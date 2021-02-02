Kredi Kartı Borcu Olanlar İçin Yeni Reform Paketi Hazır! Rahat Bir Nefes Alınacak

Mevcut ekonomik durumun farkında olan bankalar da kredi olanakları üzerinde yeni adımlar atarak vatandaşlara hizmet sunmaya devam ediyor.

Artan ihtiyaçlar doğrultusunda ekonomik anlamda rahat bir nefes almak umudu ile bankalardan kredi almış olan vatandaşlar ise bir başka sorunla daha karşılaşıyor. Kısa sürede etkili ve hızlı bir çözüm olarak değerlendirilen banka kredilerinden faydalanmış olan vatandaşlar kendi bütçelerine göre planlamış oldukları ödeme takvimlerini planladıkları doğrultuda gerçekleştirebilmiş durumda değil. Vatandaşların kısa vadede ekonomik olarak rahatlayabilmek için tercih ettikleri kredi imkânları daha da zorda kalmalarına sebep olmuş durumda. Bu durumun altında yatan sebep ise alınan tedbirler kapsamında vatandaşların gelir kaybına uğraması ile birlikte salgın döneminin tahmin edilenden çok daha uzun sürmesidir.

Bu noktada vatandaşların taleplerini ve mağduriyetlerini dikkate alan banka ve devlet yetkililerinden gelen adım ise vatandaşların mağduriyetini giderebilecek düzeyde. Gelen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ekonomik ve yargısal reformlar ile ilgili çalışmalar hayata geçirildi. Ekonomide yeni reform ve destek paketleri açıklanırken başlıca gündem de vatandaşların kredi kartı borcu oldu.

BDDK Resmen Duyurdu

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu, salgın döneminin olumsuz etkileri ile birlikte ekonomideki gidişatı da masaya yatırdı. Salgın döneminde birçok vatandaş çözümü kredi çekmekte bulmuştu. Kısa dönem içerisinde çekmiş oldukları krediler ile ya da kullanmakta oldukları kredi kartları ile rahat bir nefes alan vatandaşlar ellerinde olmayan sebepler doğrultusunda geri ödeme takvimine riayet edemedi.

Uzun süredir devam etmekte olan salgın sürecinin beklenenden uzun sürmesi ile birlikte devlet tarafından salgını kontrol altına almak amacıyla uygulanan tedbirler kapsamında getirilen kısıtlamalar vatandaşların kredilerini ödeyememelerinin altında yatan temel sebep olarak değerlendirildi. Vatandaşların mağdur olmaması için BDDK ve Devlet iş birliği ile bir dizi düzenlemelere imza atıldı. Yapılan açıklamalara göre kullanımda olan kredilere geri ödeme noktasında esneklik sağlanacak. Gecikmeye giren krediler ise normal zaman zarfından daha uzun bir süre beklenilerek takip hesaplarına aktarılmaları ertelenecek. Bunlarla birlikte vatandaşın kart borçlarını öteledikleri takdirde mevcut dönem ödemesiz dönem olarak tanımlanacak.

Hangi Kredileri Kapsıyor?

Devlet tarafından açıklanan ekonomik reform paketlerinin ardından Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu tarafından da atılan adımlar beraberinde birçok suru işareti getirdi. Kimi vatandaşlar gelişmeleri yakından takip ederek cevap bulmaya çalışırken kimileri ise çareyi yeni araştırmalara yönelmekte buldu. Vatandaşlar arasında hızla yayılarak çeşitli tartışma platformlarında gündeme getirilen konu hakkında oluşabilecek bilgi kirliliğinin önüne geçmek ise bir hayli güç görünüyor. Çeşitli iletişim organlarınca kredi kartı borcu olanlara müjde şeklinde duyurusu yapılan içerikler vatandaşlar arasında git gide ilgi odağı haline gelmiş durumda. Bu açıklamalardan sonra vatandaşların merak ettiği başlıca sorular ise bu kredi ödeme kolaylıkları fırsatından kimlerin yararlanabileceği ya da bu kampanyanın hangi kredi türlerini kapsadığı yönünde. Vatandaşlar arasında çok tartışılarak gündemdeki yerini koruyan sorular için ise resmi açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre düzenlemeler, ihtiyaç kredilerinin yanı sıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari krediler de bu bağlamda değerlendirilmektedir.