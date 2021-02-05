Kredi Faiz Oranları 2021! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası İhtiyaç Konut Kredisi Faizleri

Kredi faiz oranları 2020 yılının en çok takip edilen konu başlıklarından biri haline gelmiştir. Salgın yüzünden insanların da ticari firmaların da nakit ihtiyaçları maksimumlara ulaşmıştır. Bu neden yüzünden bankalardan;

Ticari kredi,

Bireysel kredi talep edenlerin sayısı otomatik olarak artmıştır.

Kredi olanaklarının çeşitlendirilmesi de talep oranlarının artması ile ilişkilendirilebilmektedir. Özellikle kamu bankaları kredi desteği ile birlikte ekonomide refah sağlamaya çalışmıştır. Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde 2021 yılı için geçerli olarak para politikalarını açıklamıştır. Bu da faiz oranlarında y eni güncellemeler anlamına gelmektedir.

İhtiyaç, Taşıt ve Konut Kredisinde Faiz Rakamları Değişti

Merkez Bankası faiz oranlarının artmasına yönelik bir politika takip edilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Bu nedene bağlı olarak kısa sürede kamu bankaları faiz oranları değişti başlığı üzerinden haberler yapılmaya başlanmıştır. Bankaların faiz oranları vadeli mevduat hesabı olanları olumlu olarak etkilemiştir. Ancak;

Konut kredisi,

İhtiyaç kredisi,

Taşıt kredisi çekecek olanlar için yüksek faizler istenemeyen durumların başında gelmektedir.

Bankalar müşterileri rahatlatabilmek adına faiz oranlarının yükselmesinden sonra farklı politikaları da devreye sokmuştur. Kredi çekecek olanlar kredi politikaları sayesinde daha rahat ödeme yapabilecekleri taksitlere sahip olabilmektedir. Tabi bu durum banka ile özel ödeme planı hazırlanmasını gerekli kılmaktadır.

Halkbank Yeni Faiz Oranları Ne Oldu?

Halkbank kredi faiz oranları üzerinden açıklama yapan ilk kamu bankalarından biri olarak öne çıkmaktadır. Açıklana faiz oranları artık aktif şekilde uygulanmaya başlanmıştır. Fakat faiz oranlarının değişim göstermesi kredi çekim sisteminde bir değişim yaşandığı anlamına gelmemektedir. Bankada salgın önlemleri halen devam etmektedir. Bu da mobil ya da online yöntemler üzerinden kredi talebi gönderilmesinin istendiği anlamına gelmektedir. Kredi faiz oranlarında yeni rakamlar;

Konut kredisi için %1,42

Taşıt kredisi için %1,62

İhtiyaç kredisi için ise yine %1,62 şeklindedir.

Vakıfbank Yeni Faiz Oranları Ne Oldu?

Rakamlar resmi internet sitesinde duyurulduktan sonra kesinlik kazanmıştır. Olası değişimler için yine aynı internet sitesinin takip edilmesi gerekmektedir.

Kamu bankalarından olan Vakıfbank yeni faiz oranlarının duyurusunu yapmıştır. Bankanın faiz oranlarında Merkez Bankası politikalarına göre hareket ettiği görülmektedir. Vatandaşlar kredileri için bankaya başvurmaları halinde;

Konut kredisinde %1,40

İhtiyaç kredisinde %1,68 rakamlarını göreceklerdir.

Bankanın özellikle konut kredisinde farklı kredi paketleri olduğu bilinmektedir. Kredi paketleri ya da tercih edilecek olan vade seçenekleri faiz miktarında değişimlere neden olabilmektedir. Bu nedene bağlı olarak kişiler kendi bütçelerine en uygun ödeme planı için bireysel müşteri temsilcisi ile iletişime geçmelidir. Banka, ön başvuruları internet üzerinden de almaktadır. Aynı şekilde başvuruları için mobil bankacılık uygulamalarını kullanan müşteriler olduğu da bilinmektedir.

Ziraat Bankası Yeni Faiz Oranları Ne Oldu?

Bankaların kredi faiz oranları arasında en çok merak edilenlerden birini de Ziraat Bankası oluşturmaktadır. Kredisi için doğrudan Ziraat Bankası’nı tercih edecek olan milyonlarca vatandaş bulunmaktadır. İşte merak edilen Ziraat Bankası kredi faiz oranları;

Konur kredisinde %1,47,

Taşıt kredisine %1,64,

Tüketici kredisinde %1,64 şeklindedir.

Banka, artan yüzdelik rakamlara karşın olabildiği kadar esnek davranmaya çalışmaktadır. Bu neden yüzünden kredi alım şartlarında herhangi bir değişim meydana gelmemiştir. Böylelikle vatandaşlar salgın kapsamında kredi alım rahatlıklarını kullanmaya devam edebileceklerdir.

Kredi alımı için başvurularda;

Bankanın resmi internet sitesinin,

Mobil bankacılık uygulamasının,

İnternet bankacılık sisteminin kullanımı mümkündür.

Ziraat Bankası kredi başvurusu onaylanan vatandaşlar şubeye davet edilmektedir. Böylelikle ödeme ve faiz konuları da kesinleşmektedir.