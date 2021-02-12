Kredi Çekmek İsteyip Çekemiyorsanız Bu Banka Tam Size Göre

Milyonlarca vatandaş nakit ihtiyaçlarını karşılayamadığından şikayet ediyor! Tam olarak bu vakitten itibaren bankalara muhtaç durumda kalıyor! Ancak bir bankadan kredi çekmek isteyip çekemeyen vatandaşlara müjde geldi! İşte kredi çekmek isteyip çekemeyenlere verilecek o destek!

Bir çok vatandaş faydalanabilecek!

Çin’ de baş gösterip tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Salgın sürecinin ülkemizde de görülmesi ile birlikte toplum sağlığını korumak ve vaka sayılarını azaltmak adına bir takım tedbirler yürürlüğe konmuştu. Uygulanan bu tedbirlere sokağa çıkma kısıtlamalarının yanı sıra kimi işyerlerinin faaliyetlerinin durdurulması da örnek olarak gösterilebilir. Alınan tedbirler gereği iş yerleri kapanan vatandaşlar ve bu iş yerlerinde çalışmakta olan vatandaşlar gelir kaybına uğramıştı. Vatandaşların uğradıkları gelir kaybı mevsim değişikliklerinden doğan gider artışı ile birlikte daha da hissedilir hale geldi. Bununla birlikte artan enflasyon oranları da hissedilen ekonomik problemlerin temel faktörleri arasında gösterilebilir.

Sicillerinden Dolayı Kredi Çekemeyen Vatandaşlar Dikkat

Yeni tip korona virüs ile mücadele sürecinin doğal bir getirisi olarak ortaya çıkan ekonomik problemler birçok vatandaş tarafından hissedildi. Ortaya çıkan ekonomik problemlerden doğan mağduriyeti gidermek adına devlet düğmeye basarak çeşitli faz aralıkları ile yardım kampanyaları düzenlendi. Sosyal devlet ilkesi gereği devlet tarafından vatandaşlara pandemi destek paketleri sunuldu. Bu destek paketlerinden yararlanan vatandaşlar kısa vadede ekonomik olarak rahat bir nefes almıştı. Ancak devlet tarafından farklı kalemlerde sunulan bu yardım kampanyaları pandemi döneminin beklenenden uzun sürmesi ile birlikte vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi. Sürecin uzaması ile birlikte vatandaşların imdadına bir kez daha devlet yetişti.

Salgın sürecinin başından itibaren sunulan yardım kampanyaları ile birlikte devlet tarafından her haneye sunulan Bin TL yardım paketleri de yoğun ilgi görmüştü. Ancak salgın döneminin beklenenden uzun sürmesiyle birlikte vatandaşlar kaygılanmaya başlamıştı. Bu noktada devlet bankaları başta olmak üzere çeşitli bankalar vatandaşlara devlet destekli kredi kullanımı açmıştı. Açılan bu kredi limitlerinden yararlanan vatandaşlar olduğu gibi yararlanamayan vatandaşlar da olmuştu. 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi gibi birçok kredi imkânı sunulmasına rağmen kimi vatandaşlar oluşan yoğunluktan dolayı kimi ise sicil bozukluklarından dolayı bu fırsatlardan yararlanamamıştı.

İçerisinde bulunduğumuz salgın döneminde etkisini yoğun bir şekilde hissettiren ekonomik çalkantılar kredi kullanamayan vatandaşları daha da zora sokmuştu. Özellikle doğal bir süreç olarak yaşanan mevsim değişikliklerinin pandemi dönemi içerisinde şekilleniyor olması geliri olmayan vatandaşların giderlerinin git gide artmasına sebep oldu. Ekonomik anlamda zor durumda kalan ihtiyaç sahibi vatandaşlara çeşitli kurumlarca devlet öncülüğünde yardımlar sunulmaya devam ediliyor. Ancak süreç gereği bütçelerini yönetmekte zorlanan vatandaşlar çareyi uygun kredi seçenekleri sunan bankalarda arıyor. Sicil bozukluğundan dolayı ya da başa sebeplerden dolayı bu kredilerden yararlanamayan vatandaşlar için bir takım çalışmalar yapıldı.

İcralık da Olsanız Kredi Sunan Bankalar

Devlet ve bankalar tarafından özellikle salgın döneminde yapılan çalışmalar meyvesini verdi. Yapılan açıklamalar ile birlikte sicili bozuk vatandaşlara kredi seçeneği sunulacak. Bu noktada kredi seçeneklerinden yararlanmak isteyen borçlu vatandaşların öncelikle mevcut borçlarını yapılandırmaları gerekiyor. Vatandaşlar borçlarını yapılandıktan sonra oluşturacağı başvurular ile gerekli şartları karşıladıkları takdirde tek seferlik ihtiyaç kredisi seçeneğinden yararlanabilecek. Bu bağlamda borcu olanlara kredi imkânı sunan bankalar vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konu haline geldi. Yapılan araştırmalar ile ulaşılan bilgiler eşliğinde borçlu vatandaşa kredi fırsatı sunan bankalar Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Garanti, TEB, ING, Akbank ve Aktif bank olarak sıralanabilir.

Kredi çekmek isteyip çekemeyenlere Ziraat Bankası’ndan özel kampanya sunuldu. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre maaşını bankadan alan tüm emekliler kredi paketlerinden yararlanabilecek. Kredi paketleri kapsamında ise nakit ihtiyaç kredisi, konut kredisi gibi seçenekler bulunuyor.