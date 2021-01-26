Kredi Fırsatı! Faiz Yok! Teminat Yok! Kefalet Yok

Ancak kredi alımlarında genel şartlar olan;

Sigorta,

Kredi notunun yüksek olması,

Kefil,

Teminat gibi noktalar pek çok vatandaşın istedikleri krediyi çekememelerine neden olmaktadır.

Kredi teminini özellikle iş kurmak için yapanlar bu durumdan olumsuz olarak etkilenmektedir. Resmî kurumlardan gelen açıklamalar konunun ciddi şekilde görüşülüp karara bağlandığını göstermektedir. Zira özellikle ev hanımları artık girişimci olarak piyasada yerini alma şansı yakalayacaktır.

Avantajlı Kredi Fırsatı

Açıklanmış olan avantajlı kredi fırsatı nakit teminlerinde bulunan ana şartların tamamını ekarte etmektedir. Ne yazık ki kişiler düzenli gelir sahibi olmaları halinde bile istedikleri sermayeyi bankalardan alamamaktadır. Bu da girişimlerin gerçekleşememesine neden olmaktadır. Açıklanacak olan sistem özellikle dar gelirli kadınları desteklemek üzere kurulmuştur.

Mikrokredi olarak açıklanan sistemin kullanımında;

Faiz bulunmamakta,

Teminat istenmemekte,

Kefalet içermemektedir.

Kredi sisteminin açıklamalarından da anlaşıldığı üzere sadece kadınların girişimci olmasını destekleyen adımlar atılmaktadır. Sistemin kullanılabilmesi için kadınların bizzat başvuru yapması gerekmektedir. Şahsi başvurular dikkate alındığından ötürü bir başkası yerine hareket edilmesi mümkün olmayacaktır.

Kadınların İş Hayatındaki Yeri Artacak

Kadınların iş fikirlerinin olması,

El emeği üzerinden üretim yapmaları gerekmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu geçtiğimiz günlerdehakkında verileri yayımlamıştır. Yayımlanmış olan resmi verilerden de anlaşıldığı üzere piyasa erkek egemenliğinde devam etmektedir. Bu sistemin sona ermesi, en azından eşitlenmesi adına kadınlara özel kredi destekleri sunulmaktadır. Tabi kredinin temin edilebilmesi için;

Projenin hayata geçmesi ile birlikte pek çok dar gelirli ailenin rahat edeceği düşünülmektedir. Kredi alımında şartlar ağır olmadığı için başvuru oranının yüksek olması da beklenenler arasındadır. Ancak krediyi temin eden vatandaşların bir hafta içerisinde açıklamış oldukları iş kolunda kullanmaları lazımdır. Şartın yerine getirilip getirilmediği kontrol edilmektedir. Bu neden yüzünden çekilen kredinin farklı alanlarda değerlendirilmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

Kredi Başvurusunda Hangi Belgeler İstenecek?

Normal şartlar altında uygun kredi paketleri olsun diğerleri olsun başvuru için belli başlı belgelerin toplanması gerekmektedir. Belgeler arasında genellikle yer alanlar;

Kimlik,

Gelir belgesi

Duruma göre ikametgâh şeklinde devam etmektedir.

Bankalar kendilerine özel belge taleplerini de kredi talep eden vatandaşlara iletebilmektedir. Fakat kadınların girişimci olmalarını destekleyecek bu projede belge istemi bulunmamaktadır. Bu neden yüzünden başvuru adımı kısa süre içerisinde tamamlanmaktadır. Ancak kredi temin etmek isteyenlerin kimliklerini yanlarında götürmeleri gerekmektedir.

Kadın girişimcilere destek olan mikrokredi, başvurularda sadece kimlik kontrolü yapmaktadır. Kimlik belgesi yerine geçen pasaport ya da benzer belgeler de kabul edilebilmektedir. Ancak esas olarak alınacak olan belge kimliktir. Kimlik belgelerinin eski ya da yeni olması arasında bir fark bulunmamaktadır.

Kredi Sorgulama Ekranı

Kredi başvurularını yapan kadınların ne yazık ki tamamına kredi temin edilememektedir. Bu neden yüzünden sorgulama için belli bir süre istenmektedir. Sürenin olabilecek en kısa zamandan oluşmasına özen gösterilmektedir. Bu neden yüzünden sorgulamaların otomatik sistemlerden destek alınarak yapıldığının altı çizilmektedir. Kredi temin edecek olanlar çok beklemek zorunda kalmadan sonuçlarını görmüş olacaktır.

Kredi onayı alanların elde edecekleri miktarlar işlerine göre değişim gösterebilmektedir. Benzer konular için yetkililer gerekli açıklamaları yapmaktadır. Bundan kaynaklı olarak iş bazı ve kapasitesine göre hareket edilmelidir. Siz de başvuru iletiminden sonra süreç üzerinden bireysel olarak deneyim elde edebilirsiniz.