen Bu karar ile ilgili vatandaşın bilgi ve isteği dışında yapılan bir alışverişte Bütün yükümlülüğün bankaya ait olduğunu iletti. Bu bağlamda binlerce kredi kartı kullanıcısı olan vatandaş kredi Kartından bilgisi dışında İslam yapıldığı takdirde Bütün yükümlülük bankaların üzerine atıyor.

Yargıtay yaptığı kredi kartı emsal karar açıklamasını yaptı. Önceki süreçte yapılan vatandaşın haksız görüldüğü karar bu güncel durum ile ortadan tamamıyla kalktı. Vatandaşın Kendi isteği dışında bilgisi olmadan online yöntemi ile yapılan bütün online alışverişlerde itiraz başvurularını artık devlet kabul edecek.

Genel anlamda bakılacak olursa bu durum online alışverişlerde Kredi kartınızdan para çekilse bile suçu sizin yerinize banka arayacak. Böyle bir durumu Kredi kartı hesap özeti evlerinizde fark ettiğiniz takdirde bankanızı aramanın ve bilgi dışı işlem yapıldığını belirtmeniz gerekmektedir. Bu işlemi kendi adınıza yapmadığınız ve farklı birinin yaptığını ilettiğiniz takdirde Banka Sizin bu durumda mağdur edilmemelidir için bütün olanakları kullanacaktır.

Devlet bu konu üzerinde bankalara destek verecek ve açılan davalarda son derece şeffaf bir şekilde işlenecektir. Müşteri asla mağdur edilmeyecek müşterinin kendi dışında yapılan işlemden kaybettiği tutar çekilen banka hesabına tekrar yatırılacaktır. Bu durum Banka kullanıcılarını sevindirse de Banka açısından zor işlemler olacaktır.

Mahkeme Bankayı Haklı Buldu

İstanbul'da ikamet eden bir vatandaş Kendi isteği dışında kredi kartından online alışveriş yapılmıştır. O vatandaş online alış yapıldığını görünce Anında bankaya başvurdu. Fakat banka vatandaşın tarafından yapılmış olan Toplam 3.900 tl tutarındaki çekilmiş tutar için herhangi bir yaptırımda bulunmayacağını açıkladı.

Vatandaş bu olayda sessiz kalmayıp ödemeyi alan Otomotiv firmasına gitti. Fakat otomatik şirketi de çekilen 3.900 TL’nin 700 TL'lik bir kısmını geri ödeme yaptı. Fakat vatandaş kalan 3200 tl'yi bankadan istemesine rağmen banka bu ödemeyi yapmadı. Vatandaş bu olayın ardından hemen dava açtı. İstanbul Bakırköy 6 Tüketici Mahkemesi Görüşülen davada Hâkim tarafından banka haklı çıktı. Fakat bunun üzerine konu tamamen kapanmadı Dilek yargıtaya taşındı.

Yargıtay Yerel Mahkemesinin Kararı

Yargıtay eşliğinde 11. hukuk dairesinde görülen bu davada tüketicinin haklı olduğu ortaya sunuldu. Yargıtay açıklamasında Emsal kararı adı altında karar verdi. Bu Emsal karar Binlerce kredi Kart'ı kullanıcısını çok yakından ilgilendiriyor. Bundan sonraki süreçte vatandaş kartından bilgisi dâhilinde olmayan alışverişlerde bulunulduğunda kolayca çözüm bulabilecek. Bu bağlamda tüm yükümlülük kullanılan kredi kartının bankasını ilgilendirecek.

Bankalar bu durum için sizin olumlu sonuç almanız için elinden geleni yapacak. Devlet bu bağlamda tamamen vatandaşa destek olmak için yardımcı olacak. Bankalar ve devlet yan yana durduğu sürece müşteri asla mağdur edilmeyecektir.