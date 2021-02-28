Kredi kartı borcu olan kişilere müjde! Bu bankalar kredi kartı borcunuza karşılık kredi veriyor

Kredi kartı borç kapatma kredisi almak istiyorsanız, güncel olan kredi kartı borçlarınızı kapsayan bu kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Daha önce bankalardan, icralık ve avukatlık olduğunuz kredi kartı borçlarınız varsa bu borçları için bu kredi verilmemektedir. Güncel olan kart borçları için borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz. Kredi kartı borç kapatma kredisi kullanmak isteyen müşteriler, 36 ay vadeye kadar bu kredileri kullanarak tüm kredi kartı borçlarını kapatarak kartlarımı iptal edebilirler. şimdi sizlere hangi bankalar üzerinden ne kadar limitlerle kredi alabileceğiniz hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Denizbank kredi kartı borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden kredi kartı borç kapatma kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler kredi başvurularını hızlı bir şekilde yapabilmeleri için bankanın şubelerine giderek işlem yapabilmektedirler. Bu banka, hem kendi Bankası bünyesinde hemde diğer bankadaki olan kredi kartı borçları için ayrı ayrı kredi imkanı tanımaktadır. Kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler gelir belgesi ve kimlikleriyle birlikte, Denizbank şubelerine giderek, 80000 TL'ye kadar kredi kartı borç kapatma kredisi kullanabilirler.

Vakıfbank kredi kartı borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Şekerbank kredi kartı borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Vakıfbank üzerinden kredi kartı borç kapatma kredisi başvurusu yüz bin TL'ye kadar verilmektedir. Kredi başvurusunu, düzenli olarak bir iş yerinde çalışan kişilerinde emekli olan kişilerin kullanabileceğini söyleyebiliriz. Size en yakın Vakıfbank şubesine giderek kredi kartı borç kapatma kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Vakıfbank ihtiyaç kredisi olarak verilecek olan bu borç kapatma kredilerinde onay alan müşteriler aynı gün içerisinde verdikleri kart numaralarına banka tarafından gönderilecek, borç ile birlikte, kartlarını kapatmaları gerekmektedir. 36 ay vadeye kadar kullanacağınız kredi kartı borç kapatma kredisinde ilk taksit ödemesini de 3 ayı ertelemeli olarak yapabiliyorsunuz.

Kredi kartı borçlarınızı kapatabileceğiniz bir diğer kredi kampanyasını yapan bankalardan bir tanesi, Şekerbank olmaktadır. Şekerbank şubelerine giderek hemen borç kapatma kredisi başvurusu yapabilirsiniz. şekerbank, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak yüz bin TL'ye kadar olan tüm kredi kartı borçlarını kapatabileceğini söyleyebiliriz. Banka şubelerine, gittiğiniz zaman ilk kredi başvuru formu ile birlikte gelir belgesi ve kimliğinizi vererek, kredi başvurusunda bulunabilir, borçlarınız çıktıktan sonra bu limitlerde kredinizi kullanabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021, 00:24