Kredi Erteleme Başvurusu Yapacaklar Dikkat! Binlerce Kişinin Haberi Yok

Kısa çalışma ödenekleri için de son tarih yaklaşırken gözler bir kez daha devlete ve bankalara döndü. Müjdeli haber beklendi. Özellikle bu dönemde işlerini idare edebilmek için kredi alan esnaf bir de kredisini nasıl ödeyeceğini düşünüyordu.

KREDİ ERTELEMEDE TARİHLER BELLİ OLDU

Covid-19 tedbirleri kapsamında esnaflar kepenk kapatmıştı. Sürecin beklenenden uzun sürmesiyle birlikte büyük mağduriyet yaşandı. Zor durumda kalan esnafların yardımına ise yine devlet ve kamu bankaları koştu. Esnafların mağduriyetini önlemek adına hazine destekli düşük faizli kredi kampanyası başlatıldı. Bu kampanyalara ise ilgi yoğun gösterildi. Yaz ayları boyunca devam eden kampanya ile salgının ilk döneminde özellikle de esnaflar oldukça rahatladı.

Buna ek olarak, esnaflara Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla düşük faizli kredi imkânı verilmekteydi. Salgının beklenenden uzun sürmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı kararıyla esnaflara müjdeli haber geldi. 1 Ocak- 30 Haziran tarihlerinde kredi ödemesi olan esnaflara kredi taksit erteleme imkânı verildi. Hazine destekli düşük faizli kredi kullanabilen tüm esnaf bundan yararlanabilecek.

ESNAFIN KREDİ ERTELERKEN DİKKAT ETMESİ GEREKİYOR!

Uzmanlar esnaflarımızı bir konuda daha uyarıyor. Kredilerini ertelerken faiz durumuna da dikkat edilmesi gerek!

Kredi erteleme yapacaklar dikkat! Araştırmalar gösteriyor ki; kredi erteleme yapacak birçok esnaf bu ertelemenin faizsiz olacağını düşünüyor. Fakat bu doğru değil. Vatandaşlarımız kredi erteleme ile sık sık yapılandırma arasındaki farkı karıştırmakta! Vatandaşlarımızın faiz oranı silinmeyecek ya da ödemelerinde bir indirim olmayacak. Sadece kredi taksitleri ileri bir tarihe alınacak. Erteleme işlemi için ise esnafları kötü bir haber bekliyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre erteleme yapılacak süre boyunca ortaya çıkan faiz borcu kalan taksitlerinize eşit sayıda bölüştürülecek. Vatandaşlarımız kredilerini taksitlerini ertelediği durumda, erteleme süresi için erteleme faizi ödemek zorunda kalacaklar.

Örneğin vatandaşlarımız kredilerini 6 ay ertelemek istediği durumda, bu 6 ayın sonunda biriken faiz kalan taksitlere eşit oranlarda eklenmiş olacak.

Vatandaşlarımız erteleme yaparken oldukça dikkatli olmalılar. Faizsiz erteleme yapılmayacağını unutmamalılar! Vatandaşlarımız gelirlerinde artış ön görüyorsa kredilerini buna göre ertelemeliler fakat çıkacak masrafları da yine hesaba katmalılar. Kredi erteleme işleminde ödenecek ek faiz tutarını kredi kullandığınız bankanın müşteri hizmetlerini arayarak öğrenebilirsiniz.

ESNAF YARDIMLARI DEVAM EDİYOR

Her ne kadar kredi ertelemesi her zaman bir seçenek olsa da vatandaşlarımız devletten maddi yönde de destek bekliyor. Devlet esnafa 2021 yılı itibariyle yeni destekler sunmaya başladı. Bunlardan biri de yeni başlayan 1000 TL desteğiydi. Başvuran esnaflarımızın ciroları ve evrakları incelendi. Başvurusu onaylanan ve koşulları sağlayan her esnafa 1000 TL destek sağlandı.

Bu destekler ise mart ayıyla birlikte tamamlanacak. Peki esnaflarımız o zaman ne yapacaklar? Bir müjde daha esnaflarımız için kapıda!

BİR MÜJDE DAHA ESNAFLAR İÇİN GELİYOR

Devletimiz tarafından esnaflarımıza verilen destekler mart ayıyla birlikte sona erecek. Kısa çalışma ödeneği birçok destek de yakında bitecek. Peki esnaf o zaman ne yapacak?

Son gelen bilgilere göre ise esnaflarımızın için geniş çaplı bir destek paketi daha hazırlanıyor. Buna göre her esnafımıza 40 bin lira hibe edilecek. Hibe desteği ise hala daha meclis sıralarında görüşülüyor ve tam detayları açıklanmadı.

Fakat yapılacak hibe desteğinin mart ayından sonra gelmesi bekleniyor. 2019-2020 yılları arasında %50 ve daha üzerinde gelir kaybına uğrayan esnaflarımıza en az 2 bin TL en çok 40 bin TL olmak üzere hibe desteği sunulacak.