Kredi Kartı Borcu Olanlar Herkese Müjde! Önemli Düzenleme Yapıldı! Yeni Reform Paketi İle Rahat Nefes Alacaksınız

Dünyada geçtiğimiz yılbaşlarında görülmeye başlanan korona virüs sebebi ile birçok ülke ekonomik sıkıntılar ile karşı karşıya geldi. Bu ekonomik sıkıntılar ile karşı karşıya gelen ülkelerden biriside Türkiye. Bu konuda vatandaşlarının bu ekonomik sıkıntıdan etkilenmemeleri için oldukça önemli adımlar atarak farklı destek paketlerini vatandaşlarının himmetine sunuyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat edilmesi için alına bazı tedbirler nedeniyle vatandaşlar iş yerlerini kapatmak ya da iş güçlerini daraltmak zorunda kalmışlardır. Bu nedenle de birçok aile bu durumdan etkilenmiştir. Gelirlerinde önemli derece azalma görülen ailelerin borçları da gitgide birikmekte ve içinden çıkılamayacak bir hal almaktadır.

Yeni çıkan reform paketi ile birlikte vatandaşın kredi kartı borçları içerisinde bulunan faiz oranları tamamen silinecektir. Gelir düzeyi düşen vatandaşlar ihtiyaçlarını kredi kartlarından karşıladıkları için kredi kartlarının borçları da bir hayli artmıştır.

Reform Paketinde Neler Var?

Kredi Faiz Oranları Ne Olacak?

Kredi kartları için bankalar artık yeni düzenlemeler getirmekte ve kredi kartı verilecek kişilere gerekli düzenlemeler yapılarak bu listeyi daraltmaktadır. Salgın yüzünden ödenemeyecek seviyelere çıkan kredi kartı borçlarına ise bankalar tarafından işletilen faiz oranları salgın sebebi ile sıfırlanmıştır. Bundan sonra vatandaşlar kredi kartlarının borçlarına salgın dönemi sebebi ile faiz işletilmeyecektir.

Reform paketi içerisinde birden fazla konu çeşitli başlıklar altında incelenmiş ve gerekli paketler açıklanmıştır. Kredi kartlarının faiz oranları içerisinde vatandaşlar bu çıkan kredi ve kredi kartı reform paketi ile rahat bir nefes almaktadır. Kredi kartı ve kredi faiz oranları tamamen sıfırlanarak ödemelerini asıl borç üzerinden yapabilmek için vatandaşlar müşteri temsilcilerinden bu doğrultuda talepte bulunmalıdırlar. Taleplerinin ardından kredi ve kredi kartı faizleri sildirme işlemini başlatmış olurlar.

Borçlu Çiftçiler İçin Önemli Gelişme

Çiftçiler ise salgından en çok etkilenen meslek grupları arasında yer almaktadır. Bu yeni reform paketi ile birlikte her sene düzenli olarak kredi alma imkânına sahip olan çiftçiler bu sene de aldıkları kredilerden faiz oranlarını sildirebilecekler. Yaşanan salgın sebebi ile çiftçilerin planlarında değişiklikler yapılmış ve kredi şartları esnetilmiştir. Bu nedenle oldukça zor bir ekonomik bunalım içerisine giren çiftçilere bu yeni reform paketi can suyu olarak gelmiştir.

Özellikle çiftçiler tarafından gelen talepler üzerine, devlet kurumları çiftçi ve diğer vatandaşlar için ciddi anlamda çalışmalar yaparak farklı paketler sunmuş ve bu paketlerle vatandaşlara destek olmuştur. Devletin belirlediği şartları taşıyan vatandaşlar ve çiftçiler gibi meslek grupları reform paketlerinden faydalanabilmek için telefon bankacılığını kullanabilir ya da banka şubelerine yüz yüze görüşme için gidebilirler. Salgın döneminde esnek çalışma saatlerine geçiş yapan bankalar telefon ve internet bankacılığı için 24 saat hizmet vermektedir. Tüm vatandaşlar için geçerli olarak müşteri hizmetlerinden ziyade direkt olarak bireysel bir şekilde şubelerden yapılan başvurular başvuru sürecinin hızlanmasına ve daha hızlı sonuç alınmasına neden olmaktadır. Bu sebepten dolayı birçok vatandaş bireysel başvuru yöntemini tercih etmektedir.