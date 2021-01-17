Kredi Kartı Borcu Olanları Sevindirecek Gelişmeler Yaşanıyor! Kredi Kartı Borçlarında Vatandaşa Büyük Kolaylık Sağlanacak

Yeni tip korona virüs salgının ülkemizde de etkilerini güçlü bir şekilde hissettirmeye devam etmesi, kredi ve kredi kartı borçlularını ödemelerinde çok ciddi zorluklara itiyor. Özellikle 2020 pandemi ihtiyaç kredisi kampanyası ile 6 ay geri ödemesiz kredi kullanan vatandaşların ilk kredi taksit ödeme dönemleri geldi. Ancak pandemi sürecinin güçlü bir şekilde devam etmesi nedeni ile vatandaşlar bu kredi taksit ödemeleri ve diğer kredi kartı ödemelerini yapmakta güçlü yaşıyor. Bu durumda vatandaşın bankalara olan borcunda çok ciddi rekorların kırılmasına neden oluyor.

Türkiye genelindeki milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kredi kartı borçları ile ilgili olarak önemli gelişmeler yaşanıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Türkiye’de kredi kartı borcu ve kredi borcu olan vatandaşların 6 ay daha ek süre alabilmelerine olanak sağlayacak kararlara imza atıldı. Resmi olarak kararların açıklanması ile hem kredi kartı hem de kredi borcu olan vatandaşlar büyük bir rahatlama yaşadı.

2020’de 180 Güne Çıkartılmıştı

Süre 30 Haziran’a Uzatıldı

BDDK tarafından 2020 yılında vatandaşların korona virüs salgınından çok ciddi şekilde etkilenmesi üzerine bankalara olan borçlarını ödeyememesini gündemine almıştı. Yapılan toplantılar ve bankalar ile yapılan görüşmeler neticesinde kredi ve kredi kartı borçları için uygulanan 90 günlükkararını 180 güne çıkartmıştı. Bu şekilde vatandaşların kredi ve kredi kartı borçları nedeni ile bankalarla icralık olması gibi bir durumun söz konusu olmaması sağlanmıştı. Ancak bu uygulamanın geçerliliği 31 Aralık 2020 tarihi ile sona ermişti ve milyonlarca vatandaşı büyük bir endişe kaplamıştı.

BDDK yeni alınan karar ile birlikte yeniden yapılandırılan kredi borçları için geri ödeme koşulları için takipsizlik desteğinin süresinin uzatılmasına karar verildi. Buna göre yeni takipsizlik yani gecikme süresi 90 gün olarak uygulanması yerine 180 gün olarak uygulanması 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı. Bu düzenleme ihtiyaç kredisi, konu kredisi, tüketici kredisi ile birlikte ticari kredileri de kapsamına almaktadır.

Altında Valör Düzenlemesi

BDDK tarafından alınan yeni kararlar kapsamında döviz ve altında bulunuyor. Vatandaşların döviz ve altın alımlarında uygulanan 1 günlük valör uygulamasına da son verildiği belirtildi. Bu şekilde 100 bin dolar ve üzeri döviz alım işlemleri için bankalar artık 1 iş günü valör uygulaması gerçekleştirmeyecek. Döviz bozdurma işlemlerinde herhangi bir kısıtlama uygulanması söz konusu olmadığından, bu işlem aynı koşullarda sürdürülmeye devam edilecek.